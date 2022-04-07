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Мишустин призвал создать в России аналог App Store и Google Play - РИА Новости, 07.04.2022
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Мишустин призвал создать в России аналог App Store и Google Play
Мишустин призвал создать в России аналог App Store и Google Play - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин призвал создать в России аналог App Store и Google Play
Аpp Store и Google Play вскоре могут заблокировать российские приложения, поэтому нужен отечественный аналог этих платформ, заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T15:23
2022-04-07T15:52
технологии
wildberries
яндекс
ozon
google android
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Аpp Store и Google Play вскоре могут заблокировать российские приложения, поэтому нужен отечественный аналог этих платформ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.По его словам, российские разработчики уже создают такой магазин на операционной системе Android. "К лету, обещали, должен уже работать. Наши разработчики получат свою точку", — сказал премьер.Он напомнил о льготах для для IT-отрасли, которые должны стимулировать российских специалистов создавать свою экосистему. Это, по словам премьера, относится к созданиию своего маркетплейса. "Из-за приостановки платежей, из-за нарушений в логистике — зарубежными сейчас пользоваться становится невозможно, а молодежь вся там уже наша. У нас есть свои Wildberries, Ozon, Яндекс, Сбермаркет &lt;...&gt; это мировой уровень", — добавил он.Глава правительства обратил внимание на то, что российские блогеры вынуждены покидать иностранные соцсети"Ну, может, это и хорошо &lt;...&gt; блогеры, которые возвращаются в наши российские независимые соцсети, видят и недостатки, и некоторые нюансы. Ну и хорошо, что видят. Потому что без отраслевых требований не бывает хорошего продукта", — заключил он.После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад ввел новые санкции, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.Российские власти в этих условиях приняли меры, в том числе по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, на ближайшие два года для них установили нулевую ставку налога на прибыль; молодые айтишники смогут получить отсрочку от призыва в армию и льготную ипотеку; для иностранных работников этой сферы упростят выдачу видов на жительство.
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технологии, wildberries, яндекс, ozon, google android, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
15:23 07.04.2022 (обновлено: 15:52 07.04.2022)
 
Мишустин призвал создать в России аналог App Store и Google Play

Мишустин заявил о необходимости создать в России аналог App Store и Google Play

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Аpp Store и Google Play вскоре могут заблокировать российские приложения, поэтому нужен отечественный аналог этих платформ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
По его словам, российские разработчики уже создают такой магазин на операционной системе Android.
"К лету, обещали, должен уже работать. Наши разработчики получат свою точку", — сказал премьер.
Он напомнил о льготах для для IT-отрасли, которые должны стимулировать российских специалистов создавать свою экосистему. Это, по словам премьера, относится к созданиию своего маркетплейса.
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"Из-за приостановки платежей, из-за нарушений в логистике — зарубежными сейчас пользоваться становится невозможно, а молодежь вся там уже наша. У нас есть свои Wildberries, Ozon, Яндекс, Сбермаркет <...> это мировой уровень", — добавил он.
Глава правительства обратил внимание на то, что российские блогеры вынуждены покидать иностранные соцсети
"Ну, может, это и хорошо <...> блогеры, которые возвращаются в наши российские независимые соцсети, видят и недостатки, и некоторые нюансы. Ну и хорошо, что видят. Потому что без отраслевых требований не бывает хорошего продукта", — заключил он.
После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад ввел новые санкции, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.
Российские власти в этих условиях приняли меры, в том числе по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, на ближайшие два года для них установили нулевую ставку налога на прибыль; молодые айтишники смогут получить отсрочку от призыва в армию и льготную ипотеку; для иностранных работников этой сферы упростят выдачу видов на жительство.
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ТехнологииWildberriesЯндексOzonGoogle AndroidМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 году
 
 
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