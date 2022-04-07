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Для производства инновационной продукции необходим заказчик, заявили в ПСБ - РИА Новости, 07.04.2022
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Для производства инновационной продукции необходим заказчик, заявили в ПСБ
Для производства инновационной продукции необходим заказчик, заявили в ПСБ - РИА Новости, 07.04.2022
Для производства инновационной продукции необходим заказчик, заявили в ПСБ
Для эффективного производства инновационной продукции в первую очередь необходимы не механизмы господдержки или финансовые инструменты, а заказчик, заявил... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:00
2022-04-07T11:00
новости компаний - экономика
псб (банк псб)
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Для эффективного производства инновационной продукции в первую очередь необходимы не механизмы господдержки или финансовые инструменты, а заказчик, заявил руководитель дивизиона "Диверсификация, импортозамещение и проектное финансирование" ПСБ Антон Дроздов, выступая на проходящем в Москве XVII всероссийском форуме-выставке "Госзаказ-2022". "Сейчас у нас уникальная ситуация. Санкционное давление, уход с рынка ряда иностранных компаний, ограничение импорта – это дополнительные возможности для отечественных компаний, которые нужно обязательно использовать. Уже в меньшей степени нужно кого-либо стимулировать на покупку отечественной продукции. Важный вопрос – как использовать эти возможности и что для этого нужно. Наш опыт показывает, что для производства инновационной продукции от НИОКРа до серии необходим в первую очередь заказчик, затем — поддержка государства и возможность использовать весь перечень финансовых механизмов, которые сопровождают производителя новой продукции на протяжении всего жизненного цикла. У нас уже появились успешные проекты, когда именно заказчик определил успешное производство продукта от стадии НИОКР до серии", — сказал Дроздов.Государство продолжает создавать благоприятные условия для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ промышленных предприятий. Но, несмотря на значительную господдержку, банковское финансирование проектов на ранней стадии осложняется имеющимися регуляторными барьерами, невозможностью спрогнозировать конкурентоспособность, а также во многих случаях отсутствием заказчика разрабатываемых продуктов и реальной возможности заключения долгосрочных контрактов. Дроздов отметил, что ПСБ готов принимать участие на всех этапах реализации проекта. У банка существуют фонды, которые инвестируют в венчурные проекты и проекты на стадии проектно-сметной документации. Совместная работа с институтами развития, которые берут часть рисков на себя, позволит банку через синдицированные кредиты и взаимные гарантии увеличивать объемы этой поддержки.
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новости компаний - экономика, псб (банк псб)
11:00 07.04.2022
 
Для производства инновационной продукции необходим заказчик, заявили в ПСБ

ПСБ: Для производства инновационной продукции необходим заказчик

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Для эффективного производства инновационной продукции в первую очередь необходимы не механизмы господдержки или финансовые инструменты, а заказчик, заявил руководитель дивизиона "Диверсификация, импортозамещение и проектное финансирование" ПСБ Антон Дроздов, выступая на проходящем в Москве XVII всероссийском форуме-выставке "Госзаказ-2022".
"Сейчас у нас уникальная ситуация. Санкционное давление, уход с рынка ряда иностранных компаний, ограничение импорта – это дополнительные возможности для отечественных компаний, которые нужно обязательно использовать. Уже в меньшей степени нужно кого-либо стимулировать на покупку отечественной продукции. Важный вопрос – как использовать эти возможности и что для этого нужно. Наш опыт показывает, что для производства инновационной продукции от НИОКРа до серии необходим в первую очередь заказчик, затем — поддержка государства и возможность использовать весь перечень финансовых механизмов, которые сопровождают производителя новой продукции на протяжении всего жизненного цикла. У нас уже появились успешные проекты, когда именно заказчик определил успешное производство продукта от стадии НИОКР до серии", — сказал Дроздов.

Государство продолжает создавать благоприятные условия для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ промышленных предприятий. Но, несмотря на значительную господдержку, банковское финансирование проектов на ранней стадии осложняется имеющимися регуляторными барьерами, невозможностью спрогнозировать конкурентоспособность, а также во многих случаях отсутствием заказчика разрабатываемых продуктов и реальной возможности заключения долгосрочных контрактов.
Дроздов отметил, что ПСБ готов принимать участие на всех этапах реализации проекта. У банка существуют фонды, которые инвестируют в венчурные проекты и проекты на стадии проектно-сметной документации. Совместная работа с институтами развития, которые берут часть рисков на себя, позволит банку через синдицированные кредиты и взаимные гарантии увеличивать объемы этой поддержки.
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