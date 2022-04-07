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Матвиенко оценила работу правительства - РИА Новости, 07.04.2022
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Матвиенко оценила работу правительства
Матвиенко оценила работу правительства - РИА Новости, 07.04.2022
Матвиенко оценила работу правительства
Доклад председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме показал, что кабмин способен эффективно действовать в условиях даже самых масштабных санкций, это... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:33
2022-04-07T16:49
политика
валентина матвиенко
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Доклад председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме показал, что кабмин способен эффективно действовать в условиях даже самых масштабных санкций, это вселяет оптимизм, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Наше правительство способно эффективно действовать в условиях любых, даже самых масштабных вызовов. Доклад премьера был предметным и профессиональным. Он затронул все направления развития страны, все отрасли экономики, рассказал о реальных мерах поддержки граждан и бизнеса", - написала Матвиенко в Telegram-канале.По ее словам, такая детальная проработка всех тем, безусловно, добавляет оптимизма.
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политика, валентина матвиенко, михаил мишустин
16:33 07.04.2022 (обновлено: 16:49 07.04.2022)
 
Матвиенко оценила работу правительства

Спикер Совфеда Матвиенко: правительство способно действовать в условиях масштабных вызовов

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Доклад председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме показал, что кабмин способен эффективно действовать в условиях даже самых масштабных санкций, это вселяет оптимизм, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Наше правительство способно эффективно действовать в условиях любых, даже самых масштабных вызовов. Доклад премьера был предметным и профессиональным. Он затронул все направления развития страны, все отрасли экономики, рассказал о реальных мерах поддержки граждан и бизнеса", - написала Матвиенко в Telegram-канале.
По ее словам, такая детальная проработка всех тем, безусловно, добавляет оптимизма.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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