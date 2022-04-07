https://ria.ru/20220407/rid-1782202296.html
Родители осужденного в России американца призвали подтвердить, что он жив
Родители осужденного в России американца призвали подтвердить, что он жив - РИА Новости, 07.04.2022
Родители осужденного в России американца призвали подтвердить, что он жив
Родители американца Тревора Рида, который отбывает тюремный срок в России, призвали предоставить подтверждение того, что их сын жив, и снова разрешить им... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T02:14
2022-04-07T02:14
2022-04-07T02:16
в мире
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738965480_0:0:922:519_1920x0_80_0_0_587ece02c6a0ab551c02171d804339f8.jpg
ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Родители американца Тревора Рида, который отбывает тюремный срок в России, призвали предоставить подтверждение того, что их сын жив, и снова разрешить им созваниваться.В опубликованном 6 апреля заявлении они говорят, что уже пять дней не имеют вестей от сына и выражают обеспокоенность "стремительно ухудшающимся здоровьем Тревора", который, как сообщалось ранее, объявил голодовку и был помещен в тюремную больницу."Мы все больше и больше тревожимся, что случилось что-то ужасное... Мы экстренно призываем российское правительство представить доказательства того, что он жив, и снова разрешить Тревору нам звонить", - написали родители.Они сообщили, что последний раз их сын выходил на связь 1 апреля, когда ему позволили позвонить подруге.В понедельник в пресс-службе УФСИН по Мордовии сообщили, что Рид прекратил голодовку и был направлен "в лечебно-профилактическое учреждение для дополнительного медицинского обследования". Состояние здоровья американца власти оценили как удовлетворительное. По сведениям защиты, Рид отказывался от приема пищи в знак протеста против "помещения его в ШИЗО, а также (незаконных, по его мнению, действий администрации) в плане медицины".Родители Рида также призвали Белый дом сделать все возможное для его возвращения на родину и заявили, что считают обмен заключенными с Россией единственным способом быстро добиться этого.Риду дали девять лет колонии за применение насилия к московским полицейским, которые везли американца в отделение после того, как он в состоянии тяжелого опьянения поругался на улице с двумя женщинами. Американская сторона называет обвинения сфабрикованными.
https://ria.ru/20220331/rid-1780988405.html
https://ria.ru/20220302/prigovor-1775985769.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738965480_67:0:867:600_1920x0_80_0_0_495baadd7f5b7f00d47b40550cb91e4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша
02:14 07.04.2022 (обновлено: 02:16 07.04.2022)
Родители осужденного в России американца призвали подтвердить, что он жив
Родители отбывающего наказание в России американца Рида призвали подтвердить, что он жив
ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Родители американца Тревора Рида, который отбывает тюремный срок в России, призвали предоставить подтверждение того, что их сын жив, и снова разрешить им созваниваться.
В опубликованном 6 апреля заявлении они говорят, что уже пять дней не имеют вестей от сына и выражают обеспокоенность "стремительно ухудшающимся здоровьем Тревора", который, как сообщалось ранее, объявил голодовку и был помещен в тюремную больницу.
"Мы все больше и больше тревожимся, что случилось что-то ужасное... Мы экстренно призываем российское правительство представить доказательства того, что он жив, и снова разрешить Тревору нам звонить", - написали родители.
Они сообщили, что последний раз их сын выходил на связь 1 апреля, когда ему позволили позвонить подруге.
В понедельник в пресс-службе УФСИН по Мордовии сообщили, что Рид прекратил голодовку и был направлен "в лечебно-профилактическое учреждение для дополнительного медицинского обследования". Состояние здоровья американца власти оценили как удовлетворительное. По сведениям защиты, Рид отказывался от приема пищи в знак протеста против "помещения его в ШИЗО, а также (незаконных, по его мнению, действий администрации) в плане медицины".
Родители Рида также призвали Белый дом сделать все возможное для его возвращения на родину и заявили, что считают обмен заключенными с Россией
единственным способом быстро добиться этого.
Риду дали девять лет колонии за применение насилия к московским полицейским, которые везли американца в отделение после того, как он в состоянии тяжелого опьянения поругался на улице с двумя женщинами. Американская сторона называет обвинения сфабрикованными.