https://ria.ru/20220407/putin-1782395886.html

Путина никогда не будет на суде по военным преступлениям, заявил Песков

Путина никогда не будет на суде по военным преступлениям, заявил Песков - РИА Новости, 07.04.2022

Путина никогда не будет на суде по военным преступлениям, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу Sky News, что какая-либо вероятность того, что Владимир Путин окажется на суде по... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T20:44

2022-04-07T20:44

2022-04-07T20:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу Sky News, что какая-либо вероятность того, что Владимир Путин окажется на суде по военным преступлениям, отсутствует.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, владимир путин, россия, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр