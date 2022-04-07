https://ria.ru/20220407/raketa-1782301553.html

Ракета "Союз" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Ракета "Союз" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк - РИА Новости, 07.04.2022

Ракета "Союз" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:31

2022-04-07T14:31

2022-04-07T14:31

космос - риа наука

россия

архангельская область

плесецк (космодром)

воздушно-космические силы россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

союз-2.1б

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В четверг, 7 апреля, в 14.20 мск с пусковой установки №3 площадки №43 государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк, Архангельская область) боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в ведомстве.Как уточнили в Минобороны, все предстартовые операции и пуск ракеты прошли в штатном режиме.Предыдущий пуск с Плесецка состоялся 22 марта, тогда на орбиту был выведен спутник связи "Меридиан-М".

https://ria.ru/20220407/raketa-1782296278.html

https://ria.ru/20220217/kosmos-1773269397.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

космос - риа наука, россия, архангельская область, плесецк (космодром), воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), союз-2.1б