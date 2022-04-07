https://ria.ru/20220407/privivki-1782332693.html

Росздравнадзор: предпосылок к дефициту вакцины от коклюша и столбняка нет

Росздравнадзор: предпосылок к дефициту вакцины от коклюша и столбняка нет - РИА Новости, 07.04.2022

Росздравнадзор: предпосылок к дефициту вакцины от коклюша и столбняка нет

Предпосылок к дефициту комбинированной вакцины "Пентаксим", которая защищает от нескольких инфекций, в РФ нет, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:09

2022-04-07T16:09

2022-04-07T16:09

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Предпосылок к дефициту комбинированной вакцины "Пентаксим", которая защищает от нескольких инфекций, в РФ нет, сообщила пресс-служба Росздравнадзора."Пентаксим" - комбинированная вакцина против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и заболеваний, вызванных гемофильной палочкой.Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что врачи жалуются на нехватку профилактических вакцин иностранного производства: "РотаТек" (профилактика ротавирусной инфекции), а также французских препаратов "Пентаксим" (коклюш, дифтерия, столбняк) и "Аваксим" (гепатит А)."Производство вакцины "Пентаксим" продолжается: с 25 марта 2022 года Росздравнадзор выпустил в гражданский оборот более 366 тысяч упаковок. Сегодня производитель подал заявление на ввод в гражданский оборот ещё более 200 тысяч упаковок. Таким образом, предпосылок к дефициту вакцины нет",- говорится в сообщении.Вакцина "Аваксим" была исключена из государственного реестра лекарственных средств, однако на рынке есть ее аналоги как российского, так и иностранного производства, уточняется в материале.

https://ria.ru/20220115/privivki-1767949922.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)