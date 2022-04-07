https://ria.ru/20220407/postavki-1782213666.html

В России договариваются о поставках овощей, фруктов и вина из Узбекистана

В России договариваются о поставках овощей, фруктов и вина из Узбекистана - РИА Новости, 07.04.2022

В России договариваются о поставках овощей, фруктов и вина из Узбекистана

Российские рестораторы готовы наладить взаимодействие с производителями овощей, фруктов, текстиля и вина из Узбекистана, заявил РИА Новости президент Федерации... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T08:33

2022-04-07T08:33

2022-04-07T08:33

экономика

россия

узбекистан

игорь бухаров

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские рестораторы готовы наладить взаимодействие с производителями овощей, фруктов, текстиля и вина из Узбекистана, заявил РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Игорь Бухаров.Глава ФРИО провел встречу с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым. На ней обсудили взаимодействие федерации с производителями продукции из Узбекистана для ресторанов и отелей в РФ."Нас интересуют овощи, фрукты, орехи. В Узбекистане есть целые агропромышленные кластеры. Там также есть кластеры легкой промышленности, где делают полотна из хлопка и отшивают текстиль для отелей и ресторанов. У них также есть собственная винодельня и они готовы поставлять и этот продукт", - сказал Бухаров.Он отметил, что раньше продукты из Узбекистана в основном поставляли только на рынок, а с рестораторами сотрудничество налажено не было."Мы договорились, что в мае будет специальное мероприятие с поставщиками и закупщиками из России. Туда мы пригласим рестораторов, чтобы они могли все попробовать и заключать договора напрямую", - добавил глава федерации.

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россия

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, узбекистан, игорь бухаров