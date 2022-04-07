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Обратный эффект: рубль резко растет вопреки санкциям и угрозе "дефолта" - РИА Новости, 07.04.2022
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Обратный эффект: рубль резко растет вопреки санкциям и угрозе "дефолта"
Обратный эффект: рубль резко растет вопреки санкциям и угрозе "дефолта" - РИА Новости, 07.04.2022
Обратный эффект: рубль резко растет вопреки санкциям и угрозе "дефолта"
Рубль отыграл почти все потери, понесенные с конца февраля: курс доллара — ниже 80. На подходе новые санкции и угроза "технического дефолта" по еврооблигациям... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T08:00
2022-04-07T08:09
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
газпром
рубль
курс рубля
доллар
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Рубль отыграл почти все потери, понесенные с конца февраля: курс доллара — ниже 80. На подходе новые санкции и угроза "технического дефолта" по еврооблигациям. Однако российская валюта проигнорировала и это. Чем обусловлено ее укрепление в условиях беспрецедентных ограничений, разбиралось РИА Новости.Своевременные мерыВ начале марта рубль обвалился на 40% — до 139 за доллар. Однако уже к середине месяца начал восстанавливаться, и это несмотря на то, что санкции продолжают действовать. "Во второй половине марта российская валюта продемонстрировала невероятную в текущих условиях устойчивость и сумела почти полностью отыграть недавнее ослабление к доллару США и евро", — констатирует Виталий Манжос, старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал".Аналитик называет несколько причин такой динамики. Прежде всего — введение заградительной комиссии на покупку долларов и евро на бирже в размере 12%. Одна только эта мера сделала бессмысленными спекулятивные покупки на средний срок. С валютного рынка в одночасье "изгнали" широкий пласт покупателей-спекулянтов.Обязательная конвертация валютной выручки экспортеров, а также повышенная комиссия за обменные операции для физических лиц будут влиять на рубль и дальше, вплоть до сентября. По оценкам финансового аналитика Артема Звездина, это способно дать российской валюте возможность закрепиться в коридоре 80-75 за доллар.Санкционная "дыра"Мощная поддержка рублю в условиях санкционного давления — непрекращающаяся продажа российского газа. А кроме того, решение президента торговать им за рубли с открытием счетов иностранными партнерами из недружественных стран в Газпромбанке, указывает Валерий Полховский, старший аналитик ГК Forex Club.Западным импортерам пошли навстречу и смягчили обновленные условия, однако механизм, введенный с 1 апреля, — это именно продажа газа за рубли. "Газпром" получает российскую валюту, хотя и по достаточно запутанной для контрагентов схеме. Оплата (выполнение контракта) считается исполненной, когда на счета "Газпрома" поступают рубли. Все операции по конвертации — внутренние для Газпромбанка и никак не касаются иностранных покупателей.Как отмечают американские СМИ, невозможность отказаться от российских энергоресурсов стала "огромной дырой в санкциях", введенных коалицией союзников США, и существенно укрепила рубль.В условиях жесткого энергетического кризиса, разгона инфляции, остановки заводов и сельхозпредприятий абсолютно очевидно, что никакого нефтегазового эмбарго Запад позволить себе не может. Слишком велика зависимость от российских энергоресурсов.Полностью проигнорировалТем временем давление на Россию усиливается. Так, 6 апреля США ввели блокирующие санкции против системно значимых банков — "Сбера" и Альфа-банка."Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям", — сообщили в "Сбере".Российская валюта отреагировала на санкции непредсказуемо: продолжила уверенный рост против доллара и евро на Московской бирже. Впервые с 23 февраля доллар опустился ниже 80 рублей, евро — ниже 87.Интересно, что точно так же российская валюта проигнорировала и угрозу формального "дефолта". Минфин России ранее объявил о первых исполненных в рублях обязательствах по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями на 649,2 миллиона долларов. Ранее Министерство финансов США запретило проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.По словам представителя Минфина США, "Россия должна выбрать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, использованием поступлений новых долларовых доходов или дефолтом". Однако позиция российского Минфина жесткая: конвертацию в валюту вернут не раньше, чем стране восстановят доступ к замороженным валютным счетам.Аналитики склоняются к тому, что рынок уже заложил в курс все возможные варианты развития событий: и усиление санкций, и увеличение числа российских банков, отключенных от системы SWIFT, а также отказ держателей российских евробондов получать купонные выплаты в рублях.Что дальшеТем не менее среднесрочные прогнозы относительно устойчивости российской валюты очень разные. События развиваются непредсказуемо."Отключение от SWIFT все большего количества банков усложняет процесс международных переводов и может привести к сокращению притока иностранных денег в страну, что негативно для рубля. А заморозка части золотовалютных резервов ЦБ ограничивает возможности регулятора поддерживать курс национальной валюты", — отмечает Роман Чечушков, руководитель направления инвестиционной аналитики банка "Ренессанс Кредит".По оценкам специалистов организации, при сохранении текущей конъюнктуры рынка и возможности нерезидентов выйти из российских активов курс доллара на горизонте трех месяцев составит 105-115 рублей. Если же геополитическое давление ослабеет, а валютную выручку продолжат продавать на рынке сверх необходимого для обеспечения оплаты импорта, возможный диапазон котировок — 80-105 рублей за доллар. Ужесточение санкций все еще способно увести российскую валюту к отметкам 120-150 за доллар, считают в "Ренессанс Кредит".Как предполагает Михаил Хачатурян, доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России, два-три месяца курс будет балансировать в диапазоне 82-85 рублей за доллар и 91-94 за евро. Однако в перспективе снятия запрета на участие в валютных торгах зарубежных игроков может скорректироваться: 85-87 рублей за доллар и 94-96 за евро. А на горизонте полугода — девяти месяцев рубль способен вернуться к отметкам начала 2022-го — 77-79 за доллар и 81-85 за евро.
https://ria.ru/20220331/gaz-1781177487.html
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Наталья Дембинская
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, газпром, рубль, курс рубля, доллар, евро, санкции
08:00 07.04.2022 (обновлено: 08:09 07.04.2022)
 

