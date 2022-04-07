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Эксперт по безопасности назвал предметы первой необходимости для туристов - РИА Новости, 07.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220407/puteshestviya-1781937730.html
Эксперт по безопасности назвал предметы первой необходимости для туристов
Эксперт по безопасности назвал предметы первой необходимости для туристов - РИА Новости, 07.04.2022
Эксперт по безопасности назвал предметы первой необходимости для туристов
Определен чек-лист для туриста, который поможет выжить в сложной ситуации, например, во время шторма, наводнения, лесного пожара, техногенной катастрофы или... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T03:20
2022-04-07T03:20
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Определен чек-лист для туриста, который поможет выжить в сложной ситуации, например, во время шторма, наводнения, лесного пожара, техногенной катастрофы или политического переворота, сообщает Mirror.Возьмите в поездку сканы паспорта и визы, а также лист со списком важных номеров телефонов. Они могут пригодиться, если гаджет станет недоступен, советует эксперт страховой компании World Travel Protection Фрэнк Харрисон.Лекарства стоит класть отдельно и брать с собой даже на экскурсии. Так, пакет с герметичной застежкой поможет сохранить гаджеты и документы. Также в него можно налить чистую воду.Проверьте, что на вашем смартфоне исправен фонарик, а лучше взять запасной. Приобретите пауэрбанк для зарядки ноутбука и две сим-карты на случай, если какая-то сеть связи будет недоступна.Пустая бутылка из-под воды или напитков с широким горлышком может использоваться как чехол для документов.Возьмите несколько банковских карт и запаситесь наличными, которых хватит на обратный билет или выезд из страны в безопасное место.
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туризм, туристы, новости - туризм
03:20 07.04.2022
 
Эксперт по безопасности назвал предметы первой необходимости для туристов

Эксперт назвал предметы, которые нужны туристам в условиях форс-мажора

© Depositphotos / 3dmentatБагаж в аэропорту
Багаж в аэропорту - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Depositphotos / 3dmentat
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Определен чек-лист для туриста, который поможет выжить в сложной ситуации, например, во время шторма, наводнения, лесного пожара, техногенной катастрофы или политического переворота, сообщает Mirror.
Возьмите в поездку сканы паспорта и визы, а также лист со списком важных номеров телефонов. Они могут пригодиться, если гаджет станет недоступен, советует эксперт страховой компании World Travel Protection Фрэнк Харрисон.
Лекарства стоит класть отдельно и брать с собой даже на экскурсии. Так, пакет с герметичной застежкой поможет сохранить гаджеты и документы. Также в него можно налить чистую воду.
Проверьте, что на вашем смартфоне исправен фонарик, а лучше взять запасной. Приобретите пауэрбанк для зарядки ноутбука и две сим-карты на случай, если какая-то сеть связи будет недоступна.
Пустая бутылка из-под воды или напитков с широким горлышком может использоваться как чехол для документов.
Возьмите несколько банковских карт и запаситесь наличными, которых хватит на обратный билет или выезд из страны в безопасное место.
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