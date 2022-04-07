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Священник предостерег от главной ошибки на Благовещение
Священник предостерег от главной ошибки на Благовещение - РИА Новости, 07.04.2022
Священник предостерег от главной ошибки на Благовещение
В праздник Благовещения, который отмечают в Русской православной церкви 7 апреля и по традиции выпускают птиц, разумно использовать специально разводимых... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T07:09
2022-04-07T07:09
2022-04-07T07:09
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. В праздник Благовещения, который отмечают в Русской православной церкви 7 апреля и по традиции выпускают птиц, разумно использовать специально разводимых голубей, которые вернутся на голубятни, а не диких птиц, сказал РИА Новости глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Он напомнил, что выпускание птиц на волю – "один из добрых народных обычаев, связанных с праздником Благовещения", эта традиция возродилась при святейшем патриархе Алексии II. Птиц выпускают "во внебогослужебном порядке после Божественной литургии"."Благоразумно будет, если этими птицами станут домашние голуби, специально разводимые, которые вернутся на голубятни, а не отлавливаемые лесные или городские птицы, для которых это может оказаться последним опытом в их птичьей жизни", - сказал Козлов.Он напомнил, что по евангельскому повествованию голубь связан с Духом святым и "символически его выражает", также именно голубь принес Ною весть об окончании потопа.Русская православная церковь празднует в четверг Благовещение пресвятой Богородицы. Дата праздника непреходящая – 7 апреля ровно за 9 месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают о том, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Бога. На Русь праздник пришел в X веке вместе с христианством, и именно в России сложился обычай выпускать в этот день птиц из клеток.
https://ria.ru/20210407/ikony-1727126489.html
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россия, русская православная церковь
Священник предостерег от главной ошибки на Благовещение
Священник пояснил, каких птиц можно выпускать на Благовещение
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. В праздник Благовещения, который отмечают в Русской православной церкви 7 апреля и по традиции выпускают птиц, разумно использовать специально разводимых голубей, которые вернутся на голубятни, а не диких птиц, сказал РИА Новости глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
Он напомнил, что выпускание птиц на волю – "один из добрых народных обычаев, связанных с праздником Благовещения", эта традиция возродилась при святейшем патриархе Алексии II. Птиц выпускают "во внебогослужебном порядке после Божественной литургии".
"Благоразумно будет, если этими птицами станут домашние голуби, специально разводимые, которые вернутся на голубятни, а не отлавливаемые лесные или городские птицы, для которых это может оказаться последним опытом в их птичьей жизни", - сказал Козлов.
Он напомнил, что по евангельскому повествованию голубь связан с Духом святым и "символически его выражает", также именно голубь принес Ною весть об окончании потопа.
Русская православная церковь
празднует в четверг Благовещение пресвятой Богородицы. Дата праздника непреходящая – 7 апреля ровно за 9 месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают о том, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Бога. На Русь праздник пришел в X веке вместе с христианством, и именно в России
сложился обычай выпускать в этот день птиц из клеток.