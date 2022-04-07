https://ria.ru/20220407/raketa-1782296278.html

Success Rockets рассчитывает, что в 2022 году ее ракета достигнет космоса

Success Rockets рассчитывает, что в 2022 году ее ракета достигнет космоса - РИА Новости, 07.04.2022

Success Rockets рассчитывает, что в 2022 году ее ракета достигнет космоса

Российская частная космическая компания Success Rockets планирует осуществить два пуска в 2022 году, одним из которых отправит ракету к границе с космосом,... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:10

2022-04-07T14:10

2022-04-07T14:10

космос - риа наука

success rockets

россия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российская частная космическая компания Success Rockets планирует осуществить два пуска в 2022 году, одним из которых отправит ракету к границе с космосом, сообщила заместитель генерального директора компании Дарья Чудная."В этом году мы тоже планируем совершить два пуска - это ракета Nebo-50 и ракета Nebo-100", - заявила она на 14 международной конференции "Satellite Russia&CIS".Старт ракеты Nebo-50 планируется на лето, в случае успеха запустят Nebo-100. Ранее ракеты частных российский компаний не достигали космоса."Для нас это будет большой успех, потому что это возможность достигнуть линии Кармана, международно признанной границы космоса", - заметила Чудная.По международному законодательству, условная граница космоса находится на высоте 100 километров. Только преодолевшая эту границу ракета может считаться орбитальной (ракетой космического назначения), если выводит полезную нагрузку на орбиту, или суборбитальной, если груз на орбиту не выводится, а ракета летит по баллистической траектории.Ранее Success Rockets уже провела огневые испытания двигателя тягой 600 килограммов и запустила прототип суборбитальной ракеты на высоту двух километров. В декабре 2021 года компания провела успешный пуск ракеты Nebo-25 со спутниками весом до ста килограмм.

https://ria.ru/20220404/kosmos-1781669633.html

https://ria.ru/20220217/kosmos-1773269397.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

космос - риа наука, success rockets, россия