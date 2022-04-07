https://ria.ru/20220407/sotsvyplaty-1782297685.html

Мишустин о возможности увеличения соцвыплат: идет анализ ситуации

Мишустин о возможности увеличения соцвыплат: идет анализ ситуации - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин о возможности увеличения соцвыплат: идет анализ ситуации

Правительство РФ анализирует информацию по поводу возможности увеличения социальных выплат, МРОТ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:18

2022-04-07T14:18

2022-04-07T14:39

общество

россия

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство РФ анализирует информацию по поводу возможности увеличения социальных выплат, МРОТ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."По поводу подходов к поручениям по увеличению социальных выплат, МРОТ и всего прочего, конечно, мы в постоянно режиме анализируем эту информацию", - сообщил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.Также, по его словам, с 1 апреля было принято решение о поддержке семей с детьми."Коллеги, это только вот три недели прошло с того, как мы живем в новых реалиях. Нам еще нужно понять процесс сжатия, что получится, но мы сразу же мгновенно, по поручению президента, приняли решение о поддержке семей с детьми, где детям от 8 до 16 лет, с 1 апреля. В мае будут деньги получать. Но нам хотя бы месяц нужно было подготовиться к этому, это же очень сложно", - отметил Мишустин."Поэтому все элементы, связанные с социальной поддержкой, будут проанализированы и по поручению президента выполнены. Мы немножечко должны проанализировать эту ситуацию, будем больше обсуждать, какие решения, конечно, с вашим участием во втором квартале", - добавил глава кабмина.

https://ria.ru/20220407/tseny-1782302937.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году