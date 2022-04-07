https://ria.ru/20220407/pravitelstvo-1782339867.html
Матвиенко оценила работу правительства
Матвиенко оценила работу правительства - РИА Новости, 07.04.2022
Матвиенко оценила работу правительства
Доклад председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме показал, что кабмин способен эффективно действовать в условиях даже самых масштабных санкций, это... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:33
2022-04-07T16:33
2022-04-07T16:49
политика
валентина матвиенко
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Доклад председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме показал, что кабмин способен эффективно действовать в условиях даже самых масштабных санкций, это вселяет оптимизм, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Наше правительство способно эффективно действовать в условиях любых, даже самых масштабных вызовов. Доклад премьера был предметным и профессиональным. Он затронул все направления развития страны, все отрасли экономики, рассказал о реальных мерах поддержки граждан и бизнеса", - написала Матвиенко в Telegram-канале.По ее словам, такая детальная проработка всех тем, безусловно, добавляет оптимизма.
https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782341053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, валентина матвиенко, михаил мишустин
16:33 07.04.2022 (обновлено: 16:49 07.04.2022)
Матвиенко оценила работу правительства
Спикер Совфеда Матвиенко: правительство способно действовать в условиях масштабных вызовов