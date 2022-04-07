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В России договариваются о поставках овощей, фруктов и вина из Узбекистана - РИА Новости, 07.04.2022
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В России договариваются о поставках овощей, фруктов и вина из Узбекистана
В России договариваются о поставках овощей, фруктов и вина из Узбекистана - РИА Новости, 07.04.2022
В России договариваются о поставках овощей, фруктов и вина из Узбекистана
Российские рестораторы готовы наладить взаимодействие с производителями овощей, фруктов, текстиля и вина из Узбекистана, заявил РИА Новости президент Федерации... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T08:33
2022-04-07T08:33
экономика
россия
узбекистан
игорь бухаров
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские рестораторы готовы наладить взаимодействие с производителями овощей, фруктов, текстиля и вина из Узбекистана, заявил РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Игорь Бухаров.Глава ФРИО провел встречу с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым. На ней обсудили взаимодействие федерации с производителями продукции из Узбекистана для ресторанов и отелей в РФ."Нас интересуют овощи, фрукты, орехи. В Узбекистане есть целые агропромышленные кластеры. Там также есть кластеры легкой промышленности, где делают полотна из хлопка и отшивают текстиль для отелей и ресторанов. У них также есть собственная винодельня и они готовы поставлять и этот продукт", - сказал Бухаров.Он отметил, что раньше продукты из Узбекистана в основном поставляли только на рынок, а с рестораторами сотрудничество налажено не было."Мы договорились, что в мае будет специальное мероприятие с поставщиками и закупщиками из России. Туда мы пригласим рестораторов, чтобы они могли все попробовать и заключать договора напрямую", - добавил глава федерации.
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экономика, россия, узбекистан, игорь бухаров
08:33 07.04.2022
 
В России договариваются о поставках овощей, фруктов и вина из Узбекистана

Российские рестораторы договариваются о поставках овощей, фруктов и вина из Узбекистана

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкПродажа овощей и фруктов на ярмарке
Продажа овощей и фруктов на ярмарке - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
Продажа овощей и фруктов на ярмарке
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские рестораторы готовы наладить взаимодействие с производителями овощей, фруктов, текстиля и вина из Узбекистана, заявил РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Игорь Бухаров.
Глава ФРИО провел встречу с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым. На ней обсудили взаимодействие федерации с производителями продукции из Узбекистана для ресторанов и отелей в РФ.
"Нас интересуют овощи, фрукты, орехи. В Узбекистане есть целые агропромышленные кластеры. Там также есть кластеры легкой промышленности, где делают полотна из хлопка и отшивают текстиль для отелей и ресторанов. У них также есть собственная винодельня и они готовы поставлять и этот продукт", - сказал Бухаров.
Он отметил, что раньше продукты из Узбекистана в основном поставляли только на рынок, а с рестораторами сотрудничество налажено не было.
"Мы договорились, что в мае будет специальное мероприятие с поставщиками и закупщиками из России. Туда мы пригласим рестораторов, чтобы они могли все попробовать и заключать договора напрямую", - добавил глава федерации.
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