https://ria.ru/20220407/sheregesh-1782226289.html

Более двух миллионов туристов посетили Шерегеш

Более двух миллионов туристов посетили Шерегеш - РИА Новости, 07.04.2022

Более двух миллионов туристов посетили Шерегеш

Турпоток в Шерегеше вырос на 136 тысяч человек по сравнению с сезоном 2021 года, сообщает пресс-служба администрации правительства региона. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:02

2022-04-07T13:02

2022-04-07T13:02

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КЕМЕРОВО, 7 апр – РИА Новости. Турпоток в Шерегеше вырос на 136 тысяч человек по сравнению с сезоном 2021 года, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.По программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года на комплексное развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" запланировано 3,27 миллиарда рублей. Это позволит создать почти 1,7 тысячи рабочих мест, увеличить количество мест размещения туристов.По словам губернатора Сергея Цивилева Кемеровской области, Шерегеш — один из самых посещаемых курортов России, он по праву входит в тройку лидеров на рынке горнолыжного туризма. "С каждым сезоном количество туристов, предпочитающих активный отдых в Кузбассе, становится все больше. Сейчас для нас открылось новое окно возможностей. Наша задача — сделать Шерегеш круглогодичным курортом мирового уровня", — сказал Цивилев.В настоящее время рассматривается возможность создания единого ски-пасса. Это позволит туристам пользоваться всеми трассами и подъемниками на территории курорта с фиксированной скидкой. Также туроператоры активно развивают летнее направление. Вместе с традиционным походом в горы гостям будут предложены новые интересные маршруты по Горной Шории.

https://ria.ru/20220406/podmoskove-1782044991.html

https://ria.ru/20220323/keshbek-1779297877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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