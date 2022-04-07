https://ria.ru/20220407/russkie-1782321978.html

Зюганов: в России будет либо русский мир, либо навязанная американщина

Зюганов: в России будет либо русский мир, либо навязанная американщина - РИА Новости, 07.04.2022

Зюганов: в России будет либо русский мир, либо навязанная американщина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что спецоперация РФ на Украине призвана решить вопрос о русском мире и сохранении традиционных ценностей. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:46

2022-04-07T15:46

2022-04-07T15:47

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

украина

кпрф

геннадий зюганов

госдума рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что спецоперация РФ на Украине призвана решить вопрос о русском мире и сохранении традиционных ценностей.Выступая во время правительственного отчета в Госдуме, Зюганов заявил, что Россия решает на Украине вопрос - "у нас будет русский мир со всеми его ценностями, историей великой, или нам эту американщину навяжут". "Для нас очень важно понимать, что сегодня есть два варианта - или социализация жизни или глобализация по-американски", - отметил парламентарий.Так, политик раскритиковал большое количество вывесок на английском в Москве. "Собянин грамотный, сильный руководитель, но зачем вся эта фигня, мы должны себя уважать", - добавил он, подчеркнув, что не против иностранцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

https://ria.ru/20210123/-anglitsizmy-1594270963.html

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, украина, кпрф, геннадий зюганов, госдума рф, ситуация в днр и лнр