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СМИ назвали причину отмены рейсов Air India в Москву - РИА Новости, 07.04.2022
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СМИ назвали причину отмены рейсов Air India в Москву
СМИ назвали причину отмены рейсов Air India в Москву - РИА Новости, 07.04.2022
СМИ назвали причину отмены рейсов Air India в Москву
Индийская авиакомпания Air India отменила рейсы из Дели в Москву и обратно из-за проблем со страховкой, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:39
2022-04-07T11:52
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 апр - РИА Новости. Индийская авиакомпания Air India отменила рейсы из Дели в Москву и обратно из-за проблем со страховкой, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники."Air India отменила свои два рейса в неделю из Дели в Москву после того, как не смогла обеспечить страховое покрытие из-за повышенного восприятия угрозы" в связи со операцией России на Украине, сообщили источники телеканала.По словам собеседников канала, все рейсы Air India застрахованы международными компаниями.Накануне посольство России в Индии обратило внимание, что авиакомпания Air India прекратила продажу билетов по маршруту Дели-Москва-Дели. В дипмиссии отметили, что "перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными".Там добавили, что в связи с отменой правительством Индии ограничений на международное авиасообщение имеется возможность беспрепятственно пользоваться транзитными маршрутами в Россию через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие доступные направления.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели ряд жестких антироссийских санкций. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с авиакомпаниями РФ. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Авиакомпании РФ с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы предотвратить риск их ареста за рубежом.
https://ria.ru/20220404/shri-lanka-1781617334.html
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доха, евросоюз, air india, россия, абу-даби, индия, в мире
11:39 07.04.2022 (обновлено: 11:52 07.04.2022)
 
СМИ назвали причину отмены рейсов Air India в Москву

NDTV: Air India отменила рейсы в Москву из-за проблем со страховкой

© AP Photo / Manish SwarupСамолеты авиакомпании Air India в аэропорту Нью-Дели
Самолеты авиакомпании Air India в аэропорту Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Manish Swarup
Самолеты авиакомпании Air India в аэропорту Нью-Дели. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 апр - РИА Новости. Индийская авиакомпания Air India отменила рейсы из Дели в Москву и обратно из-за проблем со страховкой, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.
"Air India отменила свои два рейса в неделю из Дели в Москву после того, как не смогла обеспечить страховое покрытие из-за повышенного восприятия угрозы" в связи со операцией России на Украине, сообщили источники телеканала.
По словам собеседников канала, все рейсы Air India застрахованы международными компаниями.
Накануне посольство России в Индии обратило внимание, что авиакомпания Air India прекратила продажу билетов по маршруту Дели-Москва-Дели. В дипмиссии отметили, что "перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными".
Там добавили, что в связи с отменой правительством Индии ограничений на международное авиасообщение имеется возможность беспрепятственно пользоваться транзитными маршрутами в Россию через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие доступные направления.
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