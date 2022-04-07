https://ria.ru/20220407/shkoly-1782266127.html
Мишустин попросил Голикову контролировать ситуацию с питанием школьников
Мишустин попросил Голикову контролировать ситуацию с питанием школьников - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин попросил Голикову контролировать ситуацию с питанием школьников
Обеспечение учеников младших классов бесплатным горячим питанием в школах стоит на особом контроле вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:35
2022-04-07T12:35
2022-04-07T12:35
общество
госдума рф
единая россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Обеспечение учеников младших классов бесплатным горячим питанием в школах стоит на особом контроле вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."По инициативе главы государства совместно с регионами обеспечили учеников младших классов бесплатным горячим питанием. То есть, 7,5 миллиона детишек. Это не прямая финансовая, но ощутимая помощь семьям, в которых они растут. Особенно, если речь не об одном ребенке, а о нескольких. И если мамы и папы целый день работают", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год."Говорили об этом недавно на встрече с фракцией "Единой России". Попросил моего заместителя Татьяну Алексеевну Голикову держать вопрос на особом контроле", - сказал он.
https://sn.ria.ru/20220301/shkola-1775863552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, единая россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
Мишустин попросил Голикову контролировать ситуацию с питанием школьников
Премьер Мишустин попросил Голикову держать на контроле обеспечение учеников горячим питанием