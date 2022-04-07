https://ria.ru/20220407/puteshestviya-1782112192.html

Названы самые популярные направления для автобусных поездок за рубеж весной

Названы самые популярные направления для автобусных поездок за рубеж весной - РИА Новости, 07.04.2022

Названы самые популярные направления для автобусных поездок за рубеж весной

Определены самые популярные маршруты для международных путешествий на автобусе весной, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T06:20

2022-04-07T06:20

2022-04-07T06:20

туризм

туризм

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Определены самые популярные маршруты для международных путешествий на автобусе весной, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей с 1 по 29 марта для поездок с 1 марта по 31 мая.Оказалось, что 94 процента оформленных билетов приобретены на поездки по России, за рубеж этим видом транспорта перемещаются всего шесть процентов туристов. Средний чек составляет около трех тысяч рублей.Наиболее активно на автобусах за границу ездят жители Санкт-Петербурга. Самое популярное направление — Таллин. Билет стоит в среднем 3,5 тысячи рублей в одну сторону.Также пользователи сервиса оплачивают путешествия в Хельсинки, Минск, Нарву, Ригу, Полоцк и Витебск.Средний чек за билет в Минск, Полоцк и Витебск — 1,5 тысячи рублей, в Хельсинки — 4,3 тысячи рублей, в Нарву — 1,9 тысячи рублей, в Ригу — 5,6 тысячи рублей.

https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781215941.html

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минск

хельсинки

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, витебск, россия, рига, туту.ру, эстония, нарва, минск, хельсинки, санкт-петербург, таллин