https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782321703.html

США планируют применять санкции к аэрокосмической промышленности в России

США планируют применять санкции к аэрокосмической промышленности в России - РИА Новости, 07.04.2022

США планируют применять санкции к аэрокосмической промышленности в России

Замминистра финансов США Адевале Адейемо заявил, что приоритетными целями санкционных мер станут аэрокосмическая и морская промышленность России, а также... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:46

2022-04-07T15:46

2022-04-07T16:28

экономика

сша

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Замминистра финансов США Адевале Адейемо заявил, что приоритетными целями санкционных мер станут аэрокосмическая и морская промышленность России, а также противодействие попыткам обхода введенных ограничений."Наши следующие шаги будут состоять из новых мер против уклонения, но также направлены против российской военной машины..., аэрокосмической промышленности, морской, других отраслей, которые критичны для ведения войны на Украине", - сказал Адейемо телеканалу CNN.Он добавил, что применяться будут как санкции, так и меры экспортного контроля.Замминистра сообщил также, что США работают с союзниками над ограничением доходов РФ от экспорта энергоносителей, но так, чтобы российская экономика страдала больше, чем экономики западных стран.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220407/sanktsii-1782289775.html

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сша

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша