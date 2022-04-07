22:45 07.04.2022 (обновлено: 22:55 07.04.2022)
При обстрелах украинскими войсками Мариуполя ранены 33 человека
Представительство ДНР в СЦКК: при обстрелах Мариуполя ранены 33 жителя, в их числе ребенок
Дом в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении 33 мирных жителей, в том числе одного ребенка, в результате обстрелов со стороны украинских войск освобожденной части Мариуполя.
Как отмечается, среди раненных есть девочка 2006 года рождения. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.