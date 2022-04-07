15:46 07.04.2022 (обновлено: 15:47 07.04.2022)
Зюганов: в России будет либо русский мир, либо навязанная американщина
Лидер КПРФ Зюганов: спецоперация на Украине призвана решить вопрос о русском мире
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что спецоперация РФ на Украине призвана решить вопрос о русском мире и сохранении традиционных ценностей.
Выступая во время правительственного отчета в Госдуме, Зюганов заявил, что Россия решает на Украине вопрос - "у нас будет русский мир со всеми его ценностями, историей великой, или нам эту американщину навяжут". "Для нас очень важно понимать, что сегодня есть два варианта - или социализация жизни или глобализация по-американски", - отметил парламентарий.
Так, политик раскритиковал большое количество вывесок на английском в Москве. "Собянин грамотный, сильный руководитель, но зачем вся эта фигня, мы должны себя уважать", - добавил он, подчеркнув, что не против иностранцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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