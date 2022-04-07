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Священник предостерег от главной ошибки на Благовещение - РИА Новости, 07.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220407/ptitsy-1782139634.html
Священник предостерег от главной ошибки на Благовещение
Священник предостерег от главной ошибки на Благовещение - РИА Новости, 07.04.2022
Священник предостерег от главной ошибки на Благовещение
В праздник Благовещения, который отмечают в Русской православной церкви 7 апреля и по традиции выпускают птиц, разумно использовать специально разводимых... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T07:09
2022-04-07T07:09
религия
россия
русская православная церковь
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. В праздник Благовещения, который отмечают в Русской православной церкви 7 апреля и по традиции выпускают птиц, разумно использовать специально разводимых голубей, которые вернутся на голубятни, а не диких птиц, сказал РИА Новости глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Он напомнил, что выпускание птиц на волю – "один из добрых народных обычаев, связанных с праздником Благовещения", эта традиция возродилась при святейшем патриархе Алексии II. Птиц выпускают "во внебогослужебном порядке после Божественной литургии"."Благоразумно будет, если этими птицами станут домашние голуби, специально разводимые, которые вернутся на голубятни, а не отлавливаемые лесные или городские птицы, для которых это может оказаться последним опытом в их птичьей жизни", - сказал Козлов.Он напомнил, что по евангельскому повествованию голубь связан с Духом святым и "символически его выражает", также именно голубь принес Ною весть об окончании потопа.Русская православная церковь празднует в четверг Благовещение пресвятой Богородицы. Дата праздника непреходящая – 7 апреля ровно за 9 месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают о том, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Бога. На Русь праздник пришел в X веке вместе с христианством, и именно в России сложился обычай выпускать в этот день птиц из клеток.
https://ria.ru/20210407/ikony-1727126489.html
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россия, русская православная церковь
07:09 07.04.2022
 
Священник предостерег от главной ошибки на Благовещение

Священник пояснил, каких птиц можно выпускать на Благовещение

© Фото : Мультимедийный комплекс актуальных искусствСеребряная камера 2013. "Благовещение". Номинация "События и повседневная жизнь"
Серебряная камера 2013. Благовещение. Номинация События и повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : Мультимедийный комплекс актуальных искусств
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. В праздник Благовещения, который отмечают в Русской православной церкви 7 апреля и по традиции выпускают птиц, разумно использовать специально разводимых голубей, которые вернутся на голубятни, а не диких птиц, сказал РИА Новости глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
Он напомнил, что выпускание птиц на волю – "один из добрых народных обычаев, связанных с праздником Благовещения", эта традиция возродилась при святейшем патриархе Алексии II. Птиц выпускают "во внебогослужебном порядке после Божественной литургии".
Настоятель храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля 2021, 09:02Религия
Священник призвал воздержаться от целования икон в храмах на Благовещение
"Благоразумно будет, если этими птицами станут домашние голуби, специально разводимые, которые вернутся на голубятни, а не отлавливаемые лесные или городские птицы, для которых это может оказаться последним опытом в их птичьей жизни", - сказал Козлов.
Он напомнил, что по евангельскому повествованию голубь связан с Духом святым и "символически его выражает", также именно голубь принес Ною весть об окончании потопа.
Русская православная церковь празднует в четверг Благовещение пресвятой Богородицы. Дата праздника непреходящая – 7 апреля ровно за 9 месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают о том, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Бога. На Русь праздник пришел в X веке вместе с христианством, и именно в России сложился обычай выпускать в этот день птиц из клеток.
Икона Благовещение, написанная художником Яковым Капковым в 1852 году, из собрания Государственной Третьяковской галереи на выставке Святая Земля в русском искусстве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля 2021, 08:00Религия
Нагукали: какая из древних традиций Благовещения вернулась
 
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