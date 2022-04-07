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МИД вызвал посла Ирландии - РИА Новости, 07.04.2022
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МИД вызвал посла Ирландии
МИД вызвал посла Ирландии - РИА Новости, 07.04.2022
МИД вызвал посла Ирландии
Министерство иностранных дел России вызвало посла Ирландии в Москве Брайана МакЭлдаффа, объявив ему об ответных мерах на высылку российских дипломатов. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T19:35
2022-04-07T19:48
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ирландия
россия
дублин
москва
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел России вызвало посла Ирландии в Москве Брайана МакЭлдаффа, объявив ему об ответных мерах на высылку российских дипломатов."Седьмого апреля в МИД России был вызван посол Ирландии в Москве Б.МакЭлдафф, которому был заявлен решительный протест в связи с предпринятыми в марте сего года недружественными и безосновательными шагами ирландских властей, потребовавших отъезда из страны четырех сотрудников посольства России в Дублине", - говорится в заявлении МИД РФ.Ведомство отметило, что послу было объявлено о соответствующих ответных мерах в отношении ряда дипломатов, работающих в посольстве Ирландии в Москве."Также призвали ирландские власти в соответствии со своими обязательствами, вытекающими из Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, безотлагательно устранить препятствия, чинимые работе посольства России в Дублине, и обеспечить нормальные условия для функционирования нашей дипмиссии", - сообщили в министерстве.Москва, отметило ведомство, предупредила посла, что в случае продолжения правительством Ирландии деструктивной линии на российском направлении у Дублина "не должно быть ни малейших сомнений относительно решимости Москвы пропорционально реагировать на любые враждебные шаги".
https://ria.ru/20220402/posolstvo-1781440805.html
https://ria.ru/20220405/vysylka-1781958738.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ирландия, россия, дублин, москва, в мире
19:35 07.04.2022 (обновлено: 19:48 07.04.2022)
 
МИД вызвал посла Ирландии

МИД объявил послу Ирландии МакЭлдаффу об ответных шагах на высылку российских дипломатов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел России вызвало посла Ирландии в Москве Брайана МакЭлдаффа, объявив ему об ответных мерах на высылку российских дипломатов.
"Седьмого апреля в МИД России был вызван посол Ирландии в Москве Б.МакЭлдафф, которому был заявлен решительный протест в связи с предпринятыми в марте сего года недружественными и безосновательными шагами ирландских властей, потребовавших отъезда из страны четырех сотрудников посольства России в Дублине", - говорится в заявлении МИД РФ.
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Ведомство отметило, что послу было объявлено о соответствующих ответных мерах в отношении ряда дипломатов, работающих в посольстве Ирландии в Москве.
"Также призвали ирландские власти в соответствии со своими обязательствами, вытекающими из Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, безотлагательно устранить препятствия, чинимые работе посольства России в Дублине, и обеспечить нормальные условия для функционирования нашей дипмиссии", - сообщили в министерстве.
Москва, отметило ведомство, предупредила посла, что в случае продолжения правительством Ирландии деструктивной линии на российском направлении у Дублина "не должно быть ни малейших сомнений относительно решимости Москвы пропорционально реагировать на любые враждебные шаги".
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ИрландияРоссияДублинМоскваВ мире
 
 
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