https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782263021.html
В Кремле прокомментировали новые антироссийские санкции США
В Кремле прокомментировали новые антироссийские санкции США - РИА Новости, 07.04.2022
В Кремле прокомментировали новые антироссийские санкции США
Россия обязательно ответит на новые санкции США против нее и близких президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:28
2022-04-07T12:28
2022-04-07T16:22
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия обязательно ответит на новые санкции США против нее и близких президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Россия будет отвечать обязательно и будет делать это так, как посчитает необходимым", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Россия отвечать на новые санкции США, в том числе против близких президента Российской Федерации.Песков отметил, что сами по себе эти санкции — продолжение "оголтелой линии на введение разных рестрикций"."В любом случае, продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей — это говорит само за себя. Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке. Это то, что трудно поддается пониманию и объяснению, но, к сожалению, с такими оппонентами нам приходится иметь дело", — добавил Песков, говоря о реакции Кремля на новые санкции США.В среду высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон вводит санкции против детей президента Российской Федерации Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова. На уточняющий вопрос журналиста, идет ли речь о "Марии Путиной и Екатерине Тихоновой", чиновник ответил утвердительно.Ранее в ряде западных СМИ была опубликована информация, согласно которой работающая в МГУ Екатерина Тихонова якобы является дочерью главы российского государства. Сам Путин эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.
https://ria.ru/20220407/voyna-1782255619.html
https://ria.ru/20220406/italiya-1782176687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, санкции, екатерина тихонова, сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире, экономика
12:28 07.04.2022 (обновлено: 16:22 07.04.2022)
В Кремле прокомментировали новые антироссийские санкции США
Песков заявил, что Россия непременно ответит на новые санкции США против семьи Путина
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия обязательно ответит на новые санкции США против нее и близких президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Россия будет отвечать обязательно и будет делать это так, как посчитает необходимым", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Россия отвечать на новые санкции США
, в том числе против близких президента Российской Федерации
.
Песков отметил, что сами по себе эти санкции — продолжение "оголтелой линии на введение разных рестрикций".
"В любом случае, продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей — это говорит само за себя. Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке. Это то, что трудно поддается пониманию и объяснению, но, к сожалению, с такими оппонентами нам приходится иметь дело", — добавил Песков, говоря о реакции Кремля на новые санкции США.
В среду высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон
вводит санкции против детей президента Российской Федерации Владимира Путина
и главы МИД России Сергея Лаврова. На уточняющий вопрос журналиста, идет ли речь о "Марии Путиной и Екатерине Тихоновой
", чиновник ответил утвердительно.
Ранее в ряде западных СМИ была опубликована информация, согласно которой работающая в МГУ Екатерина Тихонова якобы является дочерью главы российского государства. Сам Путин эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.