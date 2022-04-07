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Уехавшие из России экс-журналисты "Новой газеты" создали новый проект
Уехавшие из России экс-журналисты "Новой газеты" создали новый проект - РИА Новости, 07.04.2022
Уехавшие из России экс-журналисты "Новой газеты" создали новый проект
Журналисты "Новой Газеты", уехавшие из России, объявили о создании проекта "Новая газета. Европа", сообщается в Telegram-канале "Novaya Gazeta Europe", при этом РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T15:13
2022-04-07T15:13
2022-04-07T15:13
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Журналисты "Новой Газеты", уехавшие из России, объявили о создании проекта "Новая газета. Европа", сообщается в Telegram-канале "Novaya Gazeta Europe", при этом не указаны ни источники финансирования, ни число журналистов проекта."Это не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически. "Новая газета. Европа" расскажет миру о происходящем в России на нескольких языках. Она будет освещать мировые и российские новости для людей, читающих по-русски и разделяющих европейские ценности", - говорится в сообщении.Сообщается, что главным редактором является Кирилл Мартынов, имена других журналистов не названы, равно как и их число. Не указаны также ни источники финансирования проекта, ни город или страна, где располагается редакция. Нет и указания на то, что журналисты работают дистанционно.Ранее пресс-секретарь "Новой Газеты" Надежда Прусенкова сообщила РИА Новости, что издание приостанавливает выход газеты. РКН вынес второе предупреждение редакции "Новая газета" о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации, первое - ведомство направляло 22 марта. Ведомство отмечает, что основанием для вынесения предупреждения послужил зафиксированный Роскомнадзором факт распространения на сайте издания "Новая газета" материала, содержащего упоминание организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиа - общество
Уехавшие из России экс-журналисты "Новой газеты" создали новый проект
Экс-журналисты "Новой газеты", покинувшие Россию, создали собственный проект
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Журналисты "Новой Газеты", уехавшие из России, объявили о создании проекта "Новая газета. Европа", сообщается в Telegram-канале "Novaya Gazeta Europe", при этом не указаны ни источники финансирования, ни число журналистов проекта.
"Это не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически. "Новая газета. Европа" расскажет миру о происходящем в России на нескольких языках. Она будет освещать мировые и российские новости для людей, читающих по-русски и разделяющих европейские ценности", - говорится в сообщении.
Сообщается, что главным редактором является Кирилл Мартынов, имена других журналистов не названы, равно как и их число. Не указаны также ни источники финансирования проекта, ни город или страна, где располагается редакция. Нет и указания на то, что журналисты работают дистанционно.
Ранее пресс-секретарь "Новой Газеты" Надежда Прусенкова сообщила РИА Новости, что издание приостанавливает выход газеты. РКН вынес второе предупреждение редакции "Новая газета" о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации
, первое - ведомство направляло 22 марта. Ведомство отмечает, что основанием для вынесения предупреждения послужил зафиксированный Роскомнадзором
факт распространения на сайте издания "Новая газета" материала, содержащего упоминание организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки.