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Выступление Зеленского с азовцами перед парламентом Греции вызвало скандал - РИА Новости, 07.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/skandal-1782298710.html
Выступление Зеленского с азовцами перед парламентом Греции вызвало скандал
Выступление Зеленского с азовцами перед парламентом Греции вызвало скандал - РИА Новости, 07.04.2022
Выступление Зеленского с азовцами перед парламентом Греции вызвало скандал
Выступление президента Украины Владимира Зеленского перед парламентом Греции вместе с членами "Азова" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:20
2022-04-07T17:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
кириакос мицотакис
ольга геровасили
алексис ципрас
афины
россия
сша
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АФИНЫ, 7 апр — РИА Новости. Выступление президента Украины Владимира Зеленского перед парламентом Греции вместе с членами "Азова" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) вызвало политический скандал, передает корреспондент РИА Новости.Речь украинского лидера проигнорировали депутаты компартии Греции КПГ и правой партии "Греческое решение" ("Эллиники лиси"), отказавшись присутствовать в это время на заседании.Спикер парламента Константинос Тасулас сказал, что "Греция с первого момента была на стороне Киева" и отправила ей военную и гуманитарную помощь. При этом только парламентарии от правящей партии "Новая демократия" поприветствовали Зеленского.Президент Украины попросил оказать максимальную поддержку Киеву, затем депутатам показали видеозапись с двумя боевиками из Мариуполя."Это два украинца греческого происхождения, один из них в маске, он не может показать свое лицо, надеюсь, вы понимаете", — заявил он. Члены "Азова" во время обращения потребовали от греческих политиков увеличить помощь Украине в "борьбе с русскими нацистами".Выступление Зеленского длилось порядка 15 минут. Примечательно, что председатель партии "СИРИЗА — Прогрессивный альянс" и лидер официальной оппозиции Алексис Ципрас не встал после его окончания.Секретарь партии Ципраса Ольга Геровасили назвала появление членов батальона "Азов" перед парламентом недопустимым и совершенно неподходящим. Также политики потребуют объяснений от спикера Тасуласа. Однако, по ее словам, депутаты "с уважением и солидарностью выслушали демократически избранного президента Украины Зеленского".Националистический полк "Азов" неоднократно совершал преступления против мирного населения и российских военных на Украине. По свидетельствам очевидцев, боевики выгоняли жителей из больниц, стреляли по очередям за водой и минировали инфраструктуру. Также националисты обстреливают жилые дома из крупнокалиберных орудий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220407/zelenskiy-1782250684.html
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https://ria.ru/20220404/ispaniya-1781740894.html
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в мире, кириакос мицотакис, ольга геровасили, алексис ципрас, афины, россия, сша, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, вооруженные силы украины, батальон "азов"
14:20 07.04.2022 (обновлено: 17:48 07.04.2022)
 
Выступление Зеленского с азовцами перед парламентом Греции вызвало скандал

Выступление Зеленского с двумя боевиками "Азова" перед парламентом Греции вызвало скандал

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед парламентом Греции
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед парламентом Греции - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед парламентом Греции
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АФИНЫ, 7 апр — РИА Новости. Выступление президента Украины Владимира Зеленского перед парламентом Греции вместе с членами "Азова" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) вызвало политический скандал, передает корреспондент РИА Новости.
Речь украинского лидера проигнорировали депутаты компартии Греции КПГ и правой партии "Греческое решение" ("Эллиники лиси"), отказавшись присутствовать в это время на заседании.
Спикер парламента Константинос Тасулас сказал, что "Греция с первого момента была на стороне Киева" и отправила ей военную и гуманитарную помощь. При этом только парламентарии от правящей партии "Новая демократия" поприветствовали Зеленского.
Президент Украины попросил оказать максимальную поддержку Киеву, затем депутатам показали видеозапись с двумя боевиками из Мариуполя.
"Это два украинца греческого происхождения, один из них в маске, он не может показать свое лицо, надеюсь, вы понимаете", — заявил он. Члены "Азова" во время обращения потребовали от греческих политиков увеличить помощь Украине в "борьбе с русскими нацистами".
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Выступление Зеленского длилось порядка 15 минут. Примечательно, что председатель партии "СИРИЗА — Прогрессивный альянс" и лидер официальной оппозиции Алексис Ципрас не встал после его окончания.
Секретарь партии Ципраса Ольга Геровасили назвала появление членов батальона "Азов" перед парламентом недопустимым и совершенно неподходящим. Также политики потребуют объяснений от спикера Тасуласа. Однако, по ее словам, депутаты "с уважением и солидарностью выслушали демократически избранного президента Украины Зеленского".
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Националистический полк "Азов" неоднократно совершал преступления против мирного населения и российских военных на Украине. По свидетельствам очевидцев, боевики выгоняли жителей из больниц, стреляли по очередям за водой и минировали инфраструктуру. Также националисты обстреливают жилые дома из крупнокалиберных орудий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКириакос МицотакисОльга ГеровасилиАлексис ЦипрасАфиныРоссияСШАСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныБатальон "Азов"
 
 
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