https://ria.ru/20220407/pole-1782329219.html
Восьмиклассник из Луганска потерял стопу, оказавшись на минном поле
Восьмиклассник из Луганска потерял стопу, оказавшись на минном поле - РИА Новости, 07.04.2022
Восьмиклассник из Луганска потерял стопу, оказавшись на минном поле
Восьмиклассник из Луганска потерял стопу во время прогулки с другом, забредя на участок, где есть мины, предположительно, он наступил на взрывное устройство,... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:02
2022-04-07T16:02
2022-04-07T16:02
обострение ситуации в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Восьмиклассник из Луганска потерял стопу во время прогулки с другом, забредя на участок, где есть мины, предположительно, он наступил на взрывное устройство, его состояние стабильное, передаёт корреспондент РИА Новости.Всё случилось на днях: как рассказали сам мальчик (его зовут Кирилл) и его мама, ребёнок пошёл гулять в компании друга в районе Красного яра (Краснодонский район, ЛНР)."Меня друг позвал гулять, я отпросился у мамы. Мы пошли, хотели посмотреть, что там произошло. Я помню, он пошёл дальше меня, я шёл сзади него. Я сначала побоялся туда идти, но потом решил с ним. Я помню, как я иду, и резко был взрыв, и меня откинуло назад. Я начал смотреть по сторонам, и увидел уже ногу", - рассказал мальчик.После его с места вытащил друг: дотащил до взрослых. Далее, как рассказала мама пострадавшего, ребёнка довезли до больницы и прооперировали. Ребёнок рассказал, что там, куда они шли, был знак "Стоп, мины!"."Сперва не очень больно было, больно было, когда меня папа в машине вёз", - также рассказал мальчик.По словам хирурга, оперировавшего ребёнка, травма была такая серьёзная, что стопа буквально висела на кусочке кожи. Кости были уничтожены взрывом, как и сосудисто-нервный пучок. Из-за этого конечность пришлось ампутировать. Он подчеркнул, что со временем ребёнок пройдёт реабилитацию, далее будет протезирование, и мальчик сможет учиться и работать.Ребёнка в больнице навестила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко: она подарила ему планшет и пообещала помочь ему с реабилитацией.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, луганск
Восьмиклассник из Луганска потерял стопу, оказавшись на минном поле
Восьмиклассник из Луганска потерял стопу во время прогулки, забредя на минное поле
ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Восьмиклассник из Луганска потерял стопу во время прогулки с другом, забредя на участок, где есть мины, предположительно, он наступил на взрывное устройство, его состояние стабильное, передаёт корреспондент РИА Новости.
Всё случилось на днях: как рассказали сам мальчик (его зовут Кирилл) и его мама, ребёнок пошёл гулять в компании друга в районе Красного яра (Краснодонский район, ЛНР
).
"Меня друг позвал гулять, я отпросился у мамы. Мы пошли, хотели посмотреть, что там произошло. Я помню, он пошёл дальше меня, я шёл сзади него. Я сначала побоялся туда идти, но потом решил с ним. Я помню, как я иду, и резко был взрыв, и меня откинуло назад. Я начал смотреть по сторонам, и увидел уже ногу", - рассказал мальчик.
После его с места вытащил друг: дотащил до взрослых. Далее, как рассказала мама пострадавшего, ребёнка довезли до больницы и прооперировали. Ребёнок рассказал, что там, куда они шли, был знак "Стоп, мины!".
"Сперва не очень больно было, больно было, когда меня папа в машине вёз", - также рассказал мальчик.
По словам хирурга, оперировавшего ребёнка, травма была такая серьёзная, что стопа буквально висела на кусочке кожи. Кости были уничтожены взрывом, как и сосудисто-нервный пучок. Из-за этого конечность пришлось ампутировать. Он подчеркнул, что со временем ребёнок пройдёт реабилитацию, далее будет протезирование, и мальчик сможет учиться и работать.
Ребёнка в больнице навестила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко: она подарила ему планшет и пообещала помочь ему с реабилитацией.