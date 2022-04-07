https://ria.ru/20220407/pomosch-1782341925.html

Российские конфессии собрали гумпомощь для Мариуполя

Российские конфессии собрали гумпомощь для Мариуполя - РИА Новости, 07.04.2022

Российские конфессии собрали гумпомощь для Мариуполя

Верующие разных конфессий России собрали более 15 тонн гуманитарной помощи для мариупольцев, груз отправится 8 апреля, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:39

2022-04-07T16:39

2022-04-07T16:39

религия

россия

москва

мариуполь

российский объединенный союз христиан веры евангельской

русская православная церковь

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Верующие разных конфессий России собрали более 15 тонн гуманитарной помощи для мариупольцев, груз отправится 8 апреля, рассказал РИА Новости глава межрелигиозной рабочей группы по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии, секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов)."Гумпомощь отправится завтра, груз сформирован, готов к отправке. Всего порядка 15 тонн: более 10 тонн продуктов, а также детское питание, одежда, памперсы, средства по уходу за детьми. Так как люди измождены, было пожелание, чтобы одна коробка весила не более 10 килограмм, наши коробки – 10 килограмм 600 грамм. Всего тысяча коробок", - сказал Игумнов.Гумпомощь будут раздавать 9-11 апреля "целевым образом самым нуждающимся семьям" в левобережном районе Мариуполя и в одном из пунктов временного размещения близ города. "Мы не обозначаем сейчас точное место передачи из соображений безопасности, но это непременно будет сделано", - пояснил он.Игумнов отметил, что это лишь первая из запланированных партий. "В Мариуполе люди нуждаются во всем – даже хлеб и вода востребованы, потому что люди голодали и были лишены элементарных условий для выживания. Надеемся, что и наш груз будет востребован. Он не просто утолит голод, но, мы надеемся, станет утешением. Мы, в том числе, вкладывали свое сердце в это, верующие России вместе с теми, кто страдает", - сказал священник.Он подчеркнул, что верующие, прихожане храмов разных конфессий собирали помощь, то есть эта помощь не просто от организаций, но от верующих России и предоставляется она всем, кто в ней нуждается."Мы никогда не спрашивали, в какой храм или мечеть ходит человек. Этот принцип мы используем и при оказании помощи украинцам, жителям Донбасса. Каждая из присутствующих конфессий внесла свой вклад в формирование этого груза, который при содействии министерства обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям, организации ветеранов "Боевое братство" будет доставлен на Донбасс и роздан в ближайшие дни", - сказал Игумнов.В сборе приняли участие РПЦ, Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви, Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников), Буддийская традиционная сангха России, Евро-Азиатский дивизион Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, Евангелическо-лютеранская церковь России, Католическая архиепархия Божией Матери в Москве, Русская православная старообрядческая церковь и Фонд "Национальная духовная трапеза".

https://ria.ru/20220330/pomosch-1780894743.html

https://ria.ru/20220222/musulmane-1774289812.html

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россия, москва, мариуполь, российский объединенный союз христиан веры евангельской, русская православная церковь