https://ria.ru/20220407/poteri-1782394959.html

Песков назвал потери среди российских военных на Украине огромной трагедией

Песков назвал потери среди российских военных на Украине огромной трагедией - РИА Новости, 08.04.2022

Песков назвал потери среди российских военных на Украине огромной трагедией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал огромной трагедией значительные потери среди российских военных в ходе спецоперации на Украине. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-07T20:37

2022-04-07T20:37

2022-04-08T00:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал огромной трагедией значительные потери среди российских военных в ходе спецоперации на Украине. "Да, у нас значительные потери среди военных. Это огромная трагедия", - заявил Песков в эфире британского телеканала Sky News.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/medvedev-1781838215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, вооруженные силы украины