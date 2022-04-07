Путина никогда не будет на суде по военным преступлениям, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: вероятности, что Путин будет на суде по военным преступлениям, нет
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу Sky News, что какая-либо вероятность того, что Владимир Путин окажется на суде по военным преступлениям, отсутствует.
"Нет, мы не видим какой-либо вероятности этого", - ответил Песков на вопрос ведущего телеканала о том, "беспокоится ли Путин, что окажется в суде по военным преступлениям".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.