Обратный эффект: рубль резко растет вопреки санкциям и угрозе "дефолта"

© Владимир ТрефиловМонета достоинством один рубль и денежные купюры
Монета достоинством один рубль и денежные купюры
© Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Рубль отыграл почти все потери, понесенные с конца февраля: курс доллара — ниже 80. На подходе новые санкции и угроза "технического дефолта" по еврооблигациям. Однако российская валюта проигнорировала и это. Чем обусловлено ее укрепление в условиях беспрецедентных ограничений, разбиралось РИА Новости.

Своевременные меры

В начале марта рубль обвалился на 40% — до 139 за доллар. Однако уже к середине месяца начал восстанавливаться, и это несмотря на то, что санкции продолжают действовать. "Во второй половине марта российская валюта продемонстрировала невероятную в текущих условиях устойчивость и сумела почти полностью отыграть недавнее ослабление к доллару США и евро", — констатирует Виталий Манжос, старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал".
Аналитик называет несколько причин такой динамики. Прежде всего — введение заградительной комиссии на покупку долларов и евро на бирже в размере 12%. Одна только эта мера сделала бессмысленными спекулятивные покупки на средний срок. С валютного рынка в одночасье "изгнали" широкий пласт покупателей-спекулянтов.

Второй ключевой фактор устойчивости — действующий запрет на продажу рублевых активов нерезидентами. Кроме того, покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила приостановили. В таких условиях возобновление действовавшей когда-то нормы о продаже экспортерами 80% валютной выручки на внутреннем рынке серьезно толкает курс доллара вниз.

Обязательная конвертация валютной выручки экспортеров, а также повышенная комиссия за обменные операции для физических лиц будут влиять на рубль и дальше, вплоть до сентября. По оценкам финансового аналитика Артема Звездина, это способно дать российской валюте возможность закрепиться в коридоре 80-75 за доллар.
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31 марта, 22:22
Механизм запущен: как будет работать схема оплаты газа в рублях

Санкционная "дыра"

Мощная поддержка рублю в условиях санкционного давления — непрекращающаяся продажа российского газа. А кроме того, решение президента торговать им за рубли с открытием счетов иностранными партнерами из недружественных стран в Газпромбанке, указывает Валерий Полховский, старший аналитик ГК Forex Club.
Западным импортерам пошли навстречу и смягчили обновленные условия, однако механизм, введенный с 1 апреля, — это именно продажа газа за рубли. "Газпром" получает российскую валюту, хотя и по достаточно запутанной для контрагентов схеме. Оплата (выполнение контракта) считается исполненной, когда на счета "Газпрома" поступают рубли. Все операции по конвертации — внутренние для Газпромбанка и никак не касаются иностранных покупателей.
Как отмечают американские СМИ, невозможность отказаться от российских энергоресурсов стала "огромной дырой в санкциях", введенных коалицией союзников США, и существенно укрепила рубль.

