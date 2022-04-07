В Германии удивились эффекту от попыток "изолировать" Россию
Немецкий экономист Бек заявил, что санкции против России привели к изоляции Запада
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Обширные антироссийские санкции привели не к изоляции России, а изолировали тех, кто эти санкции ввел. К такому выводу, как сообщает немецкий телеканал N-TV, пришел экономист Андреас Бек.
Ограничения, напомнил эксперт, не поддержали множество стран. В первую очередь это Китай, Индия, Израиль, Пакистан, а также почти вся Юго-Восточная Азия и Ближний Восток — похожая картина и в Южной Америке с Африкой.
В итоге для экономики ФРГ сложилась опасная ситуация, поскольку в глобальной экономике все в конечном счете зависит от доступа к ресурсам. В этой связи Бек напомнил, что Россия является важным экспортером алюминия и никеля, а Германия зависит от этих поставок. Большой спрос на эти товары есть и у США.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против России из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие национальным интересам.
Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
На фоне ужесточения западных санкций, связанных с военной операцией на Украине, Россия перевела оплату поставок природного газа в недружественные государства в рубли. Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей. Они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего станут осуществляться расчеты с поставщиком.
Страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить за газ в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".