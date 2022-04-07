https://ria.ru/20220407/sammit-1782267417.html
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20 - РИА Новости, 07.04.2022
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20
Россия в свете позиции Запада о неучастии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 будет ориентироваться на организатора - Индонезию, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:40
2022-04-07T12:40
2022-04-07T13:09
большая двадцатка
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия в свете позиции Запада о неучастии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 будет ориентироваться на организатора - Индонезию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее агентство Bloomberg опубликовало новость о попытках чиновников, в том числе из США, убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20."Мы будем это уточнять. Все-таки организатором и председательствующей страной является Индонезия. Ориентироваться будем, естественно, в первую очередь на организатора. Но, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будет определяться позиция по участию. Но Россия продолжает работу, это очень важный участок работы, в рамках "двадцатки", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планирует ли Путин принять участие в саммите G20.
https://ria.ru/20220406/g20-1782194286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большая двадцатка, россия, владимир путин
12:40 07.04.2022 (обновлено: 13:09 07.04.2022)
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20
Пресс-секретарь Песков: участие Путина в саммите G20 будет зависеть от Индонезии