https://ria.ru/20220407/rubl-1782181768.html

Обратный эффект: рубль резко растет вопреки санкциям и угрозе "дефолта"

Обратный эффект: рубль резко растет вопреки санкциям и угрозе "дефолта" - РИА Новости, 07.04.2022

Обратный эффект: рубль резко растет вопреки санкциям и угрозе "дефолта"

Рубль отыграл почти все потери, понесенные с конца февраля: курс доллара — ниже 80. На подходе новые санкции и угроза "технического дефолта" по еврооблигациям... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T08:00

2022-04-07T08:00

2022-04-07T08:09

экономика

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Рубль отыграл почти все потери, понесенные с конца февраля: курс доллара — ниже 80. На подходе новые санкции и угроза "технического дефолта" по еврооблигациям. Однако российская валюта проигнорировала и это. Чем обусловлено ее укрепление в условиях беспрецедентных ограничений, разбиралось РИА Новости.Своевременные мерыВ начале марта рубль обвалился на 40% — до 139 за доллар. Однако уже к середине месяца начал восстанавливаться, и это несмотря на то, что санкции продолжают действовать. "Во второй половине марта российская валюта продемонстрировала невероятную в текущих условиях устойчивость и сумела почти полностью отыграть недавнее ослабление к доллару США и евро", — констатирует Виталий Манжос, старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал".Аналитик называет несколько причин такой динамики. Прежде всего — введение заградительной комиссии на покупку долларов и евро на бирже в размере 12%. Одна только эта мера сделала бессмысленными спекулятивные покупки на средний срок. С валютного рынка в одночасье "изгнали" широкий пласт покупателей-спекулянтов.Обязательная конвертация валютной выручки экспортеров, а также повышенная комиссия за обменные операции для физических лиц будут влиять на рубль и дальше, вплоть до сентября. По оценкам финансового аналитика Артема Звездина, это способно дать российской валюте возможность закрепиться в коридоре 80-75 за доллар.Санкционная "дыра"Мощная поддержка рублю в условиях санкционного давления — непрекращающаяся продажа российского газа. А кроме того, решение президента торговать им за рубли с открытием счетов иностранными партнерами из недружественных стран в Газпромбанке, указывает Валерий Полховский, старший аналитик ГК Forex Club.Западным импортерам пошли навстречу и смягчили обновленные условия, однако механизм, введенный с 1 апреля, — это именно продажа газа за рубли. "Газпром" получает российскую валюту, хотя и по достаточно запутанной для контрагентов схеме. Оплата (выполнение контракта) считается исполненной, когда на счета "Газпрома" поступают рубли. Все операции по конвертации — внутренние для Газпромбанка и никак не касаются иностранных покупателей.Как отмечают американские СМИ, невозможность отказаться от российских энергоресурсов стала "огромной дырой в санкциях", введенных коалицией союзников США, и существенно укрепила рубль.В условиях жесткого энергетического кризиса, разгона инфляции, остановки заводов и сельхозпредприятий абсолютно очевидно, что никакого нефтегазового эмбарго Запад позволить себе не может. Слишком велика зависимость от российских энергоресурсов.Полностью проигнорировалТем временем давление на Россию усиливается. Так, 6 апреля США ввели блокирующие санкции против системно значимых банков — "Сбера" и Альфа-банка."Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям", — сообщили в "Сбере".Российская валюта отреагировала на санкции непредсказуемо: продолжила уверенный рост против доллара и евро на Московской бирже. Впервые с 23 февраля доллар опустился ниже 80 рублей, евро — ниже 87.Интересно, что точно так же российская валюта проигнорировала и угрозу формального "дефолта". Минфин России ранее объявил о первых исполненных в рублях обязательствах по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями на 649,2 миллиона долларов. Ранее Министерство финансов США запретило проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.По словам представителя Минфина США, "Россия должна выбрать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, использованием поступлений новых долларовых доходов или дефолтом". Однако позиция российского Минфина жесткая: конвертацию в валюту вернут не раньше, чем стране восстановят доступ к замороженным валютным счетам.Аналитики склоняются к тому, что рынок уже заложил в курс все возможные варианты развития событий: и усиление санкций, и увеличение числа российских банков, отключенных от системы SWIFT, а также отказ держателей российских евробондов получать купонные выплаты в рублях.Что дальшеТем не менее среднесрочные прогнозы относительно устойчивости российской валюты очень разные. События развиваются непредсказуемо."Отключение от SWIFT все большего количества банков усложняет процесс международных переводов и может привести к сокращению притока иностранных денег в страну, что негативно для рубля. А заморозка части золотовалютных резервов ЦБ ограничивает возможности регулятора поддерживать курс национальной валюты", — отмечает Роман Чечушков, руководитель направления инвестиционной аналитики банка "Ренессанс Кредит".По оценкам специалистов организации, при сохранении текущей конъюнктуры рынка и возможности нерезидентов выйти из российских активов курс доллара на горизонте трех месяцев составит 105-115 рублей. Если же геополитическое давление ослабеет, а валютную выручку продолжат продавать на рынке сверх необходимого для обеспечения оплаты импорта, возможный диапазон котировок — 80-105 рублей за доллар. Ужесточение санкций все еще способно увести российскую валюту к отметкам 120-150 за доллар, считают в "Ренессанс Кредит".Как предполагает Михаил Хачатурян, доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России, два-три месяца курс будет балансировать в диапазоне 82-85 рублей за доллар и 91-94 за евро. Однако в перспективе снятия запрета на участие в валютных торгах зарубежных игроков может скорректироваться: 85-87 рублей за доллар и 94-96 за евро. А на горизонте полугода — девяти месяцев рубль способен вернуться к отметкам начала 2022-го — 77-79 за доллар и 81-85 за евро.

https://ria.ru/20220331/gaz-1781177487.html

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782143769.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220406/sanktsii-1782181198.html

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2022

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, газпром, рубль, курс рубля, доллар, евро, санкции