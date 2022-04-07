https://ria.ru/20220407/rid-1782202296.html

Родители осужденного в России американца призвали подтвердить, что он жив

Родители осужденного в России американца призвали подтвердить, что он жив - РИА Новости, 07.04.2022

Родители осужденного в России американца призвали подтвердить, что он жив

Родители американца Тревора Рида, который отбывает тюремный срок в России, призвали предоставить подтверждение того, что их сын жив, и снова разрешить им... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T02:14

2022-04-07T02:14

2022-04-07T02:16

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ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Родители американца Тревора Рида, который отбывает тюремный срок в России, призвали предоставить подтверждение того, что их сын жив, и снова разрешить им созваниваться.В опубликованном 6 апреля заявлении они говорят, что уже пять дней не имеют вестей от сына и выражают обеспокоенность "стремительно ухудшающимся здоровьем Тревора", который, как сообщалось ранее, объявил голодовку и был помещен в тюремную больницу."Мы все больше и больше тревожимся, что случилось что-то ужасное... Мы экстренно призываем российское правительство представить доказательства того, что он жив, и снова разрешить Тревору нам звонить", - написали родители.Они сообщили, что последний раз их сын выходил на связь 1 апреля, когда ему позволили позвонить подруге.В понедельник в пресс-службе УФСИН по Мордовии сообщили, что Рид прекратил голодовку и был направлен "в лечебно-профилактическое учреждение для дополнительного медицинского обследования". Состояние здоровья американца власти оценили как удовлетворительное. По сведениям защиты, Рид отказывался от приема пищи в знак протеста против "помещения его в ШИЗО, а также (незаконных, по его мнению, действий администрации) в плане медицины".Родители Рида также призвали Белый дом сделать все возможное для его возвращения на родину и заявили, что считают обмен заключенными с Россией единственным способом быстро добиться этого.Риду дали девять лет колонии за применение насилия к московским полицейским, которые везли американца в отделение после того, как он в состоянии тяжелого опьянения поругался на улице с двумя женщинами. Американская сторона называет обвинения сфабрикованными.

https://ria.ru/20220331/rid-1780988405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша