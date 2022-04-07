Рейтинг@Mail.ru
На причастных к пыткам над военнопленными объявили охоту, заявил Аксенов - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/pytki-1782321161.html
На причастных к пыткам над военнопленными объявили охоту, заявил Аксенов
На причастных к пыткам над военнопленными объявили охоту, заявил Аксенов - РИА Новости, 07.04.2022
На причастных к пыткам над военнопленными объявили охоту, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на причастных к пыткам над российскими военнопленными на Украине объявлена охота. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T15:44
2022-04-07T15:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
михаил мизинцев
владимир путин
донбасс
украина
россия
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на причастных к пыткам над российскими военнопленными на Украине объявлена охота.Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее отмечал, что к российским военнослужащим киевский режим применяет пытки и насилие сродни карателям в годы Великой Отечественной войны, а ООН, ОБСЕ и МККК этого не замечают."На всех ублюдках, которые издеваются над нашими пленными, объявляем охоту. Посмотрите, что будет с вами. Знаете, как приятно смотреть, когда эти нацистские свиньи по-русски разговаривают в плену, стоят опустив головы. Так будет с ними со всеми, если доживут до этой минуты", - сказал Аксенов журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781269891.html
https://ria.ru/20220330/pytki-1780895424.html
донбасс
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_59:0:2234:1631_1920x0_80_0_0_a47488df35072f86304fe61949f7b94b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, михаил мизинцев, владимир путин, донбасс, украина, россия, обсе, оон, сергей аксенов (политик)
15:44 07.04.2022
 
На причастных к пыткам над военнопленными объявили охоту, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов заявил, что на причастных к пыткам над военнопленными объявили охоту

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на причастных к пыткам над российскими военнопленными на Украине объявлена охота.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее отмечал, что к российским военнослужащим киевский режим применяет пытки и насилие сродни карателям в годы Великой Отечественной войны, а ООН, ОБСЕ и МККК этого не замечают.
Члены территориальной обороны во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 13:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В СВР прокомментировали видео с пытками российских военнопленных на Украине
"На всех ублюдках, которые издеваются над нашими пленными, объявляем охоту. Посмотрите, что будет с вами. Знаете, как приятно смотреть, когда эти нацистские свиньи по-русски разговаривают в плену, стоят опустив головы. Так будет с ними со всеми, если доживут до этой минуты", - сказал Аксенов журналистам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 15:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Москалькова назвала пытки российских военных нарушением норм морали
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМихаил МизинцевВладимир ПутинДонбассУкраинаРоссияОБСЕООНСергей Аксенов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала