https://ria.ru/20220407/postavki-1782213666.html
В России договариваются о поставках овощей, фруктов и вина из Узбекистана
В России договариваются о поставках овощей, фруктов и вина из Узбекистана - РИА Новости, 07.04.2022
В России договариваются о поставках овощей, фруктов и вина из Узбекистана
Российские рестораторы готовы наладить взаимодействие с производителями овощей, фруктов, текстиля и вина из Узбекистана, заявил РИА Новости президент Федерации... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T08:33
2022-04-07T08:33
2022-04-07T08:33
экономика
россия
узбекистан
игорь бухаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590239387_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_32baa3539dedbb68e8553494668b786e.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские рестораторы готовы наладить взаимодействие с производителями овощей, фруктов, текстиля и вина из Узбекистана, заявил РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Игорь Бухаров.Глава ФРИО провел встречу с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым. На ней обсудили взаимодействие федерации с производителями продукции из Узбекистана для ресторанов и отелей в РФ."Нас интересуют овощи, фрукты, орехи. В Узбекистане есть целые агропромышленные кластеры. Там также есть кластеры легкой промышленности, где делают полотна из хлопка и отшивают текстиль для отелей и ресторанов. У них также есть собственная винодельня и они готовы поставлять и этот продукт", - сказал Бухаров.Он отметил, что раньше продукты из Узбекистана в основном поставляли только на рынок, а с рестораторами сотрудничество налажено не было."Мы договорились, что в мае будет специальное мероприятие с поставщиками и закупщиками из России. Туда мы пригласим рестораторов, чтобы они могли все попробовать и заключать договора напрямую", - добавил глава федерации.
https://ria.ru/20220321/fastfud-1779190352.html
россия
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590239387_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_99e5af0aa31b879082658f0320636099.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, узбекистан, игорь бухаров
В России договариваются о поставках овощей, фруктов и вина из Узбекистана
Российские рестораторы договариваются о поставках овощей, фруктов и вина из Узбекистана
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские рестораторы готовы наладить взаимодействие с производителями овощей, фруктов, текстиля и вина из Узбекистана, заявил РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Игорь Бухаров.
Глава ФРИО провел встречу с послом Узбекистана
в России Ботиржоном Асадовым. На ней обсудили взаимодействие федерации с производителями продукции из Узбекистана для ресторанов и отелей в РФ
.
"Нас интересуют овощи, фрукты, орехи. В Узбекистане есть целые агропромышленные кластеры. Там также есть кластеры легкой промышленности, где делают полотна из хлопка и отшивают текстиль для отелей и ресторанов. У них также есть собственная винодельня и они готовы поставлять и этот продукт", - сказал Бухаров.
Он отметил, что раньше продукты из Узбекистана в основном поставляли только на рынок, а с рестораторами сотрудничество налажено не было.
"Мы договорились, что в мае будет специальное мероприятие с поставщиками и закупщиками из России. Туда мы пригласим рестораторов, чтобы они могли все попробовать и заключать договора напрямую", - добавил глава федерации.