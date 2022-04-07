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СМИ назвали причину отмены рейсов Air India в Москву
СМИ назвали причину отмены рейсов Air India в Москву - РИА Новости, 07.04.2022
СМИ назвали причину отмены рейсов Air India в Москву
Индийская авиакомпания Air India отменила рейсы из Дели в Москву и обратно из-за проблем со страховкой, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:39
2022-04-07T11:39
2022-04-07T11:52
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 апр - РИА Новости. Индийская авиакомпания Air India отменила рейсы из Дели в Москву и обратно из-за проблем со страховкой, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники."Air India отменила свои два рейса в неделю из Дели в Москву после того, как не смогла обеспечить страховое покрытие из-за повышенного восприятия угрозы" в связи со операцией России на Украине, сообщили источники телеканала.По словам собеседников канала, все рейсы Air India застрахованы международными компаниями.Накануне посольство России в Индии обратило внимание, что авиакомпания Air India прекратила продажу билетов по маршруту Дели-Москва-Дели. В дипмиссии отметили, что "перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными".Там добавили, что в связи с отменой правительством Индии ограничений на международное авиасообщение имеется возможность беспрепятственно пользоваться транзитными маршрутами в Россию через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие доступные направления.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели ряд жестких антироссийских санкций. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с авиакомпаниями РФ. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Авиакомпании РФ с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы предотвратить риск их ареста за рубежом.
https://ria.ru/20220404/shri-lanka-1781617334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доха, евросоюз, air india, россия, абу-даби, индия, в мире
11:39 07.04.2022 (обновлено: 11:52 07.04.2022)
СМИ назвали причину отмены рейсов Air India в Москву
NDTV: Air India отменила рейсы в Москву из-за проблем со страховкой
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 апр - РИА Новости.
Индийская авиакомпания Air India отменила рейсы из Дели в Москву и обратно из-за проблем со страховкой, сообщает телеканал NDTV
со ссылкой на источники.
"Air India отменила свои два рейса в неделю из Дели в Москву после того, как не смогла обеспечить страховое покрытие из-за повышенного восприятия угрозы" в связи со операцией России на Украине, сообщили источники телеканала.
По словам собеседников канала, все рейсы Air India застрахованы международными компаниями.
Накануне посольство России в Индии обратило внимание, что авиакомпания Air India прекратила продажу билетов по маршруту Дели-Москва-Дели. В дипмиссии отметили, что "перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными".
Там добавили, что в связи с отменой правительством Индии ограничений на международное авиасообщение имеется возможность беспрепятственно пользоваться транзитными маршрутами в Россию через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие доступные направления.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели ряд жестких антироссийских санкций. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с авиакомпаниями РФ. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Авиакомпании РФ с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы предотвратить риск их ареста за рубежом.