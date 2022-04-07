https://ria.ru/20220407/raketa-1782301553.html
Ракета "Союз" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Ракета "Союз" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк - РИА Новости, 07.04.2022
Ракета "Союз" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:31
2022-04-07T14:31
2022-04-07T14:31
космос - риа наука
россия
архангельская область
плесецк (космодром)
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
союз-2.1б
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В четверг, 7 апреля, в 14.20 мск с пусковой установки №3 площадки №43 государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк, Архангельская область) боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в ведомстве.Как уточнили в Минобороны, все предстартовые операции и пуск ракеты прошли в штатном режиме.Предыдущий пуск с Плесецка состоялся 22 марта, тогда на орбиту был выведен спутник связи "Меридиан-М".
https://ria.ru/20220407/raketa-1782296278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, архангельская область, плесецк (космодром), воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), союз-2.1б
Ракета "Союз" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк