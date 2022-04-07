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Ситуация на рынке продовольствия остается стабильной, заявил Мишустин

Ситуация на рынке продовольствия остается стабильной, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022

Ситуация на рынке продовольствия остается стабильной, заявил Мишустин

Ситуация на внутреннем рынке сельхозсырья и продовольствия в России остается стабильной - правительство делает для этого все необходимое, заявил премьер-министр РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:43

2022-04-07T13:43

2022-04-07T13:43

экономика

россия

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ситуация на внутреннем рынке сельхозсырья и продовольствия в России остается стабильной - правительство делает для этого все необходимое, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."При всех внешних вызовах ситуация на внутреннем рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия остается стабильной. И правительство делает для этого все необходимое", - сказал Мишустин.По его словам, одна из первоочередных задач – успешное проведение посевной кампании. "Ресурсы для этого, включая доступ к займам, возможность обновить сельхозтехнику или приобрести удобрения, аграриям предоставлены", - добавил глава правительства.Он отметил, что правительство по поручению президента РФ выделит еще свыше 150 миллиардов рублей на субсидирование программы льготного кредитования. Кроме того, для защиты интересов российских потребителей активно применяются механизмы таможенно-тарифного регулирования. "Для этого ввели запрет на экспорт зерновых, сахара, а также некоторых масличных и продуктов их переработки", - пояснил Мишустин.Также, по его словам, реализуется механизм, когда средства, полученные от вывозных пошлин на ряд товаров, направляются на развитие сельского хозяйства. "При этом, конечно, мы постоянно мониторим ситуацию с ценами на продовольствие. Например, на хлеб, чтобы не допустить роста стоимости таких товаров, увеличили субсидирование предприятий хлебопекарной промышленности", - добавил глава правительства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, михаил мишустин, правительство рф, госдума рф, продукты, цены