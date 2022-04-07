Росздравнадзор: предпосылок к дефициту вакцины от коклюша и столбняка нет
Росздравнадзор: предпосылок к дефициту вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка нет
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПрививочный кабинет в городской поликлинике № 2 в Волгограде
Прививочный кабинет в городской поликлинике № 2 в Волгограде. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Предпосылок к дефициту комбинированной вакцины "Пентаксим", которая защищает от нескольких инфекций, в РФ нет, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
"Пентаксим" - комбинированная вакцина против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и заболеваний, вызванных гемофильной палочкой.
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Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что врачи жалуются на нехватку профилактических вакцин иностранного производства: "РотаТек" (профилактика ротавирусной инфекции), а также французских препаратов "Пентаксим" (коклюш, дифтерия, столбняк) и "Аваксим" (гепатит А).
"Производство вакцины "Пентаксим" продолжается: с 25 марта 2022 года Росздравнадзор выпустил в гражданский оборот более 366 тысяч упаковок. Сегодня производитель подал заявление на ввод в гражданский оборот ещё более 200 тысяч упаковок. Таким образом, предпосылок к дефициту вакцины нет",- говорится в сообщении.
Вакцина "Аваксим" была исключена из государственного реестра лекарственных средств, однако на рынке есть ее аналоги как российского, так и иностранного производства, уточняется в материале.