"Несколько европейских стран продолжают покупать российский газ, потому что сильно зависимы от него и альтернативных поставщиков недостаточно. Добавьте сюда рост цен на нефть и природный газ, а также устойчивость торговых отношений России с другими крупными экономиками, такими как Китай и Индия, — и в итоге мы получим постоянный приток иностранной валюты в Россию. Это и способствовало укреплению рубля", — объясняет слушателям американская радиостанция NPR.

В условиях жесткого энергетического кризиса, разгона инфляции, остановки заводов и сельхозпредприятий абсолютно очевидно, что никакого нефтегазового эмбарго Запад позволить себе не может. Слишком велика зависимость от российских энергоресурсов.
Сбербанк открыл первый офис в новом формате - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
Вчера, 17:26
США ввели блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка

Полностью проигнорировал

Тем временем давление на Россию усиливается. Так, 6 апреля США ввели блокирующие санкции против системно значимых банков — "Сбера" и Альфа-банка.
"Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям", — сообщили в "Сбере".

"Что это значит? В общем, ничего, — говорится в заявлении Альфа-банка. — Против России уже ввели 8257 санкций. Раньше мы этого опасались, а сейчас работаем как обычно. Сервисы для юридических лиц работают как обычно. Мы 24/7 принимаем и исполняем платежи в рублях и других валютах, за исключением долларов и евро. Также мы временно приостанавливаем расчеты с контрагентами из США".

Российская валюта отреагировала на санкции непредсказуемо: продолжила уверенный рост против доллара и евро на Московской бирже. Впервые с 23 февраля доллар опустился ниже 80 рублей, евро — ниже 87.
Интересно, что точно так же российская валюта проигнорировала и угрозу формального "дефолта". Минфин России ранее объявил о первых исполненных в рублях обязательствах по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями на 649,2 миллиона долларов. Ранее Министерство финансов США запретило проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.
По словам представителя Минфина США, "Россия должна выбрать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, использованием поступлений новых долларовых доходов или дефолтом". Однако позиция российского Минфина жесткая: конвертацию в валюту вернут не раньше, чем стране восстановят доступ к замороженным валютным счетам.
Аналитики склоняются к тому, что рынок уже заложил в курс все возможные варианты развития событий: и усиление санкций, и увеличение числа российских банков, отключенных от системы SWIFT, а также отказ держателей российских евробондов получать купонные выплаты в рублях.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
Вчера, 20:44В мире
Стало известно, кого затронут новые антироссийские санкции США

Что дальше

Тем не менее среднесрочные прогнозы относительно устойчивости российской валюты очень разные. События развиваются непредсказуемо.
"Отключение от SWIFT все большего количества банков усложняет процесс международных переводов и может привести к сокращению притока иностранных денег в страну, что негативно для рубля. А заморозка части золотовалютных резервов ЦБ ограничивает возможности регулятора поддерживать курс национальной валюты", — отмечает Роман Чечушков, руководитель направления инвестиционной аналитики банка "Ренессанс Кредит".
По оценкам специалистов организации, при сохранении текущей конъюнктуры рынка и возможности нерезидентов выйти из российских активов курс доллара на горизонте трех месяцев составит 105-115 рублей. Если же геополитическое давление ослабеет, а валютную выручку продолжат продавать на рынке сверх необходимого для обеспечения оплаты импорта, возможный диапазон котировок — 80-105 рублей за доллар. Ужесточение санкций все еще способно увести российскую валюту к отметкам 120-150 за доллар, считают в "Ренессанс Кредит".
Как предполагает Михаил Хачатурян, доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России, два-три месяца курс будет балансировать в диапазоне 82-85 рублей за доллар и 91-94 за евро. Однако в перспективе снятия запрета на участие в валютных торгах зарубежных игроков может скорректироваться: 85-87 рублей за доллар и 94-96 за евро. А на горизонте полугода — девяти месяцев рубль способен вернуться к отметкам начала 2022-го — 77-79 за доллар и 81-85 за евро.
 
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