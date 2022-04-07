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Названы самые популярные направления для автобусных поездок за рубеж весной - РИА Новости, 07.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220407/puteshestviya-1782112192.html
Названы самые популярные направления для автобусных поездок за рубеж весной
Названы самые популярные направления для автобусных поездок за рубеж весной - РИА Новости, 07.04.2022
Названы самые популярные направления для автобусных поездок за рубеж весной
Определены самые популярные маршруты для международных путешествий на автобусе весной, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T06:20
2022-04-07T06:20
туризм
туризм
новости - туризм
витебск
россия
рига
туту.ру
эстония
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Определены самые популярные маршруты для международных путешествий на автобусе весной, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей с 1 по 29 марта для поездок с 1 марта по 31 мая.Оказалось, что 94 процента оформленных билетов приобретены на поездки по России, за рубеж этим видом транспорта перемещаются всего шесть процентов туристов. Средний чек составляет около трех тысяч рублей.Наиболее активно на автобусах за границу ездят жители Санкт-Петербурга. Самое популярное направление — Таллин. Билет стоит в среднем 3,5 тысячи рублей в одну сторону.Также пользователи сервиса оплачивают путешествия в Хельсинки, Минск, Нарву, Ригу, Полоцк и Витебск.Средний чек за билет в Минск, Полоцк и Витебск — 1,5 тысячи рублей, в Хельсинки — 4,3 тысячи рублей, в Нарву — 1,9 тысячи рублей, в Ригу — 5,6 тысячи рублей.
https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781215941.html
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туризм, новости - туризм, витебск, россия, рига, туту.ру, эстония, нарва, минск, хельсинки, санкт-петербург, таллин
06:20 07.04.2022
 
Названы самые популярные направления для автобусных поездок за рубеж весной

Туту.ру: самый востребованный зарубежный маршрут для поездок на автобусе весной — Эстония

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийские туристы в Шарм-эш-Шейхе
Российские туристы в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Определены самые популярные маршруты для международных путешествий на автобусе весной, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей с 1 по 29 марта для поездок с 1 марта по 31 мая.
Оказалось, что 94 процента оформленных билетов приобретены на поездки по России, за рубеж этим видом транспорта перемещаются всего шесть процентов туристов. Средний чек составляет около трех тысяч рублей.
Наиболее активно на автобусах за границу ездят жители Санкт-Петербурга. Самое популярное направление — Таллин. Билет стоит в среднем 3,5 тысячи рублей в одну сторону.
Также пользователи сервиса оплачивают путешествия в Хельсинки, Минск, Нарву, Ригу, Полоцк и Витебск.
Средний чек за билет в Минск, Полоцк и Витебск — 1,5 тысячи рублей, в Хельсинки — 4,3 тысячи рублей, в Нарву — 1,9 тысячи рублей, в Ригу — 5,6 тысячи рублей.
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