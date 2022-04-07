https://ria.ru/20220407/pytki-1782321161.html

На причастных к пыткам над военнопленными объявили охоту, заявил Аксенов

На причастных к пыткам над военнопленными объявили охоту, заявил Аксенов - РИА Новости, 07.04.2022

На причастных к пыткам над военнопленными объявили охоту, заявил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на причастных к пыткам над российскими военнопленными на Украине объявлена охота. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:44

2022-04-07T15:44

2022-04-07T15:44

обострение ситуации в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на причастных к пыткам над российскими военнопленными на Украине объявлена охота.Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее отмечал, что к российским военнослужащим киевский режим применяет пытки и насилие сродни карателям в годы Великой Отечественной войны, а ООН, ОБСЕ и МККК этого не замечают."На всех ублюдках, которые издеваются над нашими пленными, объявляем охоту. Посмотрите, что будет с вами. Знаете, как приятно смотреть, когда эти нацистские свиньи по-русски разговаривают в плену, стоят опустив головы. Так будет с ними со всеми, если доживут до этой минуты", - сказал Аксенов журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781269891.html

https://ria.ru/20220330/pytki-1780895424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, михаил мизинцев, владимир путин, донбасс, украина, россия, обсе, оон, сергей аксенов (политик)