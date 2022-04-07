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Осужденный в России Рид проходит медицинское обследование - РИА Новости, 07.04.2022
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Осужденный в России Рид проходит медицинское обследование
Осужденный в России Рид проходит медицинское обследование - РИА Новости, 07.04.2022
Осужденный в России Рид проходит медицинское обследование
Осужденный за нападение на полицейских в Москве американец Тревор Рид проходит медицинское обследование, состояние его здоровья удовлетворительное, информация о РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T10:30
2022-04-07T10:45
общество
тревор рид
сша
москва
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КАЗАНЬ, 7 апр – РИА Новости. Осужденный за нападение на полицейских в Москве американец Тревор Рид проходит медицинское обследование, состояние его здоровья удовлетворительное, информация о туберкулезе не соответствует действительности, сообщил РИА Новости представитель УФСИН по Мордовии.Ранее родители Рида призвали власти РФ подтвердить, что их сын жив, и снова разрешить им созваниваться. Они заявляют, что уже пять дней не имеют вестей от сына, и выражают обеспокоенность "стремительно ухудшающимся здоровьем Тревора"."Осужденный Рид в настоящее время по его личной просьбе находится в лечебно-профилактическом учреждении, где проходит медицинское обследование. Состояние здоровья осужденного удовлетворительное. Информация о наличии у него туберкулеза не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.Адвокат американца Сергей Никитенков в понедельник заявил РИА Новости, что Рид помещен в больницу в колонии из-за ухудшения состояния. Недавно американец держал голодовку в знак протеста против его помещения в ШИЗО.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, установил суд. Из-за дебоша полицейская машина едва не попала в ДТП, отмечало обвинение.Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку. Ему дали 9 лет.Мосгорсуд в июне 2021 года утвердил приговор, после чего Рида этапировали в колонию в Мордовии.
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общество, тревор рид, сша, москва
10:30 07.04.2022 (обновлено: 10:45 07.04.2022)
 
Осужденный в России Рид проходит медицинское обследование

В УФСИН заявили, что состояние осужденного в России Рида удовлетворительное

© АГН "Москва" / Андрей НикеричевОглашение приговора в Головинском суде американскому студенту из Техаса Тревору Риду по делу о нападении на полицейских в Москве
Оглашение приговора в Головинском суде американскому студенту из Техаса Тревору Риду по делу о нападении на полицейских в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Оглашение приговора в Головинском суде американскому студенту из Техаса Тревору Риду по делу о нападении на полицейских в Москве. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 7 апр – РИА Новости. Осужденный за нападение на полицейских в Москве американец Тревор Рид проходит медицинское обследование, состояние его здоровья удовлетворительное, информация о туберкулезе не соответствует действительности, сообщил РИА Новости представитель УФСИН по Мордовии.
Ранее родители Рида призвали власти РФ подтвердить, что их сын жив, и снова разрешить им созваниваться. Они заявляют, что уже пять дней не имеют вестей от сына, и выражают обеспокоенность "стремительно ухудшающимся здоровьем Тревора".
Американский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских, во время апелляционного заседания в Мосгорсуде. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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"Осужденный Рид в настоящее время по его личной просьбе находится в лечебно-профилактическом учреждении, где проходит медицинское обследование. Состояние здоровья осужденного удовлетворительное. Информация о наличии у него туберкулеза не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.
Адвокат американца Сергей Никитенков в понедельник заявил РИА Новости, что Рид помещен в больницу в колонии из-за ухудшения состояния. Недавно американец держал голодовку в знак протеста против его помещения в ШИЗО.
По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, установил суд. Из-за дебоша полицейская машина едва не попала в ДТП, отмечало обвинение.
Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку. Ему дали 9 лет.
Мосгорсуд в июне 2021 года утвердил приговор, после чего Рида этапировали в колонию в Мордовии.
Американский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских, во время апелляционного заседания в Мосгорсуде. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
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