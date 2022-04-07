https://ria.ru/20220407/puteshestviya-1782112192.html
Названы самые популярные направления для автобусных поездок за рубеж весной
Названы самые популярные направления для автобусных поездок за рубеж весной - РИА Новости, 07.04.2022
Названы самые популярные направления для автобусных поездок за рубеж весной
Определены самые популярные маршруты для международных путешествий на автобусе весной, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T06:20
2022-04-07T06:20
2022-04-07T06:20
туризм
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витебск
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туту.ру
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Определены самые популярные маршруты для международных путешествий на автобусе весной, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей с 1 по 29 марта для поездок с 1 марта по 31 мая.Оказалось, что 94 процента оформленных билетов приобретены на поездки по России, за рубеж этим видом транспорта перемещаются всего шесть процентов туристов. Средний чек составляет около трех тысяч рублей.Наиболее активно на автобусах за границу ездят жители Санкт-Петербурга. Самое популярное направление — Таллин. Билет стоит в среднем 3,5 тысячи рублей в одну сторону.Также пользователи сервиса оплачивают путешествия в Хельсинки, Минск, Нарву, Ригу, Полоцк и Витебск.Средний чек за билет в Минск, Полоцк и Витебск — 1,5 тысячи рублей, в Хельсинки — 4,3 тысячи рублей, в Нарву — 1,9 тысячи рублей, в Ригу — 5,6 тысячи рублей.
https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781215941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, витебск, россия, рига, туту.ру, эстония, нарва, минск, хельсинки, санкт-петербург, таллин
Названы самые популярные направления для автобусных поездок за рубеж весной
Туту.ру: самый востребованный зарубежный маршрут для поездок на автобусе весной — Эстония
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Определены самые популярные маршруты для международных путешествий на автобусе весной, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей с 1 по 29 марта для поездок с 1 марта по 31 мая.
Оказалось, что 94 процента оформленных билетов приобретены на поездки по России, за рубеж этим видом транспорта перемещаются всего шесть процентов туристов. Средний чек составляет около трех тысяч рублей.
Наиболее активно на автобусах за границу ездят жители Санкт-Петербурга. Самое популярное направление — Таллин. Билет стоит в среднем 3,5 тысячи рублей в одну сторону.
Также пользователи сервиса оплачивают путешествия в Хельсинки, Минск, Нарву, Ригу, Полоцк и Витебск.
Средний чек за билет в Минск, Полоцк и Витебск — 1,5 тысячи рублей, в Хельсинки — 4,3 тысячи рублей, в Нарву — 1,9 тысячи рублей, в Ригу — 5,6 тысячи рублей.