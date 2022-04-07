https://ria.ru/20220407/regiony-1782270679.html

Правительство будет повышать самостоятельность регионов, заявил Мишустин

Правительство будет повышать самостоятельность регионов, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022

Правительство будет повышать самостоятельность регионов, заявил Мишустин

Собственные доходы российских регионов увеличились в прошлом году более чем на четверть в значительной степени благодаря тому, что субъекты РФ получили больше... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:49

2022-04-07T12:49

2022-04-07T12:49

экономика

россия

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Собственные доходы российских регионов увеличились в прошлом году более чем на четверть в значительной степени благодаря тому, что субъекты РФ получили больше самостоятельности в развитии, правительство будет и дальше двигаться по этому пути, пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме."В прошлом году увеличились налоговые и неналоговые доходы российских субъектов более чем на 26%! Профицит консолидированных бюджетов регионов в прошлом году составил свыше 660 миллиардов рублей. Это результат мер, которые в значительной степени изменили бюджетную политику - в первую очередь, снят ряд ограничений, субъектам Российской Федерации было предоставлено больше самостоятельности. И по такому пути будем идти и дальше", - сказал он.В частности, Мишустин напомнил, что регионы по решению президента РФ получили возможность в текущем году перенести сроки погашения задолженности по бюджетным кредитам более чем на 200 миллиардов рублей, а также заместить свыше 300 миллиардов рублей коммерческого долга бюджетными кредитами. Высвобожденные средства они смогут направить на развитие.Кроме того, запущен инструмент поддержки инфраструктурных проектов в регионах: в частности, субъекты РФ могут на льготных условиях получить бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры на общую сумму порядка двух триллионов рублей."В прошлом году распределили на них 500 миллиардов рублей. В текущем – еще столько же. Итого – один триллион рублей. Такого объема поддержки инфраструктура регионов никогда не получала", – подчеркнул премьер."Также по инициативе президента был запущен механизм инфраструктурных облигаций. За прошлый год их было выпущено на 20 миллиардов рублей, а всего мы планируем привлечь до 150 миллиардов рублей", – рассказал Мишустин.

https://ria.ru/20220407/mishustin-1782260635.html

https://ria.ru/20220407/voyna-1782255619.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, михаил мишустин