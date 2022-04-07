https://ria.ru/20220407/posol-1782281570.html
МИД вызвал посла Финляндии
МИД вызвал посла Финляндии - РИА Новости, 07.04.2022
МИД вызвал посла Финляндии
Москва выразила протест из-за задержания в Финляндии картин из российских музеев, сообщил МИД. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:20
2022-04-07T13:20
2022-04-07T14:36
россия
в мире
антти хелантеря
финляндия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Москва выразила протест из-за задержания в Финляндии картин из российских музеев, сообщил МИД.Дипломатическое ведомство вызвало к себе посла Антти Хелантеря."Был заявлен решительный протест в связи с задержанием финскими таможенными органами принадлежащих российским музеям культурных ценностей, вывозившихся транзитом через Финляндию в Россию после их экспонирования в Италии и Японии под их государственные гарантии", — говорится в заявлении.По информации МИД, финская сторона объяснила свои действия введенными Евросоюзом санкциями."Подчеркнули, что происходящее нельзя назвать иначе как правовой беспредел. Возврат культурных ценностей, легально находившихся за рубежом в рамках сотрудничества музейных учреждений, не может быть предметом рестрикций", — добавили дипломаты.МИД отметил, что ожидает скорейшего решения финских властей относительно возвращения в Россию музейных ценностей, а до того ответственность за их хранение лежит на Хельсинки."Уйти от ответственности, прикрываясь позицией Евросоюза, в данном вопросе не получится", — заключили в дипломатическом ведомстве.О том, что финская таможня задержала произведения искусства, которые возвращались в Россию из Италии, стало известно в конце прошлой недели. В Министерстве культуры пояснили, что речь идет об экспонатах двух выставок. Одна из них, "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии", проходила в Галерее Пьяцца Скала в Милане и завершилась 27 марта. Там были представлены предметы из Государственного Эрмитажа, музеев Царского Села, Павловска и Гатчины.Вторая выставка — "Форма бесконечности" — проходила в Музее современного искусства в Удине с 16 октября по 23 марта. Там можно было увидеть работы из Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея Востока. Помимо этого, в число экспонатов входят и произведения из ГМИИ имени Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в городском музее Тиба.В Минкультуры отметили, что взяли на контроль вопрос прохождения таможенного оформления экспонатов.
https://ria.ru/20220406/finlyadniya-1782156627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, антти хелантеря, финляндия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:20 07.04.2022 (обновлено: 14:36 07.04.2022)
МИД вызвал посла Финляндии
МИД выразил протест послу Финляндии Хелантерю из-за задержания культурных ценностей
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Москва выразила протест из-за задержания в Финляндии картин из российских музеев, сообщил
МИД.
Дипломатическое ведомство вызвало к себе посла Антти Хелантеря
.
"Был заявлен решительный протест в связи с задержанием финскими таможенными органами принадлежащих российским музеям культурных ценностей, вывозившихся транзитом через Финляндию
в Россию
после их экспонирования в Италии
и Японии
под их государственные гарантии", — говорится в заявлении.
По информации МИД, финская сторона объяснила свои действия введенными Евросоюзом
санкциями.
"Подчеркнули, что происходящее нельзя назвать иначе как правовой беспредел. Возврат культурных ценностей, легально находившихся за рубежом в рамках сотрудничества музейных учреждений, не может быть предметом рестрикций", — добавили дипломаты.
МИД отметил, что ожидает скорейшего решения финских властей относительно возвращения в Россию музейных ценностей, а до того ответственность за их хранение лежит на Хельсинки.
"Уйти от ответственности, прикрываясь позицией Евросоюза, в данном вопросе не получится", — заключили в дипломатическом ведомстве.
О том, что финская таможня задержала произведения искусства, которые возвращались в Россию из Италии, стало известно в конце прошлой недели. В Министерстве культуры пояснили, что речь идет об экспонатах двух выставок. Одна из них, "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии", проходила в Галерее Пьяцца Скала в Милане
и завершилась 27 марта. Там были представлены предметы из Государственного Эрмитажа
, музеев Царского Села
, Павловска
и Гатчины
.
Вторая выставка — "Форма бесконечности" — проходила в Музее современного искусства в Удине
с 16 октября по 23 марта. Там можно было увидеть работы из Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.
Помимо этого, в число экспонатов входят и произведения из ГМИИ имени Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в городском музее Тиба.
В Минкультуры отметили, что взяли на контроль вопрос прохождения таможенного оформления экспонатов.