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При обстрелах украинскими войсками Мариуполя ранены 33 человека - РИА Новости, 07.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/ranenye-1782408524.html
При обстрелах украинскими войсками Мариуполя ранены 33 человека
При обстрелах украинскими войсками Мариуполя ранены 33 человека - РИА Новости, 07.04.2022
При обстрелах украинскими войсками Мариуполя ранены 33 человека
Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении 33 мирных... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T22:45
2022-04-07T22:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
александр семенов (ученый)
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении 33 мирных жителей, в том числе одного ребенка, в результате обстрелов со стороны украинских войск освобожденной части Мариуполя."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 33 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденной части населенного пункта Мариуполь", - говорится в Telegram-канале представительства.Как отмечается, среди раненных есть девочка 2006 года рождения. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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донецкая народная республика
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донецк (днр)
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в мире, александр семенов (ученый), донецкая народная республика, россия, донецк (днр), сцкк, вооруженные силы украины, украина
22:45 07.04.2022 (обновлено: 22:55 07.04.2022)
 
При обстрелах украинскими войсками Мариуполя ранены 33 человека

Представительство ДНР в СЦКК: при обстрелах Мариуполя ранены 33 жителя, в их числе ребенок

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкДом в Левобережном районе Мариуполя
Дом в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Дом в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении 33 мирных жителей, в том числе одного ребенка, в результате обстрелов со стороны украинских войск освобожденной части Мариуполя.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 33 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденной части населенного пункта Мариуполь", - говорится в Telegram-канале представительства.
Как отмечается, среди раненных есть девочка 2006 года рождения. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАлександр Семенов (ученый)Донецкая Народная РеспубликаРоссияДонецк (ДНР)СЦККВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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