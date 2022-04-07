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Силуанов назвал заморозку международных резервов России воровством - РИА Новости, 07.04.2022
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Силуанов назвал заморозку международных резервов России воровством
Силуанов назвал заморозку международных резервов России воровством - РИА Новости, 07.04.2022
Силуанов назвал заморозку международных резервов России воровством
Блокировку международных резервов РФ можно считать воровством, Россия не станет опускаться до подобных нецивилизованных решений, заявил министр финансов России... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:27
2022-04-07T18:27
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Блокировку международных резервов РФ можно считать воровством, Россия не станет опускаться до подобных нецивилизованных решений, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Эти средства, если они заблокированы, то можем считать, что они украдены, у нас доступа нет к этим средствам. Точно так же, если мы в Российской Федерации придем на предприятия, которые созданы у нас иностранными компаниями, заберем эти предприятия и скажем, что до определенных решений распоряжаться этим имуществом будем мы. Мне кажется, это совсем не цивилизовано, до таких решений мы, конечно, опускаться не будем", - заявил Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".Западные страны ввели ряд жестких антироссийских санкций в ответ на спецоперацию России на Украине. В том числе новые санкции ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы в иностранной валюте.Блокировка резервов, в частности, не позволила Минфину в среду исполнить обязательства по евробондам в валюте. Платеж не прошел из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручение эмитента в валюте, в результате Минфин произвел выплату иностранным держателям бумаг в рублях. Инвесторы смогут конвертировать их в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным валютным счетам."Западные власти всячески стараются сделать так, чтобы Россия объявила дефолт. Им даже не важны интересы их инвесторов", - пояснил Силуанов. Главное желание Запада, по его словам - "сделать больно Российской Федерации, российскому имиджу как стабильного надежного заемщика". При этом глава Минфина подчеркнул, что деньги на выплату долга у России есть.
https://ria.ru/20220407/rubl-1782181768.html
https://ria.ru/20220316/defolt-1778288718.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, санкции в отношении россии
18:27 07.04.2022
 
Силуанов назвал заморозку международных резервов России воровством

Глава Минфина Силуанов назвал заморозку международных резервов России воровством

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Блокировку международных резервов РФ можно считать воровством, Россия не станет опускаться до подобных нецивилизованных решений, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Эти средства, если они заблокированы, то можем считать, что они украдены, у нас доступа нет к этим средствам. Точно так же, если мы в Российской Федерации придем на предприятия, которые созданы у нас иностранными компаниями, заберем эти предприятия и скажем, что до определенных решений распоряжаться этим имуществом будем мы. Мне кажется, это совсем не цивилизовано, до таких решений мы, конечно, опускаться не будем", - заявил Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
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Западные страны ввели ряд жестких антироссийских санкций в ответ на спецоперацию России на Украине. В том числе новые санкции ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы в иностранной валюте.
Блокировка резервов, в частности, не позволила Минфину в среду исполнить обязательства по евробондам в валюте. Платеж не прошел из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручение эмитента в валюте, в результате Минфин произвел выплату иностранным держателям бумаг в рублях. Инвесторы смогут конвертировать их в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным валютным счетам.
"Западные власти всячески стараются сделать так, чтобы Россия объявила дефолт. Им даже не важны интересы их инвесторов", - пояснил Силуанов. Главное желание Запада, по его словам - "сделать больно Российской Федерации, российскому имиджу как стабильного надежного заемщика". При этом глава Минфина подчеркнул, что деньги на выплату долга у России есть.
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ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон СилуановСанкции в отношении России
 
 
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