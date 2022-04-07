https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

"Нелюди, хуже террористов". Чем отличились украинские силовики

"Нелюди, хуже террористов". Чем отличились украинские силовики - РИА Новости, 07.04.2022

"Нелюди, хуже террористов". Чем отличились украинские силовики

Пытки, садизм, психологические издевательства и казни — в Сети публикуют все новые доказательства бесчеловечного обращения украинских силовиков с пленными... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T08:00

2022-04-07T08:00

2022-04-07T09:20

безопасность

алексей арестович

россия

киевская область

киев

исламское государство

следственный комитет россии (ск рф)

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Пытки, садизм, психологические издевательства и казни — в Сети публикуют все новые доказательства бесчеловечного обращения украинских силовиков с пленными. Военнослужащие ВСУ и нацбатов, не скрывая лиц, на камеру расстреливают и калечат российских солдат. Официальный Киев только на словах осуждает эти "эксцессы", а на деле — попросту игнорирует. Фактически националисты получили карт-бланш на любые зверства.Казнь под КиевомНа кадрах недавнего видео от ВСУ — идущая через лесополосу дорога в Киевской области. На асфальте — четверо окровавленных бойцов в форме ВДВ России. Один еще жив — шевелится и хрипит. Однако никто не пытается ему помочь. Наоборот, украинский силовик тремя выстрелами из автомата хладнокровно добивает раненого. "Вот они, защитнички, вот она, российская армия", — радостно приговаривает оператор.Украинцы в прекрасном расположении духа: шутят, смеются и бахвалятся "победой". Видно, что роль палачей им по душе. То, что безоружных десантников казнили, а не сразили в честном бою, сомнений не вызывает. Тела лежат рядом, все добиты выстрелом в голову, у одного руки связаны за спиной. Позже выяснилось, что это видео сняли 30 марта, когда российские войска покидали Киевскую область: БМД попала в засаду."Действия военнослужащих ВСУ и других украинских воинских формирований грубо нарушают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными", — заявили в Следственном комитете России. Председатель СК поручил возбудить уголовное дело, тщательно расследовать обстоятельства произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений националистов, установить их личности.В соцсетях быстро опознали некоторых "героев" того видео. Это, в частности, боевик "Грузинского легиона" Теймураз Хизанишвили и киевлянин Алексей Антонюк. Они неоднократно бывали в командировках в Донбассе, имеют немалый боевой опыт. И, вероятно, их уже взяли на карандаш российские спецслужбы."Пытки не снимать"Первое видео пыток пленных опубликовали в Сети 27 марта. На кадрах националисты издеваются над ранеными российскими солдатами. Во время допроса один из них, по всей видимости, умирает. Троим простреливают ноги. При таких травмах и отсутствии медицинской помощи человек очень быстро истекает кровью. В тот же день появился еще более жуткий ролик: националист с особой жестокостью убивает связанного военнослужащего ножом.Позже стало известно, что над пленными издевались в селе Малая Рогань под Харьковом на территории местного молочного завода. По данным российского следствия, в расправе участвовали 28-летний Сергей Величко и 26-летний Константин Немичев. Оба — приверженцы ультраправой идеологии, входят в командный состав подразделения "Кракен" полка "Азов". СК возбудил против них уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц с особой жестокостью".Действия садистов поразили даже западных журналистов, которые, как правило, не замечают нацистов на Украине. Многие СМИ обвинили Киев в нарушении правил ведения войны. Пришлось реагировать. Советник президента Алексей Арестович признал подобное обращение с военнопленными преступлением и призвал наказать виновных.То же самое сказали российской делегации украинские переговорщики на встрече в Стамбуле в конце марта. Тем не менее ни Величко, ни Немичева так и не задержали. Киев просто запретил публиковать подобные видео. Еще раз: не пытать, а предавать огласке. Однако националисты даже этот запрет проигнорировали."Реклама" пленаНа днях Минобороны России обнародовало серию интервью с военнослужащими, вернувшимися по обмену из украинского плена. Бойцы рассказывают, что их жестоко избивали, держали в холодных помещениях, не кормили. И постоянно давили психологически, издевались, вслух обсуждали, каким способом будут их убивать. Особенно доставалось летчикам — пытали сутки напролет, не давали спать, грозили искалечить.На этом фоне то, в каких условиях содержат сдавшихся украинцев, больше напоминает санаторий. Их лечат в республиканских больницах и госпиталях, кормят армейскими сухпайками, разрешают звонить родственникам."Максимум, что мы позволяем себе, — требуем на камеру призвать товарищей сложить оружие, — говорит офицер армии ДНР с позывным Береза. — Пытать и расстреливать солдат противника считаем ниже своего достоинства. Закончатся бои, их обменяют на наших. А тех, кто совершал военные преступления, особенно нациков, будем судить. Человеческое отношение к врагу — лучшая реклама нашего плена. Недавно в Мариуполе сдались более 250 морпехов. Если бы у нас был ад, они бы на это не решились".То, как украинские силовики обращаются с российскими военнослужащими, очень напоминает "славные традиции" боевиков "Исламского государства"* или мексиканских наркокартелей — поистине звериная жестокость. Идеологические наследники палачей Хатыни и Бабьего Яра стремительно деградируют до уровня своих кумиров.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/plen-1781771935.html

https://ria.ru/20220329/ubiystvo-1780726790.html

https://ria.ru/20220405/natsbaty-1781820999.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, алексей арестович , россия, киевская область, киев, исламское государство, следственный комитет россии (ск рф), воздушно-десантные войска россии