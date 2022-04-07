https://ria.ru/20220407/regiony-1782270679.html
Правительство будет повышать самостоятельность регионов, заявил Мишустин
Правительство будет повышать самостоятельность регионов, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
Правительство будет повышать самостоятельность регионов, заявил Мишустин
Собственные доходы российских регионов увеличились в прошлом году более чем на четверть в значительной степени благодаря тому, что субъекты РФ получили больше... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:49
2022-04-07T12:49
2022-04-07T12:49
экономика
россия
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Собственные доходы российских регионов увеличились в прошлом году более чем на четверть в значительной степени благодаря тому, что субъекты РФ получили больше самостоятельности в развитии, правительство будет и дальше двигаться по этому пути, пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме."В прошлом году увеличились налоговые и неналоговые доходы российских субъектов более чем на 26%! Профицит консолидированных бюджетов регионов в прошлом году составил свыше 660 миллиардов рублей. Это результат мер, которые в значительной степени изменили бюджетную политику - в первую очередь, снят ряд ограничений, субъектам Российской Федерации было предоставлено больше самостоятельности. И по такому пути будем идти и дальше", - сказал он.В частности, Мишустин напомнил, что регионы по решению президента РФ получили возможность в текущем году перенести сроки погашения задолженности по бюджетным кредитам более чем на 200 миллиардов рублей, а также заместить свыше 300 миллиардов рублей коммерческого долга бюджетными кредитами. Высвобожденные средства они смогут направить на развитие.Кроме того, запущен инструмент поддержки инфраструктурных проектов в регионах: в частности, субъекты РФ могут на льготных условиях получить бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры на общую сумму порядка двух триллионов рублей."В прошлом году распределили на них 500 миллиардов рублей. В текущем – еще столько же. Итого – один триллион рублей. Такого объема поддержки инфраструктура регионов никогда не получала", – подчеркнул премьер."Также по инициативе президента был запущен механизм инфраструктурных облигаций. За прошлый год их было выпущено на 20 миллиардов рублей, а всего мы планируем привлечь до 150 миллиардов рублей", – рассказал Мишустин.
https://ria.ru/20220407/mishustin-1782260635.html
https://ria.ru/20220407/voyna-1782255619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, михаил мишустин
Правительство будет повышать самостоятельность регионов, заявил Мишустин
Премьер Мишустин заявил, что правительство будет повышать самостоятельность регионов
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Собственные доходы российских регионов увеличились в прошлом году более чем на четверть в значительной степени благодаря тому, что субъекты РФ получили больше самостоятельности в развитии, правительство будет и дальше двигаться по этому пути, пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
"В прошлом году увеличились налоговые и неналоговые доходы российских субъектов более чем на 26%! Профицит консолидированных бюджетов регионов в прошлом году составил свыше 660 миллиардов рублей. Это результат мер, которые в значительной степени изменили бюджетную политику - в первую очередь, снят ряд ограничений, субъектам Российской Федерации
было предоставлено больше самостоятельности. И по такому пути будем идти и дальше", - сказал он.
В частности, Мишустин напомнил, что регионы по решению президента РФ получили возможность в текущем году перенести сроки погашения задолженности по бюджетным кредитам более чем на 200 миллиардов рублей, а также заместить свыше 300 миллиардов рублей коммерческого долга бюджетными кредитами. Высвобожденные средства они смогут направить на развитие.
"Недавно принято еще одно решение, оно поможет регионам в финансировании расходов: увеличен размер казначейских кредитов до 10% от их доходов", - отметил премьер.
Кроме того, запущен инструмент поддержки инфраструктурных проектов в регионах: в частности, субъекты РФ могут на льготных условиях получить бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры на общую сумму порядка двух триллионов рублей.
"В прошлом году распределили на них 500 миллиардов рублей. В текущем – еще столько же. Итого – один триллион рублей. Такого объема поддержки инфраструктура регионов никогда не получала", – подчеркнул премьер.
"Также по инициативе президента был запущен механизм инфраструктурных облигаций. За прошлый год их было выпущено на 20 миллиардов рублей, а всего мы планируем привлечь до 150 миллиардов рублей", – рассказал Мишустин.