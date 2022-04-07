Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД ЕС 11 апреля обсудят санкции против российской нефти - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782215607.html
Главы МИД ЕС 11 апреля обсудят санкции против российской нефти
Главы МИД ЕС 11 апреля обсудят санкции против российской нефти - РИА Новости, 07.04.2022
Главы МИД ЕС 11 апреля обсудят санкции против российской нефти
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 11 апреля главы МИД ЕС обсудят санкции против российской нефти. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T09:06
2022-04-07T09:10
в мире
евросоюз
жозеп боррель
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_4db0f2df488eca74f37c9118154fd54f.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 11 апреля главы МИД ЕС обсудят санкции против российской нефти."Этот вопрос не находится в пакете санкций, который обсуждается сегодня, - только уголь. Но этот вопрос будет обсуждаться в понедельник министрами иностранных дел", - сказал он.
https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782211819.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_4ba32cc773cd2fc92af2795c74d17480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, жозеп боррель, санкции в отношении россии
09:06 07.04.2022 (обновлено: 09:10 07.04.2022)
 
Главы МИД ЕС 11 апреля обсудят санкции против российской нефти

Боррель: главы МИД Евросоюза 11 апреля обсудят санкции против российской нефти

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаг Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 11 апреля главы МИД ЕС обсудят санкции против российской нефти.
"Этот вопрос не находится в пакете санкций, который обсуждается сегодня, - только уголь. Но этот вопрос будет обсуждаться в понедельник министрами иностранных дел", - сказал он.
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
08:11
Эксперты рассказали, почему ЕС не согласовал новые санкции против России
 
В миреЕвросоюзЖозеп БоррельСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала