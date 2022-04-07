https://ria.ru/20220407/puteshestviya-1781937730.html

Эксперт по безопасности назвал предметы первой необходимости для туристов

Эксперт по безопасности назвал предметы первой необходимости для туристов - РИА Новости, 07.04.2022

Эксперт по безопасности назвал предметы первой необходимости для туристов

Определен чек-лист для туриста, который поможет выжить в сложной ситуации, например, во время шторма, наводнения, лесного пожара, техногенной катастрофы или... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T03:20

2022-04-07T03:20

2022-04-07T03:20

туризм

туризм

туристы

новости - туризм

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Определен чек-лист для туриста, который поможет выжить в сложной ситуации, например, во время шторма, наводнения, лесного пожара, техногенной катастрофы или политического переворота, сообщает Mirror.Возьмите в поездку сканы паспорта и визы, а также лист со списком важных номеров телефонов. Они могут пригодиться, если гаджет станет недоступен, советует эксперт страховой компании World Travel Protection Фрэнк Харрисон.Лекарства стоит класть отдельно и брать с собой даже на экскурсии. Так, пакет с герметичной застежкой поможет сохранить гаджеты и документы. Также в него можно налить чистую воду.Проверьте, что на вашем смартфоне исправен фонарик, а лучше взять запасной. Приобретите пауэрбанк для зарядки ноутбука и две сим-карты на случай, если какая-то сеть связи будет недоступна.Пустая бутылка из-под воды или напитков с широким горлышком может использоваться как чехол для документов.Возьмите несколько банковских карт и запаситесь наличными, которых хватит на обратный билет или выезд из страны в безопасное место.

https://ria.ru/20220404/puteshestviya-1780859005.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, туристы, новости - туризм