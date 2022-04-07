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Россияне бросились скупать шины и покрышки - РИА Новости, 07.04.2022
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Россияне бросились скупать шины и покрышки
Россияне бросились скупать шины и покрышки - РИА Новости, 07.04.2022
Россияне бросились скупать шины и покрышки
Российские автолюбители за две первые недели марта этого года купили шины и покрышки на сумму в 8,5 миллиарда рублей, их траты на эту продукцию по сравнению... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T09:08
2022-04-07T09:08
россия
авто
общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские автолюбители за две первые недели марта этого года купили шины и покрышки на сумму в 8,5 миллиарда рублей, их траты на эту продукцию по сравнению аналогичным периодом в феврале выросли на 293%, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ)."В первые две недели марта 2022 года россияне купили более 1,2 миллиона автомобильных шин. По сравнению с аналогичным периодом февраля 2022 года, когда было продано 400 тысяч шин, спрос возрос в три раза (+201%)", - говорится в сообщении. "Всего за первые две недели марта жители России потратили на шины и покрышки 8,5 миллиарда рублей. По сравнению с февралем расходы выросли на 293%. Средневзвешенная цена одной шины составила в марте 7069 рублей", - поясняется там же.Согласно анализу данных, по состоянию на конец первого квартала 2022 года в гражданском обороте на территории России находится более 79 миллионов шин и покрышек. В сообщении отмечается, что этого объема, по подсчетам аналитиков, хватит на 11–17 месяцев, при этом производство и поставки на российский рынок продолжаются, рисков дефицита нет. "При помощи системы маркировки власти могут своевременно отслеживать наличие востребованной продукции во всех регионах страны", - добавляется в сообщении."Ажиотажный спрос на шины можно назвать визитной карточкой весеннего сезона этого года. С потеплением автолюбители традиционно начинают "переобуваться" в летнюю резину, но в то же время сразу несколько крупных производителей сделали заявления о приостановке работы в России. Все это подстегнуло автомобилистов сделать покупки как можно быстрее. Отмечу, что дефицита на рынке нет. Мы ожидаем, что период повышенного спроса завершится в мае", - приводятся в сообщении слова генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.
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россия, авто, общество
09:08 07.04.2022
 
Россияне бросились скупать шины и покрышки

ЦРПТ: траты россиян на шины и покрышки за март выросли почти на 300 процентов

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Работа шиномонтажной мастерской
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские автолюбители за две первые недели марта этого года купили шины и покрышки на сумму в 8,5 миллиарда рублей, их траты на эту продукцию по сравнению аналогичным периодом в феврале выросли на 293%, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
"В первые две недели марта 2022 года россияне купили более 1,2 миллиона автомобильных шин. По сравнению с аналогичным периодом февраля 2022 года, когда было продано 400 тысяч шин, спрос возрос в три раза (+201%)", - говорится в сообщении. "Всего за первые две недели марта жители России потратили на шины и покрышки 8,5 миллиарда рублей. По сравнению с февралем расходы выросли на 293%. Средневзвешенная цена одной шины составила в марте 7069 рублей", - поясняется там же.
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Согласно анализу данных, по состоянию на конец первого квартала 2022 года в гражданском обороте на территории России находится более 79 миллионов шин и покрышек. В сообщении отмечается, что этого объема, по подсчетам аналитиков, хватит на 11–17 месяцев, при этом производство и поставки на российский рынок продолжаются, рисков дефицита нет. "При помощи системы маркировки власти могут своевременно отслеживать наличие востребованной продукции во всех регионах страны", - добавляется в сообщении.
"Ажиотажный спрос на шины можно назвать визитной карточкой весеннего сезона этого года. С потеплением автолюбители традиционно начинают "переобуваться" в летнюю резину, но в то же время сразу несколько крупных производителей сделали заявления о приостановке работы в России. Все это подстегнуло автомобилистов сделать покупки как можно быстрее. Отмечу, что дефицита на рынке нет. Мы ожидаем, что период повышенного спроса завершится в мае", - приводятся в сообщении слова генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова.
Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.
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