https://ria.ru/20220407/rid-1782230546.html

Осужденный в России Рид проходит медицинское обследование

Осужденный в России Рид проходит медицинское обследование - РИА Новости, 07.04.2022

Осужденный в России Рид проходит медицинское обследование

Осужденный за нападение на полицейских в Москве американец Тревор Рид проходит медицинское обследование, состояние его здоровья удовлетворительное, информация о РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T10:30

2022-04-07T10:30

2022-04-07T10:45

общество

тревор рид

сша

москва

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КАЗАНЬ, 7 апр – РИА Новости. Осужденный за нападение на полицейских в Москве американец Тревор Рид проходит медицинское обследование, состояние его здоровья удовлетворительное, информация о туберкулезе не соответствует действительности, сообщил РИА Новости представитель УФСИН по Мордовии.Ранее родители Рида призвали власти РФ подтвердить, что их сын жив, и снова разрешить им созваниваться. Они заявляют, что уже пять дней не имеют вестей от сына, и выражают обеспокоенность "стремительно ухудшающимся здоровьем Тревора"."Осужденный Рид в настоящее время по его личной просьбе находится в лечебно-профилактическом учреждении, где проходит медицинское обследование. Состояние здоровья осужденного удовлетворительное. Информация о наличии у него туберкулеза не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.Адвокат американца Сергей Никитенков в понедельник заявил РИА Новости, что Рид помещен в больницу в колонии из-за ухудшения состояния. Недавно американец держал голодовку в знак протеста против его помещения в ШИЗО.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, установил суд. Из-за дебоша полицейская машина едва не попала в ДТП, отмечало обвинение.Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку. Ему дали 9 лет.Мосгорсуд в июне 2021 года утвердил приговор, после чего Рида этапировали в колонию в Мордовии.

https://ria.ru/20220207/ssha-1771403934.html

https://ria.ru/20220213/ssha-1772591541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, тревор рид, сша, москва