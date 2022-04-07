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Путин присвоил наименование гвардейского 121-му авиаполку - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/polk-1782290124.html
Путин присвоил наименование гвардейского 121-му авиаполку
Путин присвоил наименование гвардейского 121-му авиаполку - РИА Новости, 07.04.2022
Путин присвоил наименование гвардейского 121-му авиаполку
Президент РФ Владимир Путин присвоил своим указом наименование "гвардейского" полку тяжелых бомбардировщиков, вооруженному самолетами Ту-160 и Ту-95МС и... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:49
2022-04-07T13:49
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
ту-160
ту-95мс
россия
владимир путин
воздушно-космические силы россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил своим указом наименование "гвардейского" полку тяжелых бомбардировщиков, вооруженному самолетами Ту-160 и Ту-95МС и базирующемуся на аэродроме Энгельс."За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 121-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его "121-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк". 2. Настоящий указ уступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.В состав полка входят стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. Эти самолеты применялись для нанесения ударов по объектам террористов в Сирии. О применении Ту-160 и Ту-95МС для нанесения ударов по объектам украинской инфраструктуры не сообщалось.Однако Минобороны РФ в своих брифингах неоднократно указывало на поражение объектов Украины крылатыми ракетами авиационного базирования. Основными носителями крылатых авиаракет в российских ВКС сегодня являются как раз Ту-160 и Ту-95МС.В конце марта президент присвоил звание гвардейских 26-й отдельной бригаде береговой обороны Черноморского флота и 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, также за героизм и отвагу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html
https://ria.ru/20220328/zvanie-1780465526.html
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безопасность, ту-160, ту-95мс, россия, владимир путин, воздушно-космические силы россии, ситуация в днр и лнр
13:49 07.04.2022
 
Путин присвоил наименование гвардейского 121-му авиаполку

Президент Путин присвоил наименование гвардейского 121-му полку тяжелых бомбардировщиков

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил своим указом наименование "гвардейского" полку тяжелых бомбардировщиков, вооруженному самолетами Ту-160 и Ту-95МС и базирующемуся на аэродроме Энгельс.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 121-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его "121-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк". 2. Настоящий указ уступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 08:00
"Нас обезглавили". Куда летят российские ракеты и бомбы
В состав полка входят стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. Эти самолеты применялись для нанесения ударов по объектам террористов в Сирии. О применении Ту-160 и Ту-95МС для нанесения ударов по объектам украинской инфраструктуры не сообщалось.
Однако Минобороны РФ в своих брифингах неоднократно указывало на поражение объектов Украины крылатыми ракетами авиационного базирования. Основными носителями крылатых авиаракет в российских ВКС сегодня являются как раз Ту-160 и Ту-95МС.
В конце марта президент присвоил звание гвардейских 26-й отдельной бригаде береговой обороны Черноморского флота и 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, также за героизм и отвагу.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 14:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин присвоил гвардейское звание бригадам береговой охраны и морпехов
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 16:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин: нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьТу-160Ту-95МСРоссияВладимир ПутинВоздушно-космические силы РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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