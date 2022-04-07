https://ria.ru/20220407/polk-1782290124.html

Путин присвоил наименование гвардейского 121-му авиаполку

Путин присвоил наименование гвардейского 121-му авиаполку - РИА Новости, 07.04.2022

Путин присвоил наименование гвардейского 121-му авиаполку

Президент РФ Владимир Путин присвоил своим указом наименование "гвардейского" полку тяжелых бомбардировщиков, вооруженному самолетами Ту-160 и Ту-95МС и... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:49

2022-04-07T13:49

2022-04-07T13:49

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

ту-160

ту-95мс

россия

владимир путин

воздушно-космические силы россии

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_301:0:2858:1438_1920x0_80_0_0_7eddf8a3b7648d7624393b9f1aa1ee02.jpg

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил своим указом наименование "гвардейского" полку тяжелых бомбардировщиков, вооруженному самолетами Ту-160 и Ту-95МС и базирующемуся на аэродроме Энгельс."За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 121-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его "121-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк". 2. Настоящий указ уступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.В состав полка входят стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. Эти самолеты применялись для нанесения ударов по объектам террористов в Сирии. О применении Ту-160 и Ту-95МС для нанесения ударов по объектам украинской инфраструктуры не сообщалось.Однако Минобороны РФ в своих брифингах неоднократно указывало на поражение объектов Украины крылатыми ракетами авиационного базирования. Основными носителями крылатых авиаракет в российских ВКС сегодня являются как раз Ту-160 и Ту-95МС.В конце марта президент присвоил звание гвардейских 26-й отдельной бригаде береговой обороны Черноморского флота и 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, также за героизм и отвагу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html

https://ria.ru/20220328/zvanie-1780465526.html

https://ria.ru/20220316/zapad-1778488244.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, ту-160, ту-95мс, россия, владимир путин, воздушно-космические силы россии, ситуация в днр и лнр