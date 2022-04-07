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Путина никогда не будет на суде по военным преступлениям, заявил Песков - РИА Новости, 07.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/putin-1782395886.html
Путина никогда не будет на суде по военным преступлениям, заявил Песков
Путина никогда не будет на суде по военным преступлениям, заявил Песков - РИА Новости, 07.04.2022
Путина никогда не будет на суде по военным преступлениям, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу Sky News, что какая-либо вероятность того, что Владимир Путин окажется на суде по... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T20:44
2022-04-07T20:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу Sky News, что какая-либо вероятность того, что Владимир Путин окажется на суде по военным преступлениям, отсутствует.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
20:44 07.04.2022
 
Путина никогда не будет на суде по военным преступлениям, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: вероятности, что Путин будет на суде по военным преступлениям, нет

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу Sky News, что какая-либо вероятность того, что Владимир Путин окажется на суде по военным преступлениям, отсутствует.
"Нет, мы не видим какой-либо вероятности этого", - ответил Песков на вопрос ведущего телеканала о том, "беспокоится ли Путин, что окажется в суде по военным преступлениям".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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