19:49 07.04.2022 (обновлено: 19:58 07.04.2022)
Британские санкции ударили по жителям страны, заявил российский посол
Посол России Келин: британские антироссийские санкции ударили по жителям Великобритании
Покупатель продавец обмениваются купюрами в 5 и 10 фунтов стерлингов. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что британские санкции против России ударили по жителям Великобритании, многие предприятия могут обанкротиться.
"Да, ударили, без сомнения, конечно. Я уже говорил о ценнике на бензин, о ценнике на электричество. Здесь достаточно серьезно звучат голоса, что если так пойдет, то многие предприятия просто обанкротятся из-за невозможности платить ценники на базовые вещи", - сказал посол в ходе программы "Соловьев Live", отвечая на вопрос, ударили ли санкции против РФ по Британии.
"Удар не настолько сильный, пока его общество терпит", - добавил он.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.