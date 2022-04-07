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Мишустин предостерег предпринимателей от попыток нажиться на проблемах
Мишустин предостерег предпринимателей от попыток нажиться на проблемах - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин предостерег предпринимателей от попыток нажиться на проблемах
Российские власти обладают набором мер для борьбы с ростом цен и пустыми полками в магазинах, однако надеются, что хватит рекомендаций и до этого не дойдет,... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:33
2022-04-07T13:33
2022-04-07T13:33
экономика
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские власти обладают набором мер для борьбы с ростом цен и пустыми полками в магазинах, однако надеются, что хватит рекомендаций и до этого не дойдет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Различным товарным рынкам еще предстоит найти баланс спроса и предложения. А соответственно – и стоимости. Но для нас одинаково важно – не допустить роста цен и пустых полок", - заявил премьер-министр, выступая с отчетом правительства в Госдуме.Он подчеркнул, что сейчас главным является максимально расширить предложение, чтобы давление на цены было меньше."Попытки необоснованно нажиться на общих проблемах будем пресекать во всех секторах. Пока ведомства дают рекомендации по формированию прозрачной цены на внутреннем рынке по всей цепочке – от сырья до производителей. Но есть и другие инструменты. Надеемся, до этого не дойдет. Хочу, чтобы меня услышали", - подчеркнул премьер-министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, михаил мишустин
Мишустин предостерег предпринимателей от попыток нажиться на проблемах
Премьер Мишустин предостерег предпринимателей от попыток нажиться на общих проблемах
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские власти обладают набором мер для борьбы с ростом цен и пустыми полками в магазинах, однако надеются, что хватит рекомендаций и до этого не дойдет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Различным товарным рынкам еще предстоит найти баланс спроса и предложения. А соответственно – и стоимости. Но для нас одинаково важно – не допустить роста цен и пустых полок", - заявил премьер-министр, выступая с отчетом правительства в Госдуме
.
Он подчеркнул, что сейчас главным является максимально расширить предложение, чтобы давление на цены было меньше.
"Попытки необоснованно нажиться на общих проблемах будем пресекать во всех секторах. Пока ведомства дают рекомендации по формированию прозрачной цены на внутреннем рынке по всей цепочке – от сырья до производителей. Но есть и другие инструменты. Надеемся, до этого не дойдет. Хочу, чтобы меня услышали", - подчеркнул премьер-министр.