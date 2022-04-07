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Песков назвал потери среди российских военных на Украине огромной трагедией
Песков назвал потери среди российских военных на Украине огромной трагедией - РИА Новости, 08.04.2022
Песков назвал потери среди российских военных на Украине огромной трагедией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал огромной трагедией значительные потери среди российских военных в ходе спецоперации на Украине. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-07T20:37
2022-04-07T20:37
2022-04-08T00:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал огромной трагедией значительные потери среди российских военных в ходе спецоперации на Украине. "Да, у нас значительные потери среди военных. Это огромная трагедия", - заявил Песков в эфире британского телеканала Sky News.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/medvedev-1781838215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, вооруженные силы украины
20:37 07.04.2022 (обновлено: 00:12 08.04.2022)
Песков назвал потери среди российских военных на Украине огромной трагедией
Пресс-секретарь президента Песков назвал потери среди российских военных большой трагедией