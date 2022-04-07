https://ria.ru/20220407/sammit-1782267417.html

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20 - РИА Новости, 07.04.2022

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20

Россия в свете позиции Запада о неучастии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 будет ориентироваться на организатора - Индонезию, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:40

2022-04-07T12:40

2022-04-07T13:09

большая двадцатка

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия в свете позиции Запада о неучастии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 будет ориентироваться на организатора - Индонезию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее агентство Bloomberg опубликовало новость о попытках чиновников, в том числе из США, убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20."Мы будем это уточнять. Все-таки организатором и председательствующей страной является Индонезия. Ориентироваться будем, естественно, в первую очередь на организатора. Но, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будет определяться позиция по участию. Но Россия продолжает работу, это очень важный участок работы, в рамках "двадцатки", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планирует ли Путин принять участие в саммите G20.

https://ria.ru/20220406/g20-1782194286.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

большая двадцатка, россия, владимир путин