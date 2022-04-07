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В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20 - РИА Новости, 07.04.2022
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В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20 - РИА Новости, 07.04.2022
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20
Россия в свете позиции Запада о неучастии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 будет ориентироваться на организатора - Индонезию, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:40
2022-04-07T13:09
большая двадцатка
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия в свете позиции Запада о неучастии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 будет ориентироваться на организатора - Индонезию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее агентство Bloomberg опубликовало новость о попытках чиновников, в том числе из США, убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20."Мы будем это уточнять. Все-таки организатором и председательствующей страной является Индонезия. Ориентироваться будем, естественно, в первую очередь на организатора. Но, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будет определяться позиция по участию. Но Россия продолжает работу, это очень важный участок работы, в рамках "двадцатки", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планирует ли Путин принять участие в саммите G20.
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большая двадцатка, россия, владимир путин
12:40 07.04.2022 (обновлено: 13:09 07.04.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20

Пресс-секретарь Песков: участие Путина в саммите G20 будет зависеть от Индонезии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика саммита "Группы двадцати" в Риме
Символика саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Символика саммита "Группы двадцати" в Риме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия в свете позиции Запада о неучастии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 будет ориентироваться на организатора - Индонезию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее агентство Bloomberg опубликовало новость о попытках чиновников, в том числе из США, убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20.
"Мы будем это уточнять. Все-таки организатором и председательствующей страной является Индонезия. Ориентироваться будем, естественно, в первую очередь на организатора. Но, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будет определяться позиция по участию. Но Россия продолжает работу, это очень важный участок работы, в рамках "двадцатки", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планирует ли Путин принять участие в саммите G20.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 22:56
Белый дом объяснил слова главы Минфина о "бойкоте" саммита G20
 
Большая двадцаткаРоссияВладимир Путин
 
 
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