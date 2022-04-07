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Мишустин попросил Голикову контролировать ситуацию с питанием школьников - РИА Новости, 07.04.2022
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Мишустин попросил Голикову контролировать ситуацию с питанием школьников
Мишустин попросил Голикову контролировать ситуацию с питанием школьников - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин попросил Голикову контролировать ситуацию с питанием школьников
Обеспечение учеников младших классов бесплатным горячим питанием в школах стоит на особом контроле вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:35
2022-04-07T12:35
общество
госдума рф
единая россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Обеспечение учеников младших классов бесплатным горячим питанием в школах стоит на особом контроле вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."По инициативе главы государства совместно с регионами обеспечили учеников младших классов бесплатным горячим питанием. То есть, 7,5 миллиона детишек. Это не прямая финансовая, но ощутимая помощь семьям, в которых они растут. Особенно, если речь не об одном ребенке, а о нескольких. И если мамы и папы целый день работают", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год."Говорили об этом недавно на встрече с фракцией "Единой России". Попросил моего заместителя Татьяну Алексеевну Голикову держать вопрос на особом контроле", - сказал он.
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общество, госдума рф, единая россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
12:35 07.04.2022
 
Мишустин попросил Голикову контролировать ситуацию с питанием школьников

Премьер Мишустин попросил Голикову держать на контроле обеспечение учеников горячим питанием

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой к завтраку
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой к завтраку - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой к завтраку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Обеспечение учеников младших классов бесплатным горячим питанием в школах стоит на особом контроле вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"По инициативе главы государства совместно с регионами обеспечили учеников младших классов бесплатным горячим питанием. То есть, 7,5 миллиона детишек. Это не прямая финансовая, но ощутимая помощь семьям, в которых они растут. Особенно, если речь не об одном ребенке, а о нескольких. И если мамы и папы целый день работают", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.
"Говорили об этом недавно на встрече с фракцией "Единой России". Попросил моего заместителя Татьяну Алексеевну Голикову держать вопрос на особом контроле", - сказал он.
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 16:18
В Минпросвещения рассказали о системе мониторинга питания в школах
 
ОбществоГосдума РФЕдиная РоссияМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 году
 
 
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