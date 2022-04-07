Рейтинг@Mail.ru
Восьмиклассник из Луганска потерял стопу, оказавшись на минном поле - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/pole-1782329219.html
Восьмиклассник из Луганска потерял стопу, оказавшись на минном поле
Восьмиклассник из Луганска потерял стопу, оказавшись на минном поле - РИА Новости, 07.04.2022
Восьмиклассник из Луганска потерял стопу, оказавшись на минном поле
Восьмиклассник из Луганска потерял стопу во время прогулки с другом, забредя на участок, где есть мины, предположительно, он наступил на взрывное устройство,... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:02
2022-04-07T16:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
луганск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774880612_0:345:3025:2047_1920x0_80_0_0_2e3513918b8f7a741a93983208e05791.jpg
ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Восьмиклассник из Луганска потерял стопу во время прогулки с другом, забредя на участок, где есть мины, предположительно, он наступил на взрывное устройство, его состояние стабильное, передаёт корреспондент РИА Новости.Всё случилось на днях: как рассказали сам мальчик (его зовут Кирилл) и его мама, ребёнок пошёл гулять в компании друга в районе Красного яра (Краснодонский район, ЛНР)."Меня друг позвал гулять, я отпросился у мамы. Мы пошли, хотели посмотреть, что там произошло. Я помню, он пошёл дальше меня, я шёл сзади него. Я сначала побоялся туда идти, но потом решил с ним. Я помню, как я иду, и резко был взрыв, и меня откинуло назад. Я начал смотреть по сторонам, и увидел уже ногу", - рассказал мальчик.После его с места вытащил друг: дотащил до взрослых. Далее, как рассказала мама пострадавшего, ребёнка довезли до больницы и прооперировали. Ребёнок рассказал, что там, куда они шли, был знак "Стоп, мины!"."Сперва не очень больно было, больно было, когда меня папа в машине вёз", - также рассказал мальчик.По словам хирурга, оперировавшего ребёнка, травма была такая серьёзная, что стопа буквально висела на кусочке кожи. Кости были уничтожены взрывом, как и сосудисто-нервный пучок. Из-за этого конечность пришлось ампутировать. Он подчеркнул, что со временем ребёнок пройдёт реабилитацию, далее будет протезирование, и мальчик сможет учиться и работать.Ребёнка в больнице навестила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко: она подарила ему планшет и пообещала помочь ему с реабилитацией.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
https://ria.ru/20220407/nastroy-1782292067.html
луганская народная республика
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774880612_293:0:3022:2047_1920x0_80_0_0_d76d70c689e95c551ee51f3a2c8129bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, луганск
16:02 07.04.2022
 
Восьмиклассник из Луганска потерял стопу, оказавшись на минном поле

Восьмиклассник из Луганска потерял стопу во время прогулки, забредя на минное поле

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина на одной из улиц Луганска
Мужчина на одной из улиц Луганска - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Мужчина на одной из улиц Луганска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Восьмиклассник из Луганска потерял стопу во время прогулки с другом, забредя на участок, где есть мины, предположительно, он наступил на взрывное устройство, его состояние стабильное, передаёт корреспондент РИА Новости.
Всё случилось на днях: как рассказали сам мальчик (его зовут Кирилл) и его мама, ребёнок пошёл гулять в компании друга в районе Красного яра (Краснодонский район, ЛНР).
"Меня друг позвал гулять, я отпросился у мамы. Мы пошли, хотели посмотреть, что там произошло. Я помню, он пошёл дальше меня, я шёл сзади него. Я сначала побоялся туда идти, но потом решил с ним. Я помню, как я иду, и резко был взрыв, и меня откинуло назад. Я начал смотреть по сторонам, и увидел уже ногу", - рассказал мальчик.
После его с места вытащил друг: дотащил до взрослых. Далее, как рассказала мама пострадавшего, ребёнка довезли до больницы и прооперировали. Ребёнок рассказал, что там, куда они шли, был знак "Стоп, мины!".
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 08:00
"Нелюди, хуже террористов". Чем отличились украинские силовики
"Сперва не очень больно было, больно было, когда меня папа в машине вёз", - также рассказал мальчик.
По словам хирурга, оперировавшего ребёнка, травма была такая серьёзная, что стопа буквально висела на кусочке кожи. Кости были уничтожены взрывом, как и сосудисто-нервный пучок. Из-за этого конечность пришлось ампутировать. Он подчеркнул, что со временем ребёнок пройдёт реабилитацию, далее будет протезирование, и мальчик сможет учиться и работать.
Ребёнка в больнице навестила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко: она подарила ему планшет и пообещала помочь ему с реабилитацией.
Настрой боевой — солдаты ЛНР из прифронтовой зоны рассказали о своих буднях - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 13:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Настрой боевой": солдаты ЛНР рассказали о своих буднях
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛуганск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала