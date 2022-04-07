https://ria.ru/20220407/pravitelstvo-1782339867.html

Матвиенко оценила работу правительства

Матвиенко оценила работу правительства - РИА Новости, 07.04.2022

Матвиенко оценила работу правительства

Доклад председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме показал, что кабмин способен эффективно действовать в условиях даже самых масштабных санкций, это... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:33

2022-04-07T16:33

2022-04-07T16:49

политика

валентина матвиенко

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Доклад председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме показал, что кабмин способен эффективно действовать в условиях даже самых масштабных санкций, это вселяет оптимизм, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Наше правительство способно эффективно действовать в условиях любых, даже самых масштабных вызовов. Доклад премьера был предметным и профессиональным. Он затронул все направления развития страны, все отрасли экономики, рассказал о реальных мерах поддержки граждан и бизнеса", - написала Матвиенко в Telegram-канале.По ее словам, такая детальная проработка всех тем, безусловно, добавляет оптимизма.

https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782341053.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, валентина матвиенко, михаил мишустин