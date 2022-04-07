https://ria.ru/20220407/prazdnik-1782104718.html

В России отмечают Благовещение

В России отмечают Благовещение - РИА Новости, 07.04.2022

В России отмечают Благовещение

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы отмечают в четверг в Русской православной церкви, это один из двунадесятых (двенадцати главных) церковных праздников. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T00:01

2022-04-07T00:01

2022-04-07T10:27

религия

русская православная церковь

религиозные праздники

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы отмечают в четверг в Русской православной церкви, это один из двунадесятых (двенадцати главных) церковных праздников.Дата праздника непреходящая — 7 апреля, ровно за девять месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают о том, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Бога. Христиане верят, что Бог триедин, существует в трех воплощениях: Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа. Причем Бог-сын, рожденный "прежде всех век", "воплотился от Святого Духа и Девы Марии" в человеческом теле Иисуса Христа 2022 года назад."Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших", — говорится в одной из самых известных и проникновенных молитв к Богородице, именно это и произошло в день Благовещения.Евангелие (само слово "Евангелие" переводится как "благая весть") от Луки описывает событие Благовещения так: "Послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве. И сказал ей Ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот, зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего".Дева Мария в ответ смутилась, ведь она "не знала мужа", то есть была девственницей и не могла родить. На что Ангел сказал: "Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим". Мария с покорностью ответила: "Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему".Традиции праздникаВ этот день в храмах поют праздничные песнопения, духовенство меняет темные облачения, характерные для Великого поста, на светлые. Праздник Благовещения почти всегда приходится на время Великого поста, но в этот день постное меню послабляется — разрешены рыба и вино."Церковный устав в день Благовещения для тех, кто постится по уставу, дает максимально возможное облегчение, то есть вкушение рыбной пищи — они почувствуют радость этого облегчения. Те, кто постятся помягче, что понятно и не предосудительно, те пусть порадуются за постящихся по уставу", — рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Среди традиций праздника — выпускать голубей, которые символизируют Духа Святого. Считается, что он снизошел в виде голубя во время Крещения Господня — так же он часто изображается на иконах, да и сам праздник Благовещения связан с посещением Марии Святым Духом.Но если традиция выпускания голубей не повсеместная и не обязательная, то подготовиться к празднику духовно — точно необходимо для верующего человека, отмечает священник."Для тех, кто пока обретает свою дорогу в Церковь, полезно было бы перечитать евангельский рассказ о событии Благовещения, оно изложено в Евангелии от Луки. А для тех, кто годы живет в Церкви, желательно сознательное участие в богослужении, то есть предварительное ознакомление с важнейшими его частями. И всем, кто имеет возможность, было бы хорошо на праздник причаститься Святых Христовых Таин", — заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210110/iosif-1591200988.html

https://ria.ru/20210407/blagoveschenie-1727073365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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русская православная церковь, религиозные праздники