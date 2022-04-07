https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782405562.html

Постпреды ЕС согласовали пятый пакет санкций против России

Постпреды ЕС согласовали пятый пакет санкций против России - РИА Новости, 07.04.2022

Постпреды ЕС согласовали пятый пакет санкций против России

В Европейском союзе согласовали новые ограничения против России в связи с ситуацией на Украине, следует из заявления французской делегации. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T22:08

2022-04-07T22:08

2022-04-07T23:55

россия

евросоюз

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сергей лавров

франция

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БРЮССЕЛЬ, 7 апр — РИА Новости. В Европейском союзе согласовали новые ограничения против России в связи с ситуацией на Украине, следует из заявления французской делегации."Постпреды согласовали пакет санкций в контексте российской агрессии против Украины", — утверждается в сообщении в Twitter.В пятый по счету антироссийский список попадут бизнесмены, журналисты, сотрудники силовых структур и военные. Также ограничения коснутся промышленных и технологических секторов экономики.Помимо этого, Евросоюз решил заморозить активы нескольких российских банков, запретить импорт угля из страны, а также ввести эмбарго на поставки оружия в Россию.Новый пакет санкций также подразумевает запрет на доступ в порты объединения судов под российским флагом и ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.Сообщается, что для окончательного оформления в ЕС запустят техническую письменную процедуру утверждения. Санкции, как ожидается, опубликуют в официальном журнале организации в пятницу, после они чего вступят в силу.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/oshibki-1782400308.html

https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782386044.html

https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782389596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, экономика, в мире, сергей лавров, франция, украина