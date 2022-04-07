https://ria.ru/20220407/rosatom-1782373094.html

Москалькова: сотрудникам "Росатома" на Украине не дают позвонить родным

Москалькова: сотрудникам "Росатома" на Украине не дают позвонить родным - РИА Новости, 07.04.2022

Москалькова: сотрудникам "Росатома" на Украине не дают позвонить родным

Задержанным на Украине сотрудникам предприятия "Росатома" не дают возможность созвониться с родными, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:29

2022-04-07T18:29

2022-04-07T19:13

в мире

украина

ровенская аэс

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

ситуация в днр и лнр

татьяна москалькова

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Задержанным на Украине сотрудникам предприятия "Росатома" не дают возможность созвониться с родными, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."К сожалению, им не дали возможность поговорить с родственниками и это меня чрезвычайно беспокоит. Хотелось бы услышать их голос и увидеть их. Технические данные это позволяют. То, что они были сняты не только с обмена, но и лишены возможности пообщаться со своими родными и близкими, конечно, меня беспокоит", - сообщила Москалькова. Ранее омбудсмен сообщила, что четверо сотрудников "Росатома" были исключены со списков на обмен украинской стороной.Сотрудники центрального филиала АО "Атомспецтранс" (предприятие Росатома) Владимир Лапин, Илгиз Хуснетдинов, Иван Крячко и Владислав Шишкин 23 февраля доставили груз на Ровенскую АЭС на Украине в соответствии с контрактными обязательствами. С тех пор российские специалисты не могут вернуться в Россию. Госкорпорация "Росатом" через постоянное представительство Российской Федерации при международных организациях в Вене уведомила секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о данном факте, высказав тревогу и озабоченность в связи с неприемлемой ситуацией.Также Москалькова отметила, что надеется на продолжение диалога по обмену гражданскими лицами."Кроме этого, есть моряки торговых судов, которые сейчас удерживаются на территории Украины в судоремонтных заводах, откуда их не выпускают, и мы крайне обеспокоены их судьбой. Это абсолютно гражданские люди, которые не задействованы в никаких политических процессах. Также удерживаются дальнобойщики. Я очень надеюсь, что процесс переговоров продолжится и завершится взаимным возвращением гражданских лиц к себе домой", - сообщила омбудсмен.

https://ria.ru/20220325/video-1780163964.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, ровенская аэс, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, ситуация в днр и лнр, татьяна москалькова