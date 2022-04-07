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Shell потеряла до пяти миллиардов долларов из-за ухода из России - РИА Новости, 07.04.2022
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Shell потеряла до пяти миллиардов долларов из-за ухода из России
Shell потеряла до пяти миллиардов долларов из-за ухода из России - РИА Новости, 07.04.2022
Shell потеряла до пяти миллиардов долларов из-за ухода из России
Уход из России обойдется британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell более чем в четыре миллиарда долларов только за первый квартал, следует из... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:01
2022-04-07T16:15
экономика
shell
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Уход из России обойдется британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell более чем в четыре миллиарда долларов только за первый квартал, следует из прогноза, опубликованного на ее сайте."В первом квартале 2022 года ожидается, что влияние обесценения внеоборотных активов и дополнительных расходов (например, списание дебиторской задолженности, ожидаемые кредитные убытки и обременительные контракты), связанных с деятельностью в России, после уплаты налогов составит от четырех до пяти миллиардов долларов", — говорится в документе.Однако эти расходы не повлияют на скорректированную прибыль, добавили в компании.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.Shell в конце февраля объявила, что выходит из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий ("Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также "Северный поток — 2"), а затем — что отказывается от участия во всех российских углеводородных проектах, включая нефть, нефтепродукты, газ и СПГ. Так, компания прекращает спотовые закупки российской нефти, закрывает автомобильные заправки и останавливает производство авиационного топлива и смазочных материалов.В Кремле новые западные санкции назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Россия приняла зеркальные меры, введя ограничения на вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, а также перевела на рубли расчеты за газ для недружественных стран.В результате санкции уже обернулись экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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экономика, shell, россия, санкции в отношении россии
11:01 07.04.2022 (обновлено: 16:15 07.04.2022)
 
Shell потеряла до пяти миллиардов долларов из-за ухода из России

Shell уже потеряла до пяти миллиардов долларов из-за прекращения деятельности в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция Shell в Москве
Автозаправочная станция Shell в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автозаправочная станция Shell в Москве
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Уход из России обойдется британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell более чем в четыре миллиарда долларов только за первый квартал, следует из прогноза, опубликованного на ее сайте.
"В первом квартале 2022 года ожидается, что влияние обесценения внеоборотных активов и дополнительных расходов (например, списание дебиторской задолженности, ожидаемые кредитные убытки и обременительные контракты), связанных с деятельностью в России, после уплаты налогов составит от четырех до пяти миллиардов долларов", — говорится в документе.
Однако эти расходы не повлияют на скорректированную прибыль, добавили в компании.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.
Shell в конце февраля объявила, что выходит из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий ("Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также "Северный поток — 2"), а затем — что отказывается от участия во всех российских углеводородных проектах, включая нефть, нефтепродукты, газ и СПГ. Так, компания прекращает спотовые закупки российской нефти, закрывает автомобильные заправки и останавливает производство авиационного топлива и смазочных материалов.
В Кремле новые западные санкции назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Россия приняла зеркальные меры, введя ограничения на вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, а также перевела на рубли расчеты за газ для недружественных стран.
В результате санкции уже обернулись экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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ЭкономикаShellРоссияСанкции в отношении России
 
 
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