Рейтинг@Mail.ru
Постпреды ЕС согласовали пятый пакет санкций против России - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782405562.html
Постпреды ЕС согласовали пятый пакет санкций против России
Постпреды ЕС согласовали пятый пакет санкций против России - РИА Новости, 07.04.2022
Постпреды ЕС согласовали пятый пакет санкций против России
В Европейском союзе согласовали новые ограничения против России в связи с ситуацией на Украине, следует из заявления французской делегации. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T22:08
2022-04-07T23:55
россия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
экономика
в мире
сергей лавров
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153376/39/1533763978_308:494:3071:2048_1920x0_80_0_0_e27cec2b0684dac8639cc5eb1f34b3af.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 апр — РИА Новости. В Европейском союзе согласовали новые ограничения против России в связи с ситуацией на Украине, следует из заявления французской делегации."Постпреды согласовали пакет санкций в контексте российской агрессии против Украины", — утверждается в сообщении в Twitter.В пятый по счету антироссийский список попадут бизнесмены, журналисты, сотрудники силовых структур и военные. Также ограничения коснутся промышленных и технологических секторов экономики.Помимо этого, Евросоюз решил заморозить активы нескольких российских банков, запретить импорт угля из страны, а также ввести эмбарго на поставки оружия в Россию.Новый пакет санкций также подразумевает запрет на доступ в порты объединения судов под российским флагом и ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.Сообщается, что для окончательного оформления в ЕС запустят техническую письменную процедуру утверждения. Санкции, как ожидается, опубликуют в официальном журнале организации в пятницу, после они чего вступят в силу.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/oshibki-1782400308.html
https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782386044.html
https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782389596.html
россия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153376/39/1533763978_415:191:2891:2048_1920x0_80_0_0_09f2aa3721f0837195c098d76630f367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, экономика, в мире, сергей лавров, франция, украина
22:08 07.04.2022 (обновлено: 23:55 07.04.2022)
 
Постпреды ЕС согласовали пятый пакет санкций против России

Постпреды ЕС согласовали пятый пакет санкций против России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ЕС у здания представительства Европейского союза в Москве
Флаг ЕС у здания представительства Европейского союза в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Флаг ЕС у здания представительства Европейского союза в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 апр — РИА Новости. В Европейском союзе согласовали новые ограничения против России в связи с ситуацией на Украине, следует из заявления французской делегации.
"Постпреды согласовали пакет санкций в контексте российской агрессии против Украины", — утверждается в сообщении в Twitter.
В пятый по счету антироссийский список попадут бизнесмены, журналисты, сотрудники силовых структур и военные. Также ограничения коснутся промышленных и технологических секторов экономики.
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 21:14
Geopolitika: США допустили четыре ошибки, за которые платит весь мир
Помимо этого, Евросоюз решил заморозить активы нескольких российских банков, запретить импорт угля из страны, а также ввести эмбарго на поставки оружия в Россию.
Новый пакет санкций также подразумевает запрет на доступ в порты объединения судов под российским флагом и ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.
Сообщается, что для окончательного оформления в ЕС запустят техническую письменную процедуру утверждения. Санкции, как ожидается, опубликуют в официальном журнале организации в пятницу, после они чего вступят в силу.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 19:36
Россия находится в безопасной экономической ситуации, заявил Песков
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Покупатель продавец обмениваются купюрами в 5 и 10 фунтов стерлингов - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 19:49
Британские санкции ударили по жителям страны, заявил российский посол
 
РоссияЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении РоссииЭкономикаВ миреСергей ЛавровФранцияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала