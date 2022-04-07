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В Госдуме рассказали о проекте о дискриминации российских СМИ - РИА Новости, 07.04.2022
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В Госдуме рассказали о проекте о дискриминации российских СМИ
В Госдуме рассказали о проекте о дискриминации российских СМИ - РИА Новости, 07.04.2022
В Госдуме рассказали о проекте о дискриминации российских СМИ
Российские СМИ будут нести ответственность за воспроизведение именно заведомо ложной информации, в том числе о ВС РФ, заявил председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:08
2022-04-07T14:57
общество
василий пискарев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские СМИ будут нести ответственность за воспроизведение именно заведомо ложной информации, в том числе о ВС РФ, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, комментируя нормы внесенного в среду законопроекта о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ."Там идет речь о заведомо ложной информации. Когда ложная информация выдается как правдивая. То есть когда редакция знает, что она ложная, но выдает ее за правдивую", - сказал Пискарев журналистам.Парламентарий подчеркнул, что, когда такие сообщения придумываются, когда известно, что они заведомо ложные, и при этом систематически распространяются, тогда наступает более жесткая ответственность вместо существующей. "Сейчас предусмотрено лишь ограничение доступа, но, если она (информация) систематически тиражируется, дублируется, повторяется, тогда ресурс может быть заблокирован", - добавил он.Пискарев также пояснил, что основная цель законопроекта - защитить интересы российских СМИ, такие нормы необходимы и будут правильными с учетом сегодняшней ситуации. "Суть (законопроекта) в том, что нам необходимо принимать зеркальные меры в защиту наших журналистов и телекомпаний, которых (за рубежом) запрещают, преследуют, вылавливают их, делают облавы на офисы компаний именно потому, что они не закон нарушили страны пребывания, а за то, что они представляют Россию", - подчеркнул депутат.Авторами внесенной в среду в Госдуму инициативы выступили члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с ее руководителем Василием Пискаревым. В частности изменения предлагается внести в статью 57 закона о СМИ, которая регламентирует освобождение редакции от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности.Таким образом, журналисты будут нести ответственность при воспроизведении информации, содержащей фейки о ВС РФ, направленной на дискредитацию использования российской армии в целях защиты страны и ее граждан, выражающей явное неуважение к обществу, государству, конституции или органам госвласти, а также содержащей призывы к организации и участию в несанкционированных акциях и призывы к санкциям в отношении России и ее граждан.
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общество, василий пискарев
12:08 07.04.2022 (обновлено: 14:57 07.04.2022)
 
В Госдуме рассказали о проекте о дискриминации российских СМИ

Депутат Пискарев заявил, что СМИ накажут за воспроизведение заведомо ложной информации

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВасилий Пискарев
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Василий Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские СМИ будут нести ответственность за воспроизведение именно заведомо ложной информации, в том числе о ВС РФ, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, комментируя нормы внесенного в среду законопроекта о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ.
"Там идет речь о заведомо ложной информации. Когда ложная информация выдается как правдивая. То есть когда редакция знает, что она ложная, но выдает ее за правдивую", - сказал Пискарев журналистам.
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Парламентарий подчеркнул, что, когда такие сообщения придумываются, когда известно, что они заведомо ложные, и при этом систематически распространяются, тогда наступает более жесткая ответственность вместо существующей. "Сейчас предусмотрено лишь ограничение доступа, но, если она (информация) систематически тиражируется, дублируется, повторяется, тогда ресурс может быть заблокирован", - добавил он.
Пискарев также пояснил, что основная цель законопроекта - защитить интересы российских СМИ, такие нормы необходимы и будут правильными с учетом сегодняшней ситуации. "Суть (законопроекта) в том, что нам необходимо принимать зеркальные меры в защиту наших журналистов и телекомпаний, которых (за рубежом) запрещают, преследуют, вылавливают их, делают облавы на офисы компаний именно потому, что они не закон нарушили страны пребывания, а за то, что они представляют Россию", - подчеркнул депутат.
Авторами внесенной в среду в Госдуму инициативы выступили члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с ее руководителем Василием Пискаревым. В частности изменения предлагается внести в статью 57 закона о СМИ, которая регламентирует освобождение редакции от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности.
Таким образом, журналисты будут нести ответственность при воспроизведении информации, содержащей фейки о ВС РФ, направленной на дискредитацию использования российской армии в целях защиты страны и ее граждан, выражающей явное неуважение к обществу, государству, конституции или органам госвласти, а также содержащей призывы к организации и участию в несанкционированных акциях и призывы к санкциям в отношении России и ее граждан.
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ОбществоВасилий Пискарев
 
 
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