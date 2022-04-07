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В Москве стартовала акция по сбору помощи зоопаркам Донбасса и Украины - РИА Новости, 07.04.2022
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https://ria.ru/20220407/pomosch-1782291710.html
В Москве стартовала акция по сбору помощи зоопаркам Донбасса и Украины
В Москве стартовала акция по сбору помощи зоопаркам Донбасса и Украины - РИА Новости, 07.04.2022
В Москве стартовала акция по сбору помощи зоопаркам Донбасса и Украины
Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины "#МыВместе" стартовала в Московском зоопарке, передает корреспондент... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:53
2022-04-07T13:55
обострение ситуации в днр и лнр
общество
светлана акулова
россия
украина
донбасс
общероссийский народный фронт
московский зоопарк
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины "#МыВместе" стартовала в Московском зоопарке, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщили в пресс-службе зоопарка, в рамках акции Московский зоопарк и Союз зоопарков и аквариумов России совместно с волонтерским движением "#МыВместе" и Общероссийским народным фронтом при поддержке Общественной палаты РФ окажут адресную помощь нуждающимся зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины в поставке кормов, ветеринарных лекарственных препаратов для животных, стройматериалов для восстановления вольеров."Мы начинаем Всероссийскую акцию ассоциации зоопаркам Украины и Донбасса. Сегодня мы открываем площадку гуманитарной помощи, собираем строительные материалы, еду для животных и также ветеринарную помощь для животных", – сказала журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.По ее словам, в одном из зоопарков родились львята, в зоопарке оперативно собрали молочную смесь и в срочном порядке в четверг отправятся в этот зоопарк.В зоопарки также поедут специалисты зоопарка, ветеринарный врач и главный зоолог.Она отметила, что пункт сбора помощи работает ежедневно в часы работы Московского зоопарка c 9.00 до 20.00 по адресу улица Большая Грузинская, дом 9.Перечень необходимой продукции для передачи зоопаркам, аквариумам, зооуголкам в рамках акции опубликован на сайте Московского зоопарка.По словам Акуловой, Московский зоопарк обзвонил 48 зоопарков, 8 из них вышли на связь и сообщили, какая помощь им нужна.В 14.00 из зоопарка стартует самый первый грузовик с помощью, он доедет до Ростова, где на складе ОНФ груз будет перемещен в другие машины и отправится в пункты назначения.
https://ria.ru/20220407/mariupol-1782229959.html
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общество, светлана акулова, россия, украина, донбасс, общероссийский народный фронт, московский зоопарк
13:53 07.04.2022 (обновлено: 13:55 07.04.2022)
 
В Москве стартовала акция по сбору помощи зоопаркам Донбасса и Украины

В Московском зоопарке стартовала акция по сбору помощи зоопаркам Донбасса и Украины

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГлавный вход Московского зоопарка
Главный вход Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Главный вход Московского зоопарка. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины "#МыВместе" стартовала в Московском зоопарке, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили в пресс-службе зоопарка, в рамках акции Московский зоопарк и Союз зоопарков и аквариумов России совместно с волонтерским движением "#МыВместе" и Общероссийским народным фронтом при поддержке Общественной палаты РФ окажут адресную помощь нуждающимся зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины в поставке кормов, ветеринарных лекарственных препаратов для животных, стройматериалов для восстановления вольеров.
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"Мы начинаем Всероссийскую акцию ассоциации зоопаркам Украины и Донбасса. Сегодня мы открываем площадку гуманитарной помощи, собираем строительные материалы, еду для животных и также ветеринарную помощь для животных", – сказала журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
По ее словам, в одном из зоопарков родились львята, в зоопарке оперативно собрали молочную смесь и в срочном порядке в четверг отправятся в этот зоопарк.
В зоопарки также поедут специалисты зоопарка, ветеринарный врач и главный зоолог.
"Есть зоопарки, в которых сейчас нет специалистов, там помогают просто люди, которым жалко животных, поэтому мы надеемся, что наши специалисты приедут, посмотрят и сообщат нам, в чем нужна помощь, возможно, врачу надо будет оказать помощь, провести необходимую операцию ",- сообщила Акулова.
Она отметила, что пункт сбора помощи работает ежедневно в часы работы Московского зоопарка c 9.00 до 20.00 по адресу улица Большая Грузинская, дом 9.
Перечень необходимой продукции для передачи зоопаркам, аквариумам, зооуголкам в рамках акции опубликован на сайте Московского зоопарка.
По словам Акуловой, Московский зоопарк обзвонил 48 зоопарков, 8 из них вышли на связь и сообщили, какая помощь им нужна.
В 14.00 из зоопарка стартует самый первый грузовик с помощью, он доедет до Ростова, где на складе ОНФ груз будет перемещен в другие машины и отправится в пункты назначения.
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