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Ракета "Союз" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк - РИА Новости, 07.04.2022
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Ракета "Союз" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Ракета "Союз" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк - РИА Новости, 07.04.2022
Ракета "Союз" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:31
2022-04-07T14:31
космос - риа наука
россия
архангельская область
плесецк (космодром)
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
союз-2.1б
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В четверг, 7 апреля, в 14.20 мск с пусковой установки №3 площадки №43 государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк, Архангельская область) боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в ведомстве.Как уточнили в Минобороны, все предстартовые операции и пуск ракеты прошли в штатном режиме.Предыдущий пуск с Плесецка состоялся 22 марта, тогда на орбиту был выведен спутник связи "Меридиан-М".
https://ria.ru/20220407/raketa-1782296278.html
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космос - риа наука, россия, архангельская область, плесецк (космодром), воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), союз-2.1б
14:31 07.04.2022
 
Ракета "Союз" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в фотобанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В четверг, 7 апреля, в 14.20 мск с пусковой установки №3 площадки №43 государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк, Архангельская область) боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в ведомстве.
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Космос - РИА НаукаРоссияАрхангельская областьПлесецк (космодром)Воздушно-космические силы РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Союз-2.1б
 
 
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