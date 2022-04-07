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Родители осужденного в России американца призвали подтвердить, что он жив - РИА Новости, 07.04.2022
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Родители осужденного в России американца призвали подтвердить, что он жив
Родители осужденного в России американца призвали подтвердить, что он жив - РИА Новости, 07.04.2022
Родители осужденного в России американца призвали подтвердить, что он жив
Родители американца Тревора Рида, который отбывает тюремный срок в России, призвали предоставить подтверждение того, что их сын жив, и снова разрешить им... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T02:14
2022-04-07T02:16
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ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Родители американца Тревора Рида, который отбывает тюремный срок в России, призвали предоставить подтверждение того, что их сын жив, и снова разрешить им созваниваться.В опубликованном 6 апреля заявлении они говорят, что уже пять дней не имеют вестей от сына и выражают обеспокоенность "стремительно ухудшающимся здоровьем Тревора", который, как сообщалось ранее, объявил голодовку и был помещен в тюремную больницу."Мы все больше и больше тревожимся, что случилось что-то ужасное... Мы экстренно призываем российское правительство представить доказательства того, что он жив, и снова разрешить Тревору нам звонить", - написали родители.Они сообщили, что последний раз их сын выходил на связь 1 апреля, когда ему позволили позвонить подруге.В понедельник в пресс-службе УФСИН по Мордовии сообщили, что Рид прекратил голодовку и был направлен "в лечебно-профилактическое учреждение для дополнительного медицинского обследования". Состояние здоровья американца власти оценили как удовлетворительное. По сведениям защиты, Рид отказывался от приема пищи в знак протеста против "помещения его в ШИЗО, а также (незаконных, по его мнению, действий администрации) в плане медицины".Родители Рида также призвали Белый дом сделать все возможное для его возвращения на родину и заявили, что считают обмен заключенными с Россией единственным способом быстро добиться этого.Риду дали девять лет колонии за применение насилия к московским полицейским, которые везли американца в отделение после того, как он в состоянии тяжелого опьянения поругался на улице с двумя женщинами. Американская сторона называет обвинения сфабрикованными.
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в мире, россия, сша
02:14 07.04.2022 (обновлено: 02:16 07.04.2022)
 
Родители осужденного в России американца призвали подтвердить, что он жив

Родители отбывающего наказание в России американца Рида призвали подтвердить, что он жив

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАмериканский студент Тревор Рид, осужденный за нападение на полицейских
Американский студент Тревор Рид, осужденный за нападение на полицейских - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
Американский студент Тревор Рид, осужденный за нападение на полицейских
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Родители американца Тревора Рида, который отбывает тюремный срок в России, призвали предоставить подтверждение того, что их сын жив, и снова разрешить им созваниваться.
В опубликованном 6 апреля заявлении они говорят, что уже пять дней не имеют вестей от сына и выражают обеспокоенность "стремительно ухудшающимся здоровьем Тревора", который, как сообщалось ранее, объявил голодовку и был помещен в тюремную больницу.
"Мы все больше и больше тревожимся, что случилось что-то ужасное... Мы экстренно призываем российское правительство представить доказательства того, что он жив, и снова разрешить Тревору нам звонить", - написали родители.
Они сообщили, что последний раз их сын выходил на связь 1 апреля, когда ему позволили позвонить подруге.
Тревор Рид - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 04:17
Байден встретился с родителями осужденного в России американца Рида
В понедельник в пресс-службе УФСИН по Мордовии сообщили, что Рид прекратил голодовку и был направлен "в лечебно-профилактическое учреждение для дополнительного медицинского обследования". Состояние здоровья американца власти оценили как удовлетворительное. По сведениям защиты, Рид отказывался от приема пищи в знак протеста против "помещения его в ШИЗО, а также (незаконных, по его мнению, действий администрации) в плане медицины".
Родители Рида также призвали Белый дом сделать все возможное для его возвращения на родину и заявили, что считают обмен заключенными с Россией единственным способом быстро добиться этого.
Риду дали девять лет колонии за применение насилия к московским полицейским, которые везли американца в отделение после того, как он в состоянии тяжелого опьянения поругался на улице с двумя женщинами. Американская сторона называет обвинения сфабрикованными.
Оглашение приговора в Головинском суде американскому студенту из Техаса Тревору Риду по делу о нападении на полицейских в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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