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Лавров раскритиковал проект соглашения с Россией, представленный Киевом

Лавров раскритиковал проект соглашения с Россией, представленный Киевом - РИА Новости, 07.04.2022

Лавров раскритиковал проект соглашения с Россией, представленный Киевом

В украинском проекте соглашения с Россией налицо отход от положений, зафиксированных переговорщиками двух стран в Стамбуле, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:15

2022-04-07T14:15

2022-04-07T15:46

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В украинском проекте соглашения с Россией налицо отход от положений, зафиксированных переговорщиками двух стран в Стамбуле, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта", — сказал глава ведомства.По его словам, замысел Киева выдвигать новые предварительные условия на переговорах неприемлем. Кроме того, Лавров заявил, что Украина изменила положение о проведении военных учений, не упомянув там необходимость получить согласие российских властей. В то же время в Стамбульском документе прямо сказано, что "в контексте нейтрального, внеблокового безъядерного статуса любые военные учения с участием иностранных контингентов проводятся только с согласия всех государств-гарантов, включая Россию".Вдобавок, как утверждает дипломат, Украина ранее обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым и Севастополь, тогда как в новом варианте документа предлагаются "размытые формулировки о некоем эффективном контроле по состоянию на 23 февраля".Лавров подчеркнул, что, "несмотря на все провокации", переговорный процесс продолжится.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля и проходят как в формате очных встреч, так и в режиме видеоконференции. Очередной очный раунд состоялся на прошлой неделе в Стамбуле.

https://ria.ru/20220405/peregovory-1781973138.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, украина, россия, политика