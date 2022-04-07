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Мишустин о возможности увеличения соцвыплат: идет анализ ситуации - РИА Новости, 07.04.2022
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Мишустин о возможности увеличения соцвыплат: идет анализ ситуации
Мишустин о возможности увеличения соцвыплат: идет анализ ситуации - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин о возможности увеличения соцвыплат: идет анализ ситуации
Правительство РФ анализирует информацию по поводу возможности увеличения социальных выплат, МРОТ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:18
2022-04-07T14:39
общество
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство РФ анализирует информацию по поводу возможности увеличения социальных выплат, МРОТ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."По поводу подходов к поручениям по увеличению социальных выплат, МРОТ и всего прочего, конечно, мы в постоянно режиме анализируем эту информацию", - сообщил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.Также, по его словам, с 1 апреля было принято решение о поддержке семей с детьми."Коллеги, это только вот три недели прошло с того, как мы живем в новых реалиях. Нам еще нужно понять процесс сжатия, что получится, но мы сразу же мгновенно, по поручению президента, приняли решение о поддержке семей с детьми, где детям от 8 до 16 лет, с 1 апреля. В мае будут деньги получать. Но нам хотя бы месяц нужно было подготовиться к этому, это же очень сложно", - отметил Мишустин."Поэтому все элементы, связанные с социальной поддержкой, будут проанализированы и по поручению президента выполнены. Мы немножечко должны проанализировать эту ситуацию, будем больше обсуждать, какие решения, конечно, с вашим участием во втором квартале", - добавил глава кабмина.
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общество, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
14:18 07.04.2022 (обновлено: 14:39 07.04.2022)
 
Мишустин о возможности увеличения соцвыплат: идет анализ ситуации

Премьер Мишустин о возможности увеличения соцвыплат: идет анализ ситуации

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство РФ анализирует информацию по поводу возможности увеличения социальных выплат, МРОТ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"По поводу подходов к поручениям по увеличению социальных выплат, МРОТ и всего прочего, конечно, мы в постоянно режиме анализируем эту информацию", - сообщил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.
Также, по его словам, с 1 апреля было принято решение о поддержке семей с детьми.
"Коллеги, это только вот три недели прошло с того, как мы живем в новых реалиях. Нам еще нужно понять процесс сжатия, что получится, но мы сразу же мгновенно, по поручению президента, приняли решение о поддержке семей с детьми, где детям от 8 до 16 лет, с 1 апреля. В мае будут деньги получать. Но нам хотя бы месяц нужно было подготовиться к этому, это же очень сложно", - отметил Мишустин.
"Поэтому все элементы, связанные с социальной поддержкой, будут проанализированы и по поручению президента выполнены. Мы немножечко должны проанализировать эту ситуацию, будем больше обсуждать, какие решения, конечно, с вашим участием во втором квартале", - добавил глава кабмина.
Мишустин заявил, что правительство будет внимательно следить за ситуацией с ценами в России - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 14:36
Правительство проконтролирует ситуацию с ценами, заявил Мишустин
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 году
 
 
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