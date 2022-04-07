https://ria.ru/20220407/sertifikaty-1782273598.html

Жилищные сертификаты вручили детям-сиротам в Алтайском крае

Жилищные сертификаты вручили детям-сиротам в Алтайском крае - РИА Новости, 07.04.2022

Жилищные сертификаты вручили детям-сиротам в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и замгенпрокурора России Дмитрий Демешин вручили в Бийске жилищные сертификаты детям-сиротам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:56

2022-04-07T12:56

2022-04-07T12:56

алтайский край

общество

виктор томенко

дмитрий демешин

алтайский край

бийск

жилье

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БАРНАУЛ, 7 апр - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и замгенпрокурора России Дмитрий Демешин вручили в Бийске жилищные сертификаты детям-сиротам, сообщает пресс-служба главы Алтая."Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и замгенпрокурора России Дмитрий Демешин вручили в Бийске жилищные сертификаты детям-сиротам… Стоимость жилищного сертификата на данный момент превышает 2 миллиона рублей. На сегодняшний день в крае сертификаты получили 270 человек, из них треть - подобрали жилье, а более 50 - стали собственниками", - говорится в сообщении.В этот раз сертификаты получили трое нуждающихся.На выполнение обязательств по обеспечению жильем детей-сирот в регионе ежегодно направлялось порядка 600 миллионов рублей, примерно половина из них – средства федерального бюджета."В этом году мы удвоили сумму и приняли решение выделить из краевого бюджета 925 млн рублей", - сообщил губернатор.С учетом федеральных средств, на обеспечение жильем детей-сирот в Алтайском крае в 2022 году направляется свыше 1,2 миллиарда рублей."Это позволит обеспечить квартирами порядка 600-700 очередников из числа детей-сирот. По замечанию губернатора, власти продолжат изыскивать дополнительные возможности для решения данной проблемы в зависимости от финансово-экономической ситуации", - отмечает пресс-служба.Ранее детям-сиротам в крае покупали готовое жилье, причем возникали сложности с поиском подходящих под требования домов и квартир. В конце 2021 года в крае принят региональный закон, который позволяет выделять сиротам жилищные сертификаты вместо готового жилья. Благодаря этому люди могут самостоятельно выбрать подходящую им квартиру.

https://ria.ru/20220405/forum-1781883552.html

https://ria.ru/20211208/avtobusy-1762719801.html

алтайский край

бийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, виктор томенко, дмитрий демешин, алтайский край, бийск, жилье