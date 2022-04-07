https://ria.ru/20220407/sheregesh-1782226289.html
Более двух миллионов туристов посетили Шерегеш
Более двух миллионов туристов посетили Шерегеш - РИА Новости, 07.04.2022
Более двух миллионов туристов посетили Шерегеш
Турпоток в Шерегеше вырос на 136 тысяч человек по сравнению с сезоном 2021 года, сообщает пресс-служба администрации правительства региона. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:02
2022-04-07T13:02
2022-04-07T13:02
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кемеровская область
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сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 7 апр – РИА Новости. Турпоток в Шерегеше вырос на 136 тысяч человек по сравнению с сезоном 2021 года, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.По программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года на комплексное развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" запланировано 3,27 миллиарда рублей. Это позволит создать почти 1,7 тысячи рабочих мест, увеличить количество мест размещения туристов.По словам губернатора Сергея Цивилева Кемеровской области, Шерегеш — один из самых посещаемых курортов России, он по праву входит в тройку лидеров на рынке горнолыжного туризма. "С каждым сезоном количество туристов, предпочитающих активный отдых в Кузбассе, становится все больше. Сейчас для нас открылось новое окно возможностей. Наша задача — сделать Шерегеш круглогодичным курортом мирового уровня", — сказал Цивилев.В настоящее время рассматривается возможность создания единого ски-пасса. Это позволит туристам пользоваться всеми трассами и подъемниками на территории курорта с фиксированной скидкой. Также туроператоры активно развивают летнее направление. Вместе с традиционным походом в горы гостям будут предложены новые интересные маршруты по Горной Шории.
https://ria.ru/20220406/podmoskove-1782044991.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Более двух миллионов туристов посетили Шерегеш
Турпоток в Шерегеш вырос на 136 тысяч человек по сравнению с прошлым сезоном
КЕМЕРОВО, 7 апр – РИА Новости. Турпоток в Шерегеше вырос на 136 тысяч человек по сравнению с сезоном 2021 года, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
"С начала горнолыжного сезона спортивно-туристический комплекс "Шерегеш" посетили два миллиона шесть тысяч туристов. Это на семь процентов больше по сравнению с прошлым сезоном", – говорится в релизе.
По программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года на комплексное развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" запланировано 3,27 миллиарда рублей. Это позволит создать почти 1,7 тысячи рабочих мест, увеличить количество мест размещения туристов.
По словам губернатора Сергея Цивилева Кемеровской области, Шерегеш — один из самых посещаемых курортов России, он по праву входит в тройку лидеров на рынке горнолыжного туризма.
"С каждым сезоном количество туристов, предпочитающих активный отдых в Кузбассе, становится все больше. Сейчас для нас открылось новое окно возможностей. Наша задача — сделать Шерегеш круглогодичным курортом мирового уровня", — сказал Цивилев.
В настоящее время рассматривается возможность создания единого ски-пасса. Это позволит туристам пользоваться всеми трассами и подъемниками на территории курорта с фиксированной скидкой.
Также туроператоры активно развивают летнее направление. Вместе с традиционным походом в горы гостям будут предложены новые интересные маршруты по Горной Шории.