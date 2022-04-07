13:53 07.04.2022 (обновлено: 13:55 07.04.2022)
В Москве стартовала акция по сбору помощи зоопаркам Донбасса и Украины
В Московском зоопарке стартовала акция по сбору помощи зоопаркам Донбасса и Украины
Главный вход Московского зоопарка. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины "#МыВместе" стартовала в Московском зоопарке, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили в пресс-службе зоопарка, в рамках акции Московский зоопарк и Союз зоопарков и аквариумов России совместно с волонтерским движением "#МыВместе" и Общероссийским народным фронтом при поддержке Общественной палаты РФ окажут адресную помощь нуждающимся зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины в поставке кормов, ветеринарных лекарственных препаратов для животных, стройматериалов для восстановления вольеров.
"Мы начинаем Всероссийскую акцию ассоциации зоопаркам Украины и Донбасса. Сегодня мы открываем площадку гуманитарной помощи, собираем строительные материалы, еду для животных и также ветеринарную помощь для животных", – сказала журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
По ее словам, в одном из зоопарков родились львята, в зоопарке оперативно собрали молочную смесь и в срочном порядке в четверг отправятся в этот зоопарк.
В зоопарки также поедут специалисты зоопарка, ветеринарный врач и главный зоолог.
"Есть зоопарки, в которых сейчас нет специалистов, там помогают просто люди, которым жалко животных, поэтому мы надеемся, что наши специалисты приедут, посмотрят и сообщат нам, в чем нужна помощь, возможно, врачу надо будет оказать помощь, провести необходимую операцию ",- сообщила Акулова.
Она отметила, что пункт сбора помощи работает ежедневно в часы работы Московского зоопарка c 9.00 до 20.00 по адресу улица Большая Грузинская, дом 9.
Перечень необходимой продукции для передачи зоопаркам, аквариумам, зооуголкам в рамках акции опубликован на сайте Московского зоопарка.
По словам Акуловой, Московский зоопарк обзвонил 48 зоопарков, 8 из них вышли на связь и сообщили, какая помощь им нужна.
В 14.00 из зоопарка стартует самый первый грузовик с помощью, он доедет до Ростова, где на складе ОНФ груз будет перемещен в другие машины и отправится в пункты назначения.