https://ria.ru/20220407/shkoly-1782266127.html

Мишустин попросил Голикову контролировать ситуацию с питанием школьников

Мишустин попросил Голикову контролировать ситуацию с питанием школьников - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин попросил Голикову контролировать ситуацию с питанием школьников

Обеспечение учеников младших классов бесплатным горячим питанием в школах стоит на особом контроле вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:35

2022-04-07T12:35

2022-04-07T12:35

общество

госдума рф

единая россия

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Обеспечение учеников младших классов бесплатным горячим питанием в школах стоит на особом контроле вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."По инициативе главы государства совместно с регионами обеспечили учеников младших классов бесплатным горячим питанием. То есть, 7,5 миллиона детишек. Это не прямая финансовая, но ощутимая помощь семьям, в которых они растут. Особенно, если речь не об одном ребенке, а о нескольких. И если мамы и папы целый день работают", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год."Говорили об этом недавно на встрече с фракцией "Единой России". Попросил моего заместителя Татьяну Алексеевну Голикову держать вопрос на особом контроле", - сказал он.

https://sn.ria.ru/20220301/shkola-1775863552.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, госдума рф, единая россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году