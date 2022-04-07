https://ria.ru/20220407/pridnestrove-1782212495.html

Приднестровье не имеет агрессивных намерений против Украины, заявили в МИД

Приднестровье не имеет агрессивных намерений против Украины, заявили в МИД - РИА Новости, 07.04.2022

Приднестровье не имеет агрессивных намерений против Украины, заявили в МИД

МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики официально заявил, что не имеет никаких агрессивных намерений против Украины. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T08:18

2022-04-07T08:18

2022-04-07T08:18

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики официально заявил, что не имеет никаких агрессивных намерений против Украины.Ранее украинский генштаб в соцсетях распространил информацию о якобы милитаристских действиях приднестровской стороны."Приднестровская Молдавская республика не осуществляет никаких приготовлений и не имеет военных намерений в отношении приграничных с Приднестровьем областей Украины. Повторяем, что данная принципиальная позиция приднестровского государства имеет неизменный характер", - говорится в заявлении МИД.Отмечается, что более 80 тысяч постоянно живущих в Приднестровье граждан Украины, равно как и порядка 27 тысяч прибывших в республику украинских беженцев, находятся в полной безопасности.МИД Приднестровья призвал украинскую сторону "более гуманно относиться к психологическому состоянию собственных граждан, живущих в граничащих с Приднестровьем районах, и воздержаться от периодических сообщений подобного рода, которые создают необоснованную напряжённость и негативно отражаются на самочувствии людей".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/pridnestrove-1781494029.html

https://ria.ru/20220316/sandu-1778547758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, мид приднестровья