https://ria.ru/20220407/pomosch-1782291710.html

В Москве стартовала акция по сбору помощи зоопаркам Донбасса и Украины

В Москве стартовала акция по сбору помощи зоопаркам Донбасса и Украины - РИА Новости, 07.04.2022

В Москве стартовала акция по сбору помощи зоопаркам Донбасса и Украины

Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины "#МыВместе" стартовала в Московском зоопарке, передает корреспондент... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:53

2022-04-07T13:53

2022-04-07T13:55

обострение ситуации в днр и лнр

общество

светлана акулова

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общероссийский народный фронт

московский зоопарк

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины "#МыВместе" стартовала в Московском зоопарке, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщили в пресс-службе зоопарка, в рамках акции Московский зоопарк и Союз зоопарков и аквариумов России совместно с волонтерским движением "#МыВместе" и Общероссийским народным фронтом при поддержке Общественной палаты РФ окажут адресную помощь нуждающимся зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины в поставке кормов, ветеринарных лекарственных препаратов для животных, стройматериалов для восстановления вольеров."Мы начинаем Всероссийскую акцию ассоциации зоопаркам Украины и Донбасса. Сегодня мы открываем площадку гуманитарной помощи, собираем строительные материалы, еду для животных и также ветеринарную помощь для животных", – сказала журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.По ее словам, в одном из зоопарков родились львята, в зоопарке оперативно собрали молочную смесь и в срочном порядке в четверг отправятся в этот зоопарк.В зоопарки также поедут специалисты зоопарка, ветеринарный врач и главный зоолог.Она отметила, что пункт сбора помощи работает ежедневно в часы работы Московского зоопарка c 9.00 до 20.00 по адресу улица Большая Грузинская, дом 9.Перечень необходимой продукции для передачи зоопаркам, аквариумам, зооуголкам в рамках акции опубликован на сайте Московского зоопарка.По словам Акуловой, Московский зоопарк обзвонил 48 зоопарков, 8 из них вышли на связь и сообщили, какая помощь им нужна.В 14.00 из зоопарка стартует самый первый грузовик с помощью, он доедет до Ростова, где на складе ОНФ груз будет перемещен в другие машины и отправится в пункты назначения.

https://ria.ru/20220407/mariupol-1782229959.html

https://ria.ru/20220331/pomosch-1781080157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, светлана акулова, россия, украина, донбасс, общероссийский народный фронт, московский зоопарк