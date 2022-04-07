https://ria.ru/20220407/posol-1782385880.html

МИД вызвал посла Ирландии

МИД вызвал посла Ирландии - РИА Новости, 07.04.2022

МИД вызвал посла Ирландии

Министерство иностранных дел России вызвало посла Ирландии в Москве Брайана МакЭлдаффа, объявив ему об ответных мерах на высылку российских дипломатов. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T19:35

2022-04-07T19:35

2022-04-07T19:48

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ирландия

россия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел России вызвало посла Ирландии в Москве Брайана МакЭлдаффа, объявив ему об ответных мерах на высылку российских дипломатов."Седьмого апреля в МИД России был вызван посол Ирландии в Москве Б.МакЭлдафф, которому был заявлен решительный протест в связи с предпринятыми в марте сего года недружественными и безосновательными шагами ирландских властей, потребовавших отъезда из страны четырех сотрудников посольства России в Дублине", - говорится в заявлении МИД РФ.Ведомство отметило, что послу было объявлено о соответствующих ответных мерах в отношении ряда дипломатов, работающих в посольстве Ирландии в Москве."Также призвали ирландские власти в соответствии со своими обязательствами, вытекающими из Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, безотлагательно устранить препятствия, чинимые работе посольства России в Дублине, и обеспечить нормальные условия для функционирования нашей дипмиссии", - сообщили в министерстве.Москва, отметило ведомство, предупредила посла, что в случае продолжения правительством Ирландии деструктивной линии на российском направлении у Дублина "не должно быть ни малейших сомнений относительно решимости Москвы пропорционально реагировать на любые враждебные шаги".

https://ria.ru/20220402/posolstvo-1781440805.html

https://ria.ru/20220405/vysylka-1781958738.html

ирландия

россия

дублин

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ирландия, россия, дублин, москва, в мире