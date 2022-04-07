https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782215607.html
Главы МИД ЕС 11 апреля обсудят санкции против российской нефти
Главы МИД ЕС 11 апреля обсудят санкции против российской нефти - РИА Новости, 07.04.2022
Главы МИД ЕС 11 апреля обсудят санкции против российской нефти
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 11 апреля главы МИД ЕС обсудят санкции против российской нефти. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T09:06
2022-04-07T09:06
2022-04-07T09:10
в мире
евросоюз
жозеп боррель
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 11 апреля главы МИД ЕС обсудят санкции против российской нефти."Этот вопрос не находится в пакете санкций, который обсуждается сегодня, - только уголь. Но этот вопрос будет обсуждаться в понедельник министрами иностранных дел", - сказал он.
https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782211819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, жозеп боррель, санкции в отношении россии
09:06 07.04.2022 (обновлено: 09:10 07.04.2022)
Главы МИД ЕС 11 апреля обсудят санкции против российской нефти
Боррель: главы МИД Евросоюза 11 апреля обсудят санкции против российской нефти