https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782215607.html

Главы МИД ЕС 11 апреля обсудят санкции против российской нефти

Главы МИД ЕС 11 апреля обсудят санкции против российской нефти - РИА Новости, 07.04.2022

Главы МИД ЕС 11 апреля обсудят санкции против российской нефти

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 11 апреля главы МИД ЕС обсудят санкции против российской нефти. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T09:06

2022-04-07T09:06

2022-04-07T09:10

в мире

евросоюз

жозеп боррель

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 11 апреля главы МИД ЕС обсудят санкции против российской нефти."Этот вопрос не находится в пакете санкций, который обсуждается сегодня, - только уголь. Но этот вопрос будет обсуждаться в понедельник министрами иностранных дел", - сказал он.

https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782211819.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, евросоюз, жозеп боррель, санкции в отношении россии