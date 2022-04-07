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Лавров раскритиковал проект соглашения с Россией, представленный Киевом - РИА Новости, 07.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Лавров раскритиковал проект соглашения с Россией, представленный Киевом
Лавров раскритиковал проект соглашения с Россией, представленный Киевом - РИА Новости, 07.04.2022
Лавров раскритиковал проект соглашения с Россией, представленный Киевом
В украинском проекте соглашения с Россией налицо отход от положений, зафиксированных переговорщиками двух стран в Стамбуле, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:15
2022-04-07T15:46
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
украина
россия
политика
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В украинском проекте соглашения с Россией налицо отход от положений, зафиксированных переговорщиками двух стран в Стамбуле, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта", — сказал глава ведомства.По его словам, замысел Киева выдвигать новые предварительные условия на переговорах неприемлем. Кроме того, Лавров заявил, что Украина изменила положение о проведении военных учений, не упомянув там необходимость получить согласие российских властей. В то же время в Стамбульском документе прямо сказано, что "в контексте нейтрального, внеблокового безъядерного статуса любые военные учения с участием иностранных контингентов проводятся только с согласия всех государств-гарантов, включая Россию".Вдобавок, как утверждает дипломат, Украина ранее обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым и Севастополь, тогда как в новом варианте документа предлагаются "размытые формулировки о некоем эффективном контроле по состоянию на 23 февраля".Лавров подчеркнул, что, "несмотря на все провокации", переговорный процесс продолжится.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля и проходят как в формате очных встреч, так и в режиме видеоконференции. Очередной очный раунд состоялся на прошлой неделе в Стамбуле.
https://ria.ru/20220405/peregovory-1781973138.html
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
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сергей лавров, украина, россия, политика
14:15 07.04.2022 (обновлено: 15:46 07.04.2022)
 
Лавров раскритиковал проект соглашения с Россией, представленный Киевом

Глава МИД Лавров: Украина отошла от сделанных в Стамбуле предложений

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В украинском проекте соглашения с Россией налицо отход от положений, зафиксированных переговорщиками двух стран в Стамбуле, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта", — сказал глава ведомства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 20:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад истерикой вокруг Бучи пытается сорвать переговоры, заявил Лавров
По его словам, замысел Киева выдвигать новые предварительные условия на переговорах неприемлем. Кроме того, Лавров заявил, что Украина изменила положение о проведении военных учений, не упомянув там необходимость получить согласие российских властей. В то же время в Стамбульском документе прямо сказано, что "в контексте нейтрального, внеблокового безъядерного статуса любые военные учения с участием иностранных контингентов проводятся только с согласия всех государств-гарантов, включая Россию".
Вдобавок, как утверждает дипломат, Украина ранее обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым и Севастополь, тогда как в новом варианте документа предлагаются "размытые формулировки о некоем эффективном контроле по состоянию на 23 февраля".
"Недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. Киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий", — добавил российский министр.
Лавров подчеркнул, что, "несмотря на все провокации", переговорный процесс продолжится.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля и проходят как в формате очных встреч, так и в режиме видеоконференции. Очередной очный раунд состоялся на прошлой неделе в Стамбуле.
Люди держат украинские флаги во время митинга в поддержку Украины на Пенсильвания-авеню перед Белым домом в США - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 08:00
Украина должна была сплотить "свободный мир", но что-то пошло не так
 
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