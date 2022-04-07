https://ria.ru/20220407/smi-1782255513.html

В Госдуме рассказали о проекте о дискриминации российских СМИ

В Госдуме рассказали о проекте о дискриминации российских СМИ - РИА Новости, 07.04.2022

В Госдуме рассказали о проекте о дискриминации российских СМИ

Российские СМИ будут нести ответственность за воспроизведение именно заведомо ложной информации, в том числе о ВС РФ, заявил председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:08

2022-04-07T12:08

2022-04-07T14:57

общество

василий пискарев

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские СМИ будут нести ответственность за воспроизведение именно заведомо ложной информации, в том числе о ВС РФ, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, комментируя нормы внесенного в среду законопроекта о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ."Там идет речь о заведомо ложной информации. Когда ложная информация выдается как правдивая. То есть когда редакция знает, что она ложная, но выдает ее за правдивую", - сказал Пискарев журналистам.Парламентарий подчеркнул, что, когда такие сообщения придумываются, когда известно, что они заведомо ложные, и при этом систематически распространяются, тогда наступает более жесткая ответственность вместо существующей. "Сейчас предусмотрено лишь ограничение доступа, но, если она (информация) систематически тиражируется, дублируется, повторяется, тогда ресурс может быть заблокирован", - добавил он.Пискарев также пояснил, что основная цель законопроекта - защитить интересы российских СМИ, такие нормы необходимы и будут правильными с учетом сегодняшней ситуации. "Суть (законопроекта) в том, что нам необходимо принимать зеркальные меры в защиту наших журналистов и телекомпаний, которых (за рубежом) запрещают, преследуют, вылавливают их, делают облавы на офисы компаний именно потому, что они не закон нарушили страны пребывания, а за то, что они представляют Россию", - подчеркнул депутат.Авторами внесенной в среду в Госдуму инициативы выступили члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с ее руководителем Василием Пискаревым. В частности изменения предлагается внести в статью 57 закона о СМИ, которая регламентирует освобождение редакции от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности.Таким образом, журналисты будут нести ответственность при воспроизведении информации, содержащей фейки о ВС РФ, направленной на дискредитацию использования российской армии в целях защиты страны и ее граждан, выражающей явное неуважение к обществу, государству, конституции или органам госвласти, а также содержащей призывы к организации и участию в несанкционированных акциях и призывы к санкциям в отношении России и ее граждан.

https://ria.ru/20201225/zakon-1590903730.html

https://ria.ru/20220405/kholod-1781831235.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, василий пискарев