https://ria.ru/20220407/proekt-1782312279.html

Уехавшие из России экс-журналисты "Новой газеты" создали новый проект

Уехавшие из России экс-журналисты "Новой газеты" создали новый проект - РИА Новости, 07.04.2022

Уехавшие из России экс-журналисты "Новой газеты" создали новый проект

Журналисты "Новой Газеты", уехавшие из России, объявили о создании проекта "Новая газета. Европа", сообщается в Telegram-канале "Novaya Gazeta Europe", при этом РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:13

2022-04-07T15:13

2022-04-07T15:13

медиа - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780511608_0:65:3035:1772_1920x0_80_0_0_3f3704e6dbb2eb62ddd0dfc8be1157a5.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Журналисты "Новой Газеты", уехавшие из России, объявили о создании проекта "Новая газета. Европа", сообщается в Telegram-канале "Novaya Gazeta Europe", при этом не указаны ни источники финансирования, ни число журналистов проекта."Это не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически. "Новая газета. Европа" расскажет миру о происходящем в России на нескольких языках. Она будет освещать мировые и российские новости для людей, читающих по-русски и разделяющих европейские ценности", - говорится в сообщении.Сообщается, что главным редактором является Кирилл Мартынов, имена других журналистов не названы, равно как и их число. Не указаны также ни источники финансирования проекта, ни город или страна, где располагается редакция. Нет и указания на то, что журналисты работают дистанционно.Ранее пресс-секретарь "Новой Газеты" Надежда Прусенкова сообщила РИА Новости, что издание приостанавливает выход газеты. РКН вынес второе предупреждение редакции "Новая газета" о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации, первое - ведомство направляло 22 марта. Ведомство отмечает, что основанием для вынесения предупреждения послужил зафиксированный Роскомнадзором факт распространения на сайте издания "Новая газета" материала, содержащего упоминание организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки.

https://ria.ru/20220131/kadyrov-1770314782.